Sainz, "afortunado" tras su terrible accidente en el Rally Dakar

Mizail-. El Rally Dakar se caracteriza por su dureza, ya que solo muy pocos pueden acabarlo, y ese es el objetivo que se ponen muchos. No es el caso de Carlos Sainz y Lucas Cruz, la dupla española que trataba de ir a por su cuarto Touareg juntos, pero que en la edición de 2023 se despidió de todas sus opciones debido a un fuerte accidente en el que su Audi RS Q e-tron E2 quedó "destrozado".

El incidente sucedió en el kilómetro 212 de la sexta etapa, en el mismo punto en el que su compañero Stéphane Peterhansel y su copiloto Edouard Boulanger tuvieron otro impacto similar. Todo acabó con 'Monsieur Dakar' abandonando y el otro galo evacuado en helicóptero a uno de los hospitales de Riaydh para someterse a pruebas después de los dolores en su espalda, mientras que el madrileño y el barcelonés perdieron muchas horas en las reparaciones para llegar al vivac de la capital.

A pesar de que tenían todo perdido en Audi, aún conservaban las esperanzas de arreglar el coche de los españoles y "ganar etapas", cosa que iba en camino en la séptima especial junto con el otro participante de los germanos, Mattias Ekstrom. Sin embargo, en el kilómetro 197, el sueco se detuvo por problemas en su rueda trasera izquierda, por lo que Sainz y Cruz se pararon para prestarle apoyo.

Sobre todo ello habló 'El Matador': "Ayer fuimos unos afortunados porque no ha pasado nada grave, un lugar desagradable, al principio estaba bien, pero después, con el golpe, sentí un poco de dolor en mi cuello y empecé a ir más despacio. Después de la neutral, comencé a ir un poco más despacio y dejé pasar a Stéphane [Peterhansel], e intenté seguirle".

"En el Rally-Raid, cuando intentas seguir a un coche de cerca, no puedes ver dónde está, y es más fácil para el coche de detrás, así que confiaba en él al 100%, continuó. "Tras seis kilómetros, me fui a la izquierda, lo seguí y lo seguí, y lo siguiente que recuerdo son los dos coches volando. Cuando aterricé, rompí la suspensión, Stéphane perdió la conciencia, pero tuvimos suerte de que no fuera algo más grave, aunque Boulanger tenía alguna lesión, eso es básicamente lo que ha pasado".

"Quizá había seis metros [de caída], venía rápido y cuando caímos dañé la suspensión izquierda, así que tuvimos que esperar al camión de asistencia para cambiar todas las partes. Perdimos mucho tiempo, pero no pudimos acabar la etapa", indicó el madrileño.

"El equipo lo hizo muy bien, logró reparar el coche, vinieron corriendo y pudimos cambiar todo. Estaba [el Audi] bien esta mañana, y afortunadamente, Mattias [Ekstrom] estaba compitiendo en la etapa, así que tuvimos que detenernos para reparar la suspensión trasera izquierda y después esperar al camión para continuar", explicó Sainz, quien siguió sufriendo por segundo día consecutivo.

Al otro lado de la cabina, su copiloto, Lucas Cruz, también sufrió con todo lo que ocurrió: "La jornada de ayer fue poco extraña porque salíamos primeros y era una etapa muy dura, muy machacona. Tuvimos un impacto bastante fuerte y tuvimos que levantar el pie, nos atrapó Stéphane [Peterhansel], y en la neutral lo dejamos pasar al salir de ella".

"A 8 o 9 kilómetros de ella, en unas trazadas de moto que engañaban como si la pista fuese a la derecha", explicó el barcelonés. "Él se tiró a la derecha y nosotros, que íbamos en el polvo detrás, y había un cambio de nivel bastante alto, saltó y cayó plano. [Boulanger] se hizo daño en la espalda y Stéphane perdió el conocimiento en ese momento".

"Nosotros que íbamos detrás de él frenamos un poquito, y al caer no lo hicimos de frente, sino de lado apoyados con la rueda delantera izquierda, la arrancamos y tuvimos que estar bastantes horas allí", desveló el catalán. "Al final empezamos a desmontar, encontramos gente de público que nos echó una mano y nos ayudó, la verdad es que tenía mucho trabajo".

"Los dos triángulos rotos, la caja de la dirección, era un mucho trabajo para terminarlo a tiempo. Al final no conseguimos acabar la etapa y se nos hizo de noche, ahora nos toca un poco apoyar a Mattias [Ekstrom]", indicó Lucas Cruz, quien detalló el problema. "Teníamos una fuga en el circuito de agua, que parecía que la podíamos haber solucionado, pero después seguía perdiendo y tuvimos que buscar otra solución".

Además, Lucas Cruz contó la segunda jornada de sufrimiento en dirección al parque de asistencia para la maratón inesperada: "Montando y desmontando dos coches, el de Mattias, y luego cuando ha venido el camión, hemos montado el nuestro, la prioridad era dar el servicio a Mattias y ya está, no hay mucho más".

Sobre lo que resta de Rally Dakar, la pareja de Audi tiene claro lo que deben hacer para que el equipo funcione a la perfección: "Ahora has de seguir concentrado, porque cualquier error te puede costar un accidente, y estar a expensas del equipo, a ver qué es lo que necesita de nosotros".

"Todo motiva, pero lo prioritario es esto", respondió cuando se le preguntó si irían a por los triunfos de las especiales. "Ganar una etapa y esperarte media hora a que salga tu compañero de equipo, tampoco es plan, porque luego al día siguiente sales muy atrás. Si él queda delante, no das el servicio, hay que estar siempre con él y cerca".