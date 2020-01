Sainz mantiene el liderato: "Era un día para salvarlo"

Wadi Al Dawasir (Arabia Saudita).- Abrir pista en el Dakar nunca es fácil, pero si encima te toca sin que las motos y quads hayan pasado antes, la situación se convierte en una aventura. Eso fue lo que les pasó a Carlos Sainz y Lucas Cruz este lunes en el bucle Wadi Al-Dawasir-Wadi Al-Dawasir. Ambos tuvieron que marcar la huella a sus perseguidores en los primeros kilómetros y Nasser Al-Attiyah antes de engancharse en una duna antes del km 158 de la especial.

No obstante, se recuperaron tras la neutralización del kilómetro 202 y empezaron a cazar de nuevo al grupo de cabeza, donde rodaban Al Attiyah, Peterhansel, Ten Brinke y al Al Rajhi. En meta lograron minimizar daños, después de todo, y mantener el liderato, con 6:40 sobre Al Attiyah y 13:09 sobre Peterhansel.

"Hay bastantes dunas ya, dunas blandas en algunos casos. Empezamos abriendo nosotros, en un momento dado nos pasó Nasser y se quedó. Luego seguimos con Stephane y nos enganchamos nosotros y perdimos bastante tiempo. A partir de ahí ya conseguimos recuperar, conseguir llegar al grupo, pero llegando justo a meta era complicado y nos volvieron a pasar Nasser y Stephane", resumió Sainz su jornada.

"Para ser sinceros, no estuvimos apretando, porque era demasiado difícil y cuando Nasser estaba abriendo, yo no quería volver a pasarle, porque prefería quedarme detrás y que él abriese. Empujar, lo que se dice empujar, empujé cuando perdí tiempo, para volver a unirme al grupo".

Cuando se le preguntó cómo fue la enganchada en las dunas, explicó: "Íbamos en fuera pista, sin traza de ningún tipo, y al final nos hemos quedado atascados en una duna. Perdimos bastante tiempo ahí. Luego atacamos muy fuerte hasta recuperar, alcanzamos el grupo en el que iban Nasser, Stephane, Ten Brinke y Yazeed y ya fui detrás de Nasser todo el camino hasta el final, que le adelanté pero, muy cerca de la meta el roadbook estaba un poco regular y ahí perdimos un poco el camino".

Lo cierto es que en jornadas así se puede perder el Dakar, y Sainz y Cruz la han salvado en condiciones complicadas, tras la cancelación de la etapa para motos y quads en la tarde del domingo.

"Hoy, abriendo, era un día para salvarlo. Al final, sabíamos que con Stephane podían ser seis, con Nasser tres... al final ha sido un poco más, pero bueno", dice.

Sainz reconoce que su puesto de salida para el martes, la novena etapa del Dakar, no es el ideal y que tendrán que sufrir para no perder demasiado tiempo de nuevo.

"Creo que salimos bastantes atrás, con algún coche a dos minutos, porque estamos fuera de los 12 primeros y con algún coche un poco lento, espero no perder demasiado. Espero poder atacar y a ver si podemos recuperar un poco de tiempo. Habrá que ir día a día, a ver qué tal".

El dos veces ganador del Dakar es consciente de que en etapas así, los que salen detrás del grupo de cabeza se pueden aprovechar de las trazadas que estos han marcado. Así fue el caso de Alonso y Coma, que estuvieron a 4:04 minutos de ganar su primera etapa juntos en el Dakar.

"La verdad es que la etapa de hoy, para la gente que salía detrás era otra historia. Hemos perdido 19 minutos, no sé cómo ha quedado Nasser, pero también ha perdido mucho tiempo. Pero lo de hoy de Fernando (Alonso), su segunda posición, es más anecdótico que otra cosa. Lo importante es el ritmo que está llevando, cómo lo está haciendo, y lo bien que lo está haciendo. La verdad es que yo me esperaba esto de él, a mí no me ha sorprendido porque es un gran piloto y se adapta muy bien a cualquier circunstancia", concluyó.

Disfruta de todas las fotos del Dakar 2020 de Carlos Sainz y Lucas Cruz

