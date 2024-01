Sainz, más líder del Dakar mientras maneja la "ansiedad" en la Etapa 8

Ha'il-. La octava etapa del Rally Dakar 2024 iba a ser una de las más complicadas de esta segunda semana en la carrera más dura del mundo, pero el piloto español la saldó de una forma muy positiva, puesto que incrementó la diferencia con respecto a Sébastien Loeb tras el problema que el galo tuvo en el recorrido de 458 kilómetros.

El francés se perdió en la navegación, con lo que cedió unos valiosos minutos, que lo dejan a alrededor de 25 minutos con respecto a Carlos Sainz, quien atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, justo después de bajarse del coche y afianzar su liderato, a tan solo cuarto días del final.

El piloto de Audi explicó cómo fue la jornada en la que firmó un cuarto puesto, y cuando se le propuso sobre si eso fue una contestación a la victoria del miembro del Bahrain Raid Xtreme del día anterior, respondió: "[Sébastien Loeb] Él se ha perdido no se cuántos minutos, pero esto es el Dakar. Unos días van para un lado y otros días van para otro".

"Ha sido una etapa completamente diferente entre la primera parte y la segunda. La primera con arena, con dunas, no muchas pero algo de dunas, y la verdad que Loeb ha ido bastante rápido ahí", continuó el español. "Luego, la segunda parte era completamente diferente, mucha piedra y sitios muy abiertos donde cada vez cuanto más atrás sales mejor".

"Nosotros no hemos tenido ningún problema de navegación hoy, ningún pinchazo, y la verdad es que Lucas [Cruz, su copiloto] ha hecho Lucas un buen trabajo. Estamos contentos con la etapa porque hemos podido recuperar algo de tiempo, y un día menos", comentó Sainz tras la octava especial del Rally Dakar 2024.

En cuanto a la situación de la clasificación general, el madrileño es el líder, con un buen colchón que espera gestionar: "Quedan de momento cuatro días, tres muy largos con el último día de piedras, y estamos viendo que hay muchas diferencias. Cada día pasan cosas, ocurren un montón de situaciones, y hay que seguir así".

No obstante, pudo haber algo de preocupación en ciertos puntos, que serían los que decantaron la balanza hacia el de Audi: "Hay tantos puntos difíciles que no sé ni siquiera dónde [Sébastien Loeb] se han perdido. Sé que nosotros hemos ido bastante bien, ha habido momentos que no había trazas e íbamos haciendo nuestra trayectoria, no había rodadas de nadie, y siempre eso produce bastante ansiedad".

En el momento en el que se le preguntó sobre si tiene un plan o espera poder recibir la ayuda de alguno de sus compañeros de equipo, el español aseguró que todavía deben prepararlo, y apuntó un detalle que le gustaría: "Tenemos que preparar la estrategia del equipo, hay que pensarla, pero sin duda estaría bien tener a un coche detrás".