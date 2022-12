Sainz no ve favorito a Audi para ganar el Dakar y pide igualdad

Cargar reproductor de audio

Carlos Sainz es un hombre que no se anda con rodeos, siempre ha sido directo y cuando tiene que decir verdades las suelta sin temor. Ahora, de cara al Rally Dakar 2023 es claro en que, a pesar de los avances obtenidos en el Audi RS Q e-tron E2 ellos no se ven como favoritos y dejan este peso a Nasser Al-Attiyah.

“Yo creo que los favoritos siguen siendo, hasta que se demuestre lo contrario, los que ganaron el año anterior (Nasser). Toyota ganó el año anterior. Después de dos días Nasser prácticamente tenía el rally en el bolsillo. Sinceramente no creo que seamos los favoritos”, expresó Sainz en una mesa redonda donde estuvo Motorsport.com.

Para El Matador, Audi parte con una desventaja en comparación del resto de sus rivales, los 100 kilogramos adicionales al peso mínimo que la organización del Rally Dakar estableció para vehículos eléctricos como el Audi RS Q e-tron E2, pasando de los 2,000 kilos a los 2,100 kilos.

David Castera, director de la competencia, explicó en días pasados que la decisión de los 100 kilos adicionales era una medida para ayudar a Audi y no entrar en una guerra de dinero intentando bajar de peso agresivamente.

“¿Por qué hemos cambiado el esquema de peso? Ellos (Audi) estaban 200 kilos arriba del peso mínimo (2,000 kilos el año pasado), para que no gastaran demasiado para bajar 200 kilogramos, hemos aumentado 100 kilogramos. Ellos estaban muy altos”, indicó Castera.

Esta decisión no parece justa para Sainz, quien busca su cuarta victoria en el Dakar. El español piensa que la organización debería ajustar el reglamento para impulsar a más marcas a seguir el camino de la electrificación.

“No me gustaría entrar en polémicas, pero obviamente si tenemos la misma potencia, la misma recorrido de suspensión, los mismos neumáticos, es obvio que quedar 100 kilos, independientemente de que sea posible quitar esos 100 kilos o no porque es muy difícil llegar a hacer el coche más ligero de lo que tenemos ahora, independientemente de que sea posible, yo entiendo que lo ideal en una competencia es que los coches lleven la misma potencia, el mismo peso y todo igual”, dijo Sainz.

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz Photo by: A.S.O.

Castera dijo en aquella ocasión también que si bien existían esos 100 kilos adicionales, esperaba no tuvieran un mayor efecto gracias a la entrega de torque inmediato del sistema eléctrico de Audi, que no tiene retardo en comparación con los motores de combustión. Para Sainz esto no parece una explicación justa.

“En este caso, la FIA puede medir la potencia en kilovatios, existen medidas para hacerlo. Ya los coches los mandamos el año pasado y pueden ajustar la potencia de la manera que quieran”.

“En este caso yo entiendo que, de tener alguien ventaja, deberían tener los coches más sostenibles, los coches que apuestan por las nuevas tecnologías, y no al contrario, pero eso es una opinión personal”.

“El equipo obviamente se enfocó en ganar esos casi 100 kilos que ganamos con respecto al año pasado, pero que por reglamento nos hacen estar 100 kilos por encima…Nos hubiéramos quedado en 2,090 kilos, 2100 kilos, en el peso de ahora, pero eso no quiere decir que comulgue con el reglamento. Creo que debería ser igual para todos”.

Un Dakar complejo

#202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz Photo by: A.S.O.

La organización ha preparado una competencia con dos ritmos muy marcados durante las dos semanas en Arabia Saudí. Durante los primeros días serán etapas largas, mientras que en la segunda semana los trayectos serán más cortos, con la etapa maratón en el Empty Quarter, una zona poco explorada. Sainz avecina que cada día será un reto especial.

“Después de la presentación del otro día preveo una primera semana larga, con etapas largas y difícil, una primera semana de gran desgaste y que pueden ocurrir muchas cosas porque este año no vamos a tener ese parón de 10-15 minutos que teníamos a la mitad de las etapas, será todo de tirón, entonces será más difícil leer la posición de cómo vamos en esas etapas largas”.

“Después, una segunda semana donde entramos en una zona de más arena, en el Empty Quarter, donde realmente las medias creo que van a ser más bajas, por la arena blanda, las dunas, la complicación, donde a pesar de un kilometraje más corto tiene pinta de que enfrentaremos etapas difíciles de arena”.

“La experiencia me dice que en el Dakar no puedes, en ningún caso, menospreciar, aunque sean etapas cortas, menospreciar esas etapas., Si son cortas, salvo la última antes del final, es porque son difíciles, son de velocidades bajas por la dificultad de las dunas, pero no por el kilometraje. El kilometraje indica más dificultad. Pueden ser etapas cortas, pero creo que el Dakar que nos enfrentaremos este año, por los comentarios de David Castera, será complicado, más demandante que lo que tuvimos el año pasado”, finalizó Sainz.