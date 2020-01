Sanz, la dueña y señora del Dakar

Qiddiya (Arabia Saudí).- A veces mira con timidez, pero cuando se coloca el casco y se pone las gafas que le protegen como si de una máscara ante las adversidades se tratara, sus ojos se cubren de fuego y navega por los desiertos saudíes con una habilidad trabajada durante años. Ni siquiera el cambio de escenario de Sudamérica a Arabia Saudí ha podido con ella. Es imbatible.

Laia Sanz saborea desde hace horas lo que significa acabar su 10º Dakar de manera consecutiva. No ha fallado en ninguna de las ediciones que ha disputado desde que debutó en 2011 en 39ª posición. Aunque no ha conseguido cumplir todos los objetivos que se propuso (acabar y hacerlo en el top 15), la catalana sonríe tímidamente en meta. Solo ella sabe realmente todo lo que ha sufrido estos días tras la muerte de su amigo Paulo Gonçalves.

"Ha sido, por todas las circunstancias, una situación muy difícil de llevar, también las etapas de esta segunda semana no ayudaban mucho a pensar de otra manera. Pero al final estamos aquí y muy contenta por eso, por haber acabado todos los Dakar. Si me lo dicen hace 10 años, no me lo hubiese creído. Creo que de españoles no había ninguno y en general no hay muchos, quizás dos o tres. Estoy muy contenta en este sentido, es la parte más positiva que le saco este año", reconoció.

"Creo que es lo positivo de este Dakar, era uno de los objetivos. Es muy difícil acabar 10 de 10. En ese sentido, me siento muy contenta, porque, a pesar de haber tenido dificultades toda la carrera, he sabido sacarlas a delante y llegar hasta el final, que tenía ya ganas, viendo que no tenía opción de lograr el resultado que quería".

Además de la pérdida del portugués de Hero, Sanz tuvo que superar una fuerte contusión en la cadera en la segunda etapa, que la dejó mermada en la primera semana.

"La caída del segundo día no me dejó hacer una semana cómoda, pero en la segunda esperamos muchas dunas y arena, y han sido más plateaus rápidos. No me hace mucha gracia ir a fondo y que el que haga mejor tiempo sea el que arriesgue más", dijo.

"Yo espero que esto cambie. Pero también hay que felicitar a la organización, el roadbook estaba muy bien hecho, por eso no nos hemos perdido. Era un primer año, había que conocer el sitio, e imagino que tuvieron poco tiempo. La primera semana fue muy bonita, pero la segunda creo que habría que poner más navegación, que pasen cosas, porque al final solo ha habido caídas. La gente en África también estaba acostumbrada a llegar de noche. Es el Dakar y es parte de la carrera. Preferiría que los amateur llegasen de noche, pero que todos estuviéramos al final de ella".

Desde que en 2015 lograra su mejor resultado en el Dakar (9ª), la catalana nunca ha salido del top 20, un logro más que loable, ya que en las últimas ediciones ha habido cerca de 30 pilotos en equipos oficiales. Es la dueña y señora del Dakar, es la que sigue haciendo que muchas cejas se levanten cuando se quita el casco, la que despierta admiración allá por donde va. Es Laia Sanz y es leyenda del rally más duro del mundo.

