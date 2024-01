Dakar 2024: Schareina explica su caída y abandono

Al Henakiyah-. La Etapa 1 del Rally Dakar 2024 comenzó con las motos saliendo al amanecer para el recorrido cronometrado de 405 kilómetros de distancia hasta el vivac de Al Henakiyah. El líder de la general, Tosha Schareina, tenía serias opciones de hacerlo buen desde el inicio de la carrera, pero sus posibilidades se desvanecieron cuando sufrió una caída en la que se rompió la muñeca izquierda.

El valenciano protagonizó un arranque en el que se movía en posiciones de podio, en una pelea con sus compañeros de Honda y con la mirada puesta en no perder distancia con respecto a Ross Branch, que era quien marcaba el ritmo. Sin embargo, en el kilómetro 240, cuando intentaba adelantar a Toby Price, se topó con algo en el tren trasero que tiró por la borda sus esperanzas en su tercera participación.

"Estábamos haciendo una muy buena etapa, pero en el kilómetro 240 o así, he cogido algo con la rueda trasera", explicó el español a ASO nada más dar por concluida su aventura en el Rally Dakar 2024. "Era una parte bastante lenta, que no había peligro, pero iba detrás del polvo, he cogido algo y me he caído con tan mala suerte que me he golpeado con la muñeca, y estamos fuera".

Tosha Schareina consiguió el mejor registro en la etapa Prólogo con su moto, con lo que fue el primer líder de la clasificación, pero con su abandono, deja abierta la pelea por el trofeo Touareg. Entre los españoles, todavía están en la lucha por intentar escalar entre los más veloces tanto Joan Barreda con su Hero como Lorenzo Santolino con su Sherco, pero otros como los mismos compañeros del que causó baja en la primera especial, Pablo Quintanilla, Adrien van Beveren, Ricky Brabec, José Ignacio Cornejo Florimo y Skyler Howes, querrán que no se note la pérdida del conjunto oficial.