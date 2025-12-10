Por qué Sébastien Loeb cambió de copiloto para el Dakar 2026

Después de cinco Dakar disputados junto a Daniel Elena y otros cuatro con Fabian Lurquin, Sébastien Loeb tomará a comienzos de enero su décima salida en la prueba con un nuevo navegante. Para el segundo año del proyecto Dacia Sandrider, quien sigue persiguiendo la victoria en el rally-raid más grande del mundo ha elegido "cambiar algo con la esperanza de que funcione mejor".

Fruto de una discusión colectiva en el equipo, el intercambio de asientos se realizó en otoño: Fabian Lurquin se unió a Nasser Al-Attiyah, mientras que Édouard Boulanger, ganador de la edición 2021 con Stéphane Peterhansel, hizo el camino inverso. No se trata de una sanción, sino del deseo de probar una nueva asociación y otra armonía en el habitáculo. "No quiero comparar: los dos son muy buenos y es solo una cuestión de sensaciones en el coche", insiste además Sébastien Loeb.

En un encuentro exclusivo con la prensa, en el que participó Motorsport.com, el piloto francés explicó cómo y por qué las piezas del rompecabezas se movieron en los últimos meses.

"Nuestros problemas de comienzo de temporada estaban igualmente ligados a una falta de suerte, a malas coincidencias, y no había nada que reprocharle a Fabian, pero él pagó las consecuencias", admite Sébastien Loeb. "En un momento dado, Nasser hizo saber que pensaba cambiar de copiloto. En Dacia, Édouard está más bien bien integrado. Hubo discusiones en ese momento, en las que me dijeron que de nuestro lado no estaba funcionando demasiado bien con Fabian, y que tal vez sería una solución cambiar."

"Lo hablamos con Fabian y luego hicimos un poco el mismo diagnóstico: es cierto que entre nosotros las cosas van bastante bien en el coche, nos llevamos muy bien, pero no tenemos éxito, y quizá había que cambiar algo. Decidimos entonces hacerlo juntos. Seguimos en muy buenos términos, nos llamamos, no hay ningún problema entre nosotros. Fue más una decisión compartida entre Dacia y nosotros."

Entendimiento inmediato, serenidad al alza

Édouard Boulanger y Fabian Lurquin intercambiaron sus asientos. Photo by: Red Bull Content Pool

El injerto prendió de inmediato entre Sébastien Loeb y Édouard Boulanger: es cierto que solo tuvieron una prueba para afinar el trabajo, en el Rally de Marruecos, pero allí lograron la victoria. Una buena manera de iniciar una colaboración que debía ser eficaz desde el primer momento.

"Lo que dijimos desde el principio es que no hay razón para tener un tiempo de adaptación", avisa Sébastien Loeb. "Somos los dos franceses, hablamos el mismo idioma, él tiene experiencia en navegación en rally-raid y yo tengo experiencia en pilotaje en rally-raid. En un momento dado, no hay razón para que no sea capaz de darme la información correcta en el momento adecuado para que yo vaya al lugar correcto."

"Siempre estamos trabajando un poco el ajuste de la distancia, la forma de anunciar las distancias: él tiende a anticiparlas un poco con la velocidad, mientras que a mí me gusta que las distancias sean reales. Hay cosas buenas de ambos lados y son pequeños ajustes. Globalmente, la comprensión estuvo ahí desde el principio."

Décimo Dakar para Loeb, el segundo con Dacia. Photo by: Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb asegura que el cambio en el asiento de la derecha del Dacia Sandrider no es una revolución, pero reconoce, sin embargo, que un punto en particular ha cambiado, y que probablemente era lo que necesitaba para centrarse aún más en su pilotaje.

"El papel del copiloto sigue siendo el mismo: hay que describir un casillero del roadbook, hacer una cuenta regresiva de la distancia, ser lo más preciso posible, sin darme necesariamente la máxima cantidad de información", recuerda. "Básicamente, hacen lo mismo. Fabian me daba una cantidad máxima de información, mientras que Édouard selecciona más las informaciones, me da menos. A veces eso me permite tener el cerebro un poco más libre, a veces me faltan un poco de datos en algunos casilleros particulares."

"Diría que, efectivamente, Édouard es un poco más calmado, con más serenidad en general en el coche, lo que me deja un poco más de tiempo para concentrarme en el ataque sin preocuparme por el resto. Siguen siendo dos muy buenos copilotos, y no hay grandes diferencias."

"Dado que Fabian me daba más información, había más comunicación, mientras que con Édouard es más relajado, me da el mínimo de datos, así que habla menos y es un poco más tranquilo en el coche. No es necesariamente una cuestión de estrés, es una cuestión de acumular menos información: quizá que, en cinco horas, eso le permita al cerebro estar un poco más descansado y menos en la agitación."