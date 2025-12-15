Sebastien Loeb admite que "necesitás algo de suerte para ganar" el Dakar

Tres semanas antes del inicio del Dakar, Sébastien Loeb se detuvo a hacer balance de su preparación con Dacia, de los progresos logrados desde el año pasado y del estado mental con el que afronta su décima participación.

En una entrevista con Motorsport.com, habla abiertamente sobre la fiabilidad, las órdenes de equipo y la incertidumbre que rodea al icónico rally raid.

Motorsport.com: Sébastien, ¿cómo se presenta este Dakar 2026, el segundo con Dacia?

Sébastien Loeb: En general, el coche es competitivo, lo cual es algo positivo. Pero estamos todos muy cerca: los reglamentos técnicos hacen que el rendimiento de los coches siga siendo muy parejo. No podemos decir que estemos por encima del resto, pero estamos en el grupo y en una posición bastante buena.

Las últimas carreras salieron bien. A nivel personal, tuve un comienzo de temporada muy malo con el Dakar 2025 y Abu Dhabi, y desde entonces logramos tres podios, incluida una victoria [en el Rally de Marruecos]. Fue un buen final de temporada, lo que obviamente genera confianza para lo que viene. El año pasado llegamos al Dakar sin estar preparados al 100%. Creo que estamos más preparados que el año pasado y tendremos que intentar que todo encaje.

MS: El Dacia Sandrider tuvo algunos problemas iniciales en sus primeras competiciones. A lo largo del último año, ¿cuáles han sido las principales áreas de trabajo y qué ha cambiado en el coche?

SL: Lo más complicado fue resolver los problemas del ventilador electrónico, porque estamos trabajando con sistemas de 48 voltios que, sobre el papel, complican toda la operación. Un ventilador, uno piensa que o funciona o no funciona, no parece algo complicado, pero gestionarlo con 48 voltios es más complejo. Además, necesitás estrategias, porque a veces el ventilador se traga un balde de arena y tiene que poder detenerse, reiniciarse automáticamente con estrategias de recuperación y no sobrecargarse.

#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Photo by: Red Bull Content Pool

Hubo muchas cosas de ese estilo que fueron un poco difíciles de gestionar, y esa fue realmente la mayor preocupación. Luego también había debilidades en los trapecios y las bieletas. Otra de nuestras primeras prioridades de desarrollo fue limitar los pinchazos. En el coche anterior, que sirvió un poco como referencia cuando diseñamos el Dacia, pinchábamos mucho los neumáticos traseros, y tuvimos que analizar y entender por qué para hacer las cosas de manera diferente en el coche nuevo.

Teníamos escapes que calentaban los neumáticos y creemos que esa fue una de las causas. Luego hubo mucho trabajo en los amortiguadores traseros para intentar aliviar un poco el neumático en los impactos con piedras. Espero que los problemas del ventilador estén ahora definitivamente resueltos y, por el resto, también parece que todo está funcionando bastante bien.

También lee: Dakar Por qué Sébastien Loeb cambió de copiloto para el Dakar 2026

MS: ¿Y en cuanto al equipo en sí y a la forma de gestionar la prueba, qué ha evolucionado desde el Dakar 2025?

SL: No demasiado, porque Prodrive construye el coche. Es un equipo de automovilismo con mucha experiencia, saben cómo gestionar un coche de rally en competición. El Dakar tiene algunas particularidades, pero ahora llevamos cinco años haciendo el Dakar con Prodrive, así que están muy bien entrenados en cómo funcionan las cosas.

Donde siempre hay que prestar especial atención es en los responsables de los coches, es decir, en la relación entre el ingeniero responsable del coche y el jefe de mecánicos a cargo de su equipo. Tiene que haber realmente cohesión dentro de ese grupo.

Son ellos los que, por ejemplo, saben si la manguera del turbo que se quitó el día anterior fue apretada correctamente con el par especificado. Algo así, un tornillo que no está bien apretado, en medio de una especial, es el final si falla algo en el vano motor, porque no se puede acceder. Cambiar un trapecio, una bieleta de dirección o una rueda, eso sabemos hacerlo. Pero necesitás una verdadera cohesión y una verdadera confianza en el ingeniero responsable del coche y en el equipo de mecánicos que trabaja a su alrededor.

#212 The Dacia Sandriders Dacia: Cristina Gutierrez Photo by: Red Bull Content Pool

MS: Dacia alineará cuatro coches en lugar de tres en el Dakar 2026, con Lucas Moraes uniéndose a Nasser Al-Attiyah y Cristina Gutiérrez. ¿Qué cambia eso?

SL: No cambia mucho en términos de ambiciones, ni siquiera en general. Claramente, suma un rival más dentro del equipo. Al mismo tiempo, si no estuviera en el equipo, estaría en un equipo rival de todos modos. Es un coche más en el equipo, lo hace un poco más fuerte y quizá permite tener más información cada día, porque si hay un problema en un coche, alerta rápidamente a todos, y todo se comparte siempre para evitar que les ocurra a los otros al día siguiente. Aporta más experiencia global.

En cuanto al resto de la carrera, mientras seamos capaces de luchar por la victoria, no hay estrategias que favorezcan a un piloto sobre otro. Desde el momento en que un coche queda completamente fuera de la lucha y otros están peleando por ganar, entonces inevitablemente, y lamentablemente para el que quedó atrás, hay que conducir para ayudar a los demás. Pero eso es parte de correr un rally como el Dakar. Hace dos años, [Carlos] Sainz [Sr] ganó porque tenía a dos compañeros de equipo saliendo detrás de él en cada especial. Eso era asistencia inmediata siguiéndolo durante toda la etapa. Pero tenés que poder contar con eso, porque si no la hubiera tenido, no habría ganado.

En el caso de Cristina, ya veremos, pero los otros tres somos potencialmente tres pilotos que apuntan a ganar. Así que mientras no esté al menos a una hora y media del líder del rally, no voy a parar. Es cierto que tener más coches en carrera puede ayudar con ruedas u otras cosas por el estilo.

MS: ¿Se les permitirá luchar hasta el final, sin órdenes de equipo, si hay un duelo ajustado con Nasser Al-Attiyah?

SL: Creo que sí. Si estamos codo a codo y peleando hasta el final, entonces lucharemos hasta el final. Mientras sintamos que tenemos una oportunidad, no vamos a rendirnos.

MS: Mentalmente, ¿cómo se afronta una prueba así cuando se persigue la victoria después de haber terminado segundo varias veces, sin convertirlo en una obsesión?

SL: Vos podés pensar lo que quieras, ¡y yo pensaré lo que quiera! Mantengo los pies en la tierra y sé que ganar el Dakar no se trata solo de desearlo y de hacer las cosas bien. También necesitás algo de suerte. Hay rallies que perdí por errores propios y hay rallies que perdimos por falta de suerte.

#219 The Dacia Sandriders Dacia: Sebastien Loeb Photo by: Red Bull Content Pool

No es solo suerte, todos estamos de acuerdo en eso, pero igual necesitás un poco de ese factor suerte de tu lado para que las cosas salgan bien. Por supuesto que sería genial ganarlo, pero solo hay un ganador cada año y no soy el único que quiere serlo. ¡Veremos!

MS: ¿Una palabra sobre el recorrido de esta edición 2026 en Arabia Saudita?

SL: En realidad no lo he mirado demasiado. No significa mucho para mí porque, en cualquier caso, no podés conocer las especiales: son secretas hasta el inicio. Vi que no vamos al Empty Quarter, pero las dunas más difíciles no necesariamente están allí; perfectamente pueden encontrar grandes zonas de arena y dunas sin ir a ese lugar.

Por lo demás, aparentemente habrá probablemente más pistas, pero espero que no haya necesariamente más piedras, por los pinchazos, porque a veces es frustrante ir a dos kilómetros por hora y aun así pinchar.

MS: ¿Cuál es tu estado mental de cara al inicio?

SL: Estoy confiado en nuestro nivel de preparación, y al mismo tiempo soy cauto con esa confianza, porque sé que es un rally en el que puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento. Todos han vivido tener algún problema en algún momento, así que para mí es difícil estar confiado durante un rally de 15 días: es imposible.