Terranova: "Tuve dos pinchazos y me asusté"

El argentino había trepado a la punta de la general el lunes luego de quedar segundo en la segunda jornada de competencia, pero este martes la situación fue diferente para el piloto de un MINI del equipo X-Raid.

Terranova fue octavo y perdió 12m52s hoy respecto de Carlos Sainz, ganador de la etapa Neom-Neom y nuevo líder de la carrera en autos.

"Fue una etapa linda pero para nosotros abrir (pista) nos hizo perder un poco de tiempo. Intenté empujar en la primera parte y llegamos a rueda de (Giniel) De Villiers pero en la segunda mitad cuando lo pasé tuve dos pinchazos seguidos y me asusté un poco porque vi la cantidad de kilómetros que había por delante y con una sola rueda de auxilio era preocupante", dijo el argentino a Motorsport.com.

"Dejamos un poco de tiempo en la mitad y eso podría haber sido mejor pero también podría haber sido peor. Mañana toca ir de atrás, vamos a ver si esa ventaja que naturalmente hay la podemos usar para estar ahí de nuevo en la punta", agregó.

Terranova se refirió al momento en que se encontró con el vehículo de Khalid Al Qassimi, quien sufrió un fuerte accidente a mitad de etapa, destrozando su Peugeot 3008 DKR y poniendo punto y final a su tercer Dakar.

"Nos paramos y estábamos asustados porque el momento cuando llegamos y estaban ellos adentro la foto era fea. No se movían, estaban shockeados", describió.

Consultado si esperaba encontrarse en la pelea grande de la carrera, Terranova comentó: "Llegamos muy confiados. Habíamos hecho un buen año de carreras, seguros, sin accidentes, sin errores de conducción. Tenía un poco de miedo de no tener confianza en el desierto abierto, me sentía muy cómodo en las Bajas y en Jordania anduve muy bien y ahora me siento rápido con el auto".

"Carlos (Sainz) este último tramo, estos 100 kilómetros, empujó al máximo y fuimos los tres autos cerca pero la carrera todavía está perfilándose".

"Creo que todos los días va a haber una sorpresa, fíjate hoy pobre Al Qassimi se comió una piedra gigantesca, así que hay que ir con cuidado y saber cuándo levantar para no pinchar porque las gomas están siendo un problema, sobre todo para las nuestra que son más pequeñas", finalizó Terranova.

Orlando Terranova en acción en el Dakar 2020 de Arabia Saudita: