Price fue el primero en asistir al piloto Paulo Gonçalves tras el fatal accidente en la séptima etapa del domingo entre Riad y Wadi Al Dawasir. El organizador del Dakar, ASO, recibió una alerta sobre el accidente de Gonçalves a las 10:08 de la mañana (hora local) y pronto envió un helicóptero médico que aterrizó en el lugar de la tragedia ocho minutos después, a las 10:16.

Cuando el equipo médico llegó, se encontraron al piloto en parada cardiorrespiratoria y posteriormente fue trasladado en avión al hospital de Layla, donde se certificó su fallecimiento. En homenaje, los organizadores del Dakar cancelaron la etapa 8 de motos y quads, y el equipo de Gonçalves, Hero, se ha retirado del rally.

Price, un tipo de 1,88 metros y 93 kg de peso que en 2019 ganó el Dakar con una mano rota, se deshizo en lágrimas al llegar a meta. Este lunes, después de haber podido reflexionar y respirar hondo, quiso compartir su pena.

"Fue en una gran meseta rápida, una gran pista muy rápida", explicó Price. "Sí, una zona bastante abierta, que se hacía con el gas a fondo y justo se activó la alarma del sistema GPS y cuando miré hacia adelante, vi una moto tendida en la distancia. No podía ser bueno, porque la zona donde estábamos se hacía a una velocidad bastante alta. Y luego llegué y vi a Paulo en el suelo. Al principio no sabía muy bien quién era, solo vi que era un piloto de motos y luego me di cuenta rápidamente de que era Paulo".

“Sabía que el asunto era bastante grave, estaba muy mal. Intentamos hacer todo lo posible, tratando de obtener una respuesta por su parte. Llamamos a los helicópteros e informamos al control de carrera [PCO] lo antes posible. Traté de ponerlo de lado porque había muchos problemas para atenderlo tal y como estaba, de espaldas. Luego continuamos tratando de pedir ayuda, y nos dijeron que el helicóptero estaba en camino".

“Intentamos hacer todo lo posible y chequear todos los signos vitales. Desgraciadamente no vimos respuesta, así que esperamos y deseamos que el helicóptero acudiera allí muy rápidamente. Fueron los ocho minutos más largos de mi vida, seguro, me parecieron como una hora. Los chicos respondieron muy rápido, y Luc [Alphand, ex ganador del Dakar que trabaja para la televisión francesa] estaba allí, también nos estaba ayudando y tratando de consolarme".

“Y [Stefan] Svitko, que llegó un par de minutos después que yo. Así que éramos un pequeño grupo de personas tratando de hacer todo lo posible y desgraciadamente no pudimos hacer nada: fue un día difícil para el mundo del motociclismo, perdimos a un gran amigo y un gran competidor".

Price declaró que al menos lo consuela que sacrificó su rally para ayudar a Gonçalves, y que ahora encuentra en el piloto portugués una motivación. El vigente ganador del Dakar es cuarto, a 28:44 minutos del líder, Ricky Brabec (Honda).

"Estoy contento de haberme quedado allí mientras pude, eso es lo que me da consuelo", dijo. "Recuerdo que él [Gonçalves] se paró por mí en 2017 cuando me rompí la pierna en el Dakar, y fue lo correcto quedarnos ahí para él y lo ayudamos a subir al helicóptero. Eso me hizo perder otros 15 o 20 minutos antes de poder seguir. Al menos sabía que estaba allí y traté de consolarlo al máximo. Mis pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y con todo Portugal. Perdieron a un buen guerrero, eso es seguro".

"Al final haría eso cualquier día de la semana. Es una carrera importante, está claro, pero no deja de ser solo una carrera. Todos somos humanos y todos estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros. Solo tenemos que intentar mantenernos unidos y llegar a la meta, lograr nuestro mejor resultado por Paulo".

"El resultado en este momento no es tan bueno, pero no estoy demasiado preocupado por ello. Preferiría tener a Paulo aquí en el campamento con nosotros cualquier día de la semana".