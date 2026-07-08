Terrible accidente en el DTM: equipo confirma que Maximilian Paul sufre lesión en la columna vertebral

Tres días después del grave accidente ocurrido en la carrera del sábado del DTM en el Norisring, ya se conoce el alcance total de las lesiones de Maximilian Paul: Según ha informado su jefe de equipo, Gottfried Grasser, a petición de Motorsport-Total.com, el piloto de Dresde, de 26 años, ha sufrido "una fractura de peroné y otra de tibia, así como una fractura de vértebra lumbar".

Hasta ahora, oficialmente solo se había hablado de una fractura en la pierna, que el piloto de Lamborghini sufrió al chocar sin frenar contra la puerta del conductor del BMW Schubert de Kelvin van der Linde. "Ha sido operado, todo ha salido bien y se encuentra en proceso de recuperación", aclara el jefe del equipo, Grasser, este martes.

El equipo le desea a "Max que se recupere pronto y vuelva con nosotros", anuncia el austriaco. "Sabemos que es un luchador y que superará este difícil momento". El propio Paul también se ha pronunciado por primera vez desde el hospital y, en un comunicado de prensa, ha agradecido la buena atención recibida.

"Un gran revés": Maximilian Paul habla por primera vez sobre el accidente

"El accidente ha supuesto para mí un gran revés", afirma. "Quiero dar las gracias a todos los socorristas y a los médicos que me han atendido de forma tan excelente". Ahora hay que "mirar hacia adelante. Me retiro hasta nuevo aviso para cuidar de mi cuerpo y mi salud, y pronto volveré a darlo todo. Los próximos días seguiré en el hospital y, después, pasaré a rehabilitación".

La parte delantera del Lamborghini de Maximilian Paul quedó completamente destrozada Foto: ADAC Motorsport

Paul estará definitivamente de baja durante meses, ya que, precisamente en el Lamborghini, la pierna izquierda debe soportar una carga enorme, dado que los pilotos ejercen una presión de más de 100 kilogramos sobre el pedal de freno. Aparte de eso, las fracturas vertebrales suelen requerir al menos medio año de recuperación, aunque no se conocen detalles sobre la lesión concreta.

"Agradezco enormemente el apoyo de mi familia, mi equipo, mis amigos y todos los que ahora mismo están pensando en mí, y en los próximos tiempos me centraré conscientemente en ese apoyo y en mi recuperación", comunica Paul, que este año, tras pasar de su propia escudería al equipo Grasser, se estaba adaptando cada vez mejor.

"Les doy las gracias de todo corazón a todos por las numerosas palabras de ánimo y los deseos de recuperación. Me dan fuerzas y me animan en mi camino de vuelta".

Bortolotti visita a Paul en el hospital: "Max es un luchador"

El equipo Grasser ha preparado para Paul, quien le dio al equipo su primera victoria en el DTM en Nürburgring en 2023, un vídeo especial de recuperación en el que no solo el jefe del equipo, Grasser, y su compañero de equipo, Mirko Bortolotti, sino también los mecánicos le envían mensajes de ánimo al joven piloto del equipo.

Bortolotti ya visitó a su amigo el sábado tras el accidente. "Después de la carrera fui al hospital a visitarlo a él y a Kelvin", cuenta el italiano afincado en Viena, que pasó allí varias horas. "Me alegré de que Kelvin fuera dado de alta inmediatamente".

Aunque Paul tenga que pasar unos días en el hospital, confía en su pronta vuelta a la competición. "Max es un luchador, y me alegra que su recuperación vaya por buen camino", afirma. "Le deseo una rápida recuperación y no tengo ninguna duda de que volverá más fuerte que nunca".

Cairoli sobre el impacto: "Oí el golpe en mi coche"

Mientras que van der Linde se benefició, en el accidente en la curva Grundig, de que el Lamborghini no tiene el motor en la parte delantera y salió con solo algunas contusiones, esa podría ser una de las razones de las graves lesiones en las piernas de Paul. Y es que, a diferencia de un bólido con motor central delantero como el BMW o el Mercedes-AMG, el Temerario GT3 tiene un morro corto, lo que hace que las piernas estén menos protegidas.

Las imágenes del coche accidentado también muestran que en la parte delantera derecha —donde el Lamborghini chocó contra el BMW— ya no quedaba casi nada. Sin embargo, el hecho de que el piloto se siente a la izquierda podría haber influido positivamente en la gravedad de las lesiones de Paul.

Todo apunta a que Paul resbaló sobre un charco de aceite dejado por Timo Glock y chocó contra las barreras de seguridad antes de la zona de frenada, donde los pilotos circulan a unos 250 km/h. Esto provocó que se desprendiera la rueda trasera derecha, lo que hizo que el vehículo ya no pudiera frenar.

"Oí el impacto de Maximilian Paul en Kelvin directamente detrás de mí, desde mi coche", afirma Matteo Cairoli en ran.de. El piloto del Ferrari Emil Frey, que en el momento del accidente circulaba justo delante de van der Linde, llegó incluso a percibir el impacto desde la cabina, lo que constituye otro indicio de la enorme violencia del accidente.