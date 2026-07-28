Nuevo bombazo en Nürburgring: ADAC Nordrhein lanza una serie en Nordschleife para competir con la NLS

ADAC Nordrhein ha lanzado su propia ADAC 24 Hours Nurburgring Series para 2027, que se disputará bajo el mismo reglamento técnico que la icónica clásica de 24 horas, y la nueva iniciativa sitúa al club regional en competencia directa con la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS).

El calendario propuesto para 2027 incluye cinco eventos que abarcan seis carreras individuales:

2–3 de abril: Prólogo de las 24h de Nurburgring (viernes/sábado)*

30 de abril–2 de mayo: Clasificatorios de las 24h de Nurburgring (viernes–domingo)

27–30 de mayo: 24h de Nurburgring (jueves–domingo)

30 de julio–1 de agosto: Eifelrennen (viernes–domingo)*

10–12 de septiembre: 1000km Rennen (viernes–domingo)*

*Las fechas siguen siendo provisionales.

Todas las rondas están programadas para disputarse en el trazado completo de 25,378 kilómetros. Las dos fechas posteriores a las 24 horas están previstas para integrarse en eventos históricos existentes que forman parte de la Deutsche Historische Langstrecken-Meisterschaft (DHLM).

Consecuencias de las batallas legales en 2023

La pregunta obvia es: ¿Por qué una rama regional del ADAC que ayudó a rescatar a la NLS del borde de la extinción tan recientemente como en 2024 daría de repente media vuelta y lanzaría un producto competidor?

Según fuentes, este movimiento es principalmente una apropiación defensiva de terreno. ADAC Nordrhein parece decidido a asegurar fechas privilegiadas en el calendario para proteger su carrera insignia, en caso de que un promotor rival intente lanzar una carrera de 24 horas competidora en el ‘Infierno Verde’.

Este movimiento se remonta al choque judicial de 2023 entre el titular de los derechos de la NLS, VLN, y el propietario del circuito, NR Holding.

Tras un revés legal inicial, NR Holding apeló, lo que dio lugar a una sentencia en enero de 2024 que ordenaba el acceso no discriminatorio para todos los organizadores.

Die NLS sieht sich zum zweiten Mal in drei Jahren einer Konkurrenzsituation gegenüber Foto: VLN

Esa decisión dividió brevemente el calendario de 2024 a partes iguales entre la NLS y la efímera Nurburgring Endurance Series (NES), que fue un proyecto conjunto entre el recinto y el AvD.

Aunque la NES colapsó antes de llegar a empezar realmente, el precedente legal sigue vigente. Con el proceso principal prolongándose indefinidamente y potencialmente enfrentándose a años en los tribunales europeos, ADAC Nordrhein está tomando medidas preventivas para protegerse.

Según las interpretaciones legales actuales, si otro promotor de peso se presentara para organizar una carrera rival de 24 horas, el organizador titular podría teóricamente verse obligado a rotar su evento insignia, lo que podría significar que ADAC Nordrhein solo pudiera celebrar la carrera cada dos o tres años.

Aunque actualmente no hay ningún promotor rival de ese tipo en el horizonte, ADAC Nordrhein no quiere correr riesgos. Sin embargo, esto difícilmente es una reacción improvisada. El club se retiró discretamente de la coalición tripartita de rescate de la NLS —junto con las regiones hermanas del ADAC Mittelrhein y Westfalen— antes de la temporada 2026.

El resultado es un panorama político claramente extraño para 2027. A diferencia de la hostilidad abierta de 2024, esta última escisión enfrenta directamente a ADAC Nordrhein con un producto mantenido a flote por sus clubes regionales hermanos (Mittelrhein y Westfalen). Además, ADAC Nordrhein y la NLS siguen colaborando en los reglamentos técnicos.

Queda por ver si la nueva serie puede atraer suficientes participantes, especialmente después de la carrera de 24 horas.

La malograda NES se topó con un muro de boicots de equipos y comisarios en 2024, demostrando que una fecha en el calendario por sí sola no garantiza una parrilla. ADAC Nordrhein, sin embargo, podría hacer que estas carreras fueran mucho más atractivas de lo que el AvD jamás pudo, posiblemente garantizando a los participantes en estas carreras una plaza en el evento insignia de 24 horas, que superó su capacidad en el evento de este año.

Mientras tanto, sin un aliado con grandes recursos financieros, la NLS queda luchando por garantías bancarias anuales solo para asegurar fechas en el calendario en el Nordschleife. Una vez más, el futuro de las carreras en el Nordschleife queda en el limbo debido a la política del Eifel.