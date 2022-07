La FIA aclara su relación y futuro con Gran Turismo

Cargar reproductor de audio

El organismo que gobierna el automovilismo deportivo ya estuvo oficialmente vinculado a la serie de juegos exclusivos de PlayStation, con una Gran Turismo World Series certificada por la FIA entre 2018 a 2021.

Esto incluyó competiciones regulares en línea y una serie de eventos Esports seleccionados en todo el mundo que culminaban en una final de la World Series.

Sin embargo, las cosas han cambiado desde el lanzamiento del juego más reciente, el Gran Turismo 7, a principios de este año.

El nombre de la FIA ha desaparecido silenciosamente del campeonato actual, y no forma parte del último evento de las World Series que tendrá lugar en el Hangar 7 de Red Bull en Austria este fin de semana.

Las especulaciones de que la FIA había optado por seguir un camino diferente en el ámbito de los juegos se vieron alimentadas por la elección de utilizar la plataforma Assetto Corsa Competizione para su elemento Esport de los próximos Motorsport Games, que se celebrarán en el circuito de Paul Ricard y sus alrededores del 26 al 30 de octubre.

Sin embargo, durante el evento de presentación de los Motorsport Games en el Gran Premio de Francia el sábado, la FIA ha dejado claro que la relación con Gran Turismo está lejos de terminar.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, Frederic Bertrand, director del Departamento de Fórmula E y Actividades Deportivas Innovadoras de la FIA, explicó que el organismo rector había acordado con el jefe de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, dejar las cosas en suspenso hasta que la plataforma de GT7 fuera más estable.

El lanzamiento del juego no ha estado exento de problemas, ya que al principio se vio afectado por una serie de fallos y problemas con la experiencia en línea en las salas de espera.

"No ha terminado", dijo Bertrand, cuando se le preguntó por el estado de la asociación de la FIA con Gran Turismo.

"Para Motorsport Games, la dificultad que tuvimos en ese momento es que no estaban necesariamente preparados para apoyar el evento en vivo como queríamos, debido a GT7 y todo".

"Así que acordamos con ellos que trabajaríamos con Assetto Corsa para este. También es más fácil para nosotros, porque está más abierto a muchos países".

"Pero seguimos trabajando con Gran Turismo en muchos otros proyectos. Así que no, no es un final. Es sólo una aceptación de un enfoque no exclusivo, y creemos que los Esports tienen que ser más abiertos".

"Eso es lo que hemos acordado con Kazunori. Está acordado, ¡y se hace de una manera perfecta y agradable en japonés!"

Lewis Hamilton y Kazunori Yamauchi posan para una fotografía con los competidores antes de la carrera Pro-Am el 22 de noviembre de 2019 en Monte-Carlo, Mónaco. (Foto de Jack Thomas - Gran Turismo/Gran Turismo vía Getty Images) Photo by: Gran Turismo via Getty Images

Bertrand dijo que la FIA planeaba enviar representantes para juzgar el progreso de GT7 en el evento de Salzburgo de este fin de semana con vistas a renovar la asociación a principios de 2023 si el juego parece estar ahora en un estado suficientemente bueno.

"Enviaré a mis chicos y si creemos que está listo, volveremos a avanzar", dijo "Y entonces probablemente tendremos otro proyecto a principios del primer trimestre del año que viene con Gran Turismo".

Bertrand dijo que la decisión de pausar las cosas con Gran Turismo se hizo de forma totalmente mutua, y que respetaba que el estudio Polyphony aceptara que necesitaba mejorar el producto.

"En este momento es difícil, pero han sido súper honestos con nosotros, diciéndonos que necesitan concentrarse en ese primero", dijo.

"Así que dijimos: 'ok, vamos a hacerlo fácil'. De todos modos, necesitamos algo para los Juegos Deportivos, así que dijimos que tenemos una opción alternativa. Seguiremos con esta. Y luego seguiremos adelante con el desarrollo para 2023 con algo que esté al nivel que todos esperamos".

La FIA estudia un sistema de clasificación mundial

Bertrand también reveló que la ambición a largo plazo de la FIA para su participación en los Esports era crear un sistema de clasificación mundial que cubriera todos los principales juegos de carreras de simulación.

"Hemos decidido ir a un número seleccionado de eventos en los que pondremos el logotipo de la FIA, y si podemos (tener acuerdos) como hicimos el año pasado con las series virtuales olímpicas, veremos cómo trabajar más con ellos en ese concepto".

"Pero estamos pensando más en crear un sistema de clasificación. Lo que nos gustaría es tener (algo así como) la ATP del tenis, trasladada al deporte motor.

"Nos gustaría ser nosotros los que creáramos la clasificación mundial. Para que los pilotos sepan qué nivel tienen a nivel mundial y qué nivel tienen en su región y en su país".

"Es una larga discusión. Te puedes imaginar la cantidad de gente a la que tenemos que convencer de que podemos aportar algo".

"Para nosotros, sentimos que tenemos más que ganar al hacer que todos estén bajo el techo de la FIA con este sistema de clasificación. Así que ese es el objetivo ahora mismo".