Lanzamiento del DLC NASCAR Heat 5 Next Gen Car

MIAMI, FL - 23 de junio de 2023 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games")Motorsport Games Inc. ("Motorsport Games"), desarrollador líder de juegos de carreras, editor y proveedor de ecosistemas de esports de series oficiales de competencia en el mundo del deporte motor en todo el mundo, ha lanzado la actualización NASCAR Heat 5 - Next Gen Car, que ofrece a los aficionados la emocionante oportunidad de experimentar el debut de los coches Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang GT y Toyota Camry TRD Next Gen de la NASCAR Cup Series 2022.

El paquete Next Gen Car presenta el diseño y el rendimiento de vanguardia de los coches Next Gen de la NASCAR Cup Series 2022. Los jugadores tendrán la oportunidad de competir con estos vehículos tecnológicamente avanzados, completos con sus auténticas decoraciones primarias, equipo y lista de pilotos. Sumérgete en el mundo de la NASCAR como nunca antes lo habías hecho al ponerte al volante del Chevrolet Camaro ZL1, el Ford Mustang GT o el Toyota Camry TRD Next Gen y compite contra tus pilotos favoritos.

Pero eso no es todo: la actualización de coches Next Gen también introduce el legendario circuito de Bristol Dirt como opción jugable con la NASCAR Cup Series 2022 en los modos Carrera ahora y Multijugador online. Prepárate para una experiencia trepidante mientras recorres el desafiante terreno de la pista de tierra y te enfrentas a formidables oponentes en intensas batallas rueda a rueda.

"Estamos encantados de presentar por fin la actualización Next Gen Car a nuestra apasionada comunidad de NASCAR Heat 5", dijo Stephen Hood, Director Ejecutivo de Motorsport Games. "Sabemos que los fans llevan tiempo esperando esta actualización y esperamos que estén entusiasmados por salir a la pista con la maquinaria de la Next Gen NASCAR Cup Series de 2022 dentro del siempre popular NASCAR Heat 5 a través de las plataformas PlayStation, Xbox y PC."

La actualización NASCAR Heat 5 - Next Gen Car ya está disponible para su descarga por 9,99 € en Steam, Xbox Store y PlayStation Store, y los jugadores podrán sumergirse al instante en el mundo de las carreras Next Gen y enfrentarse al desafío de Bristol Dirt en los Cup Cars.

Para obtener más información sobre NASCAR Heat 5 y la actualización Next Gen Car, visita https://motorsportgames.com/nascar-heat-2022/.