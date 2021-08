NASCAR 21: Ignition llegará a las consolas el 28 de octubre

El nuevo juego con licencia oficial presenta una combinación del motor Unreal Engine y los modelos de manejo de rFactor 2 para la nueva generación de carreras de NASCAR. El juego pretende ofrecer una experiencia de conducción auténtica con lo que, según MSG, será "una jugabilidad envolvente, una Inteligencia Artificial dinámica y unos efectos visuales impresionantes."

En el aspecto físico contará con paquetes aerodinámicos y de potencia específicos para cada pista, representando cada lugar del calendario de la NASCAR Cup Series de 2021. Aunque el manejo parece estar basado en la realidad, en teoría, un conjunto de asistencias permitirá a los jugadores más novatos o casuales disfrutar de la acción de las carreras.

Gran parte de la inmersión prometida se producirá probablemente en el modo Carrera del juego, ya que ofrecerá a los jugadores un modelo de progresión centrado en los pilotos. La competencia establecerá objetivos y estructuras claras para llegar a convertirse en un campeón de NASCAR. Sobre el papel, parece ser más profundo que los juegos existentes de NASCAR HEAT.

Uno de los factores que regresa son las carreras online para 40 jugadores, con un sistema de emparejamiento de listas de juego. Habrá dos listas de juego diferentes en las que los corredores podrán votar para elegir el siguiente circuito de la lista de competencia.

La lista multijugador "Shake and Bake" incluye pistas intermedias y de supervelocidad. La modalidad "Bump and Run" llevará a los lobbies a circuitos cortos y permanentes.

El nuevo juego pretende ofrecer representaciones realistas del día de la carrera con una mayor atención al detalle. La preparación previa a la competencia y la revisión posterior a la misma tienen como objetivo la calidad de la emisión y una nueva cabina de pintura ofrece "niveles de personalización sin precedentes para crear esquemas de pintura de NASCAR, completados con un número de carrera icónico".

A diferencia de los anteriores títulos de NASCAR HEAT, este juego se centra exclusivamente en la NASCAR Cup Series. Las listas incluyen equipos, pilotos y circuitos oficiales de la Copa que compiten durante la campaña 2021.

Pistas como el nuevo Bristol Dirt Track, el Daytona Road Course y el Indianapolis Road Course están en el juego, pero la pista originalmente programada para 2021, el Auto Club Speedway, no está, ni tampoco el histórico óvalo de Indianápolis.

Todos los pilotos de la Copa han sido escaneados para una representación realista. Alex Hayden, de Motor Racing Network, se encargará de los comentarios durante toda la experiencia de juego. Freddie Kraft, spotter de Bubba Wallace, actuará como observador durante todo el juego, y habrá un jefe de equipo interactivo. También existirán repeticiones similares a las de la televisión con cámaras a pie de pista, en el coche y tomas aéreas.

La banda sonora del juego contará con un conocido elenco de talentos musicales, incluyendo artistas como Lynyrd Skynyrd, Imagine Dragons, Aerosmith y Luke Combs.

"Motorsport Games está encantado de ofrecer nuestra simulación más realista de NASCAR hasta la fecha con NASCAR 21: Ignition", dijo Dmitry Kozko, director general de Motorsport Games.

"Nuestros socios de Motorsports Games han dedicado una increíble cantidad de talento y recursos para volver a desarrollar completamente el juego y ofrecer un producto que nuestros fans estarán encantados de jugar", dijo Nick Rend, director general de videojuegos y Esports de la categoría.

El piloto del Salón de la Fama de la NASCAR, Bill Elliott, será el piloto de portada de la Champions Edition. Elliott se incluye como personaje con sus propios diseños de su coche en esta versión. Otras tres leyendas de la NASCAR también estarán disponibles a través del pase de temporada.

La edición estándar incluye en la portada al hijo de Bill, el campeón de la Copa NASCAR 2020 Chase Elliott, junto a competidores como Bubba Wallace y Ryan Blaney.

El precio recomendado de la Edición Estándar es de 59.99 dólares con el Pase de Temporada disponible por 29.99 dólares adicionales. La Edición Champions vendrá con el Pase de Temporada y se venderá a 89.99 dólares. El DLC mensual por sí solo costará 14.99.

El juego se puede reservar desde hoy y cualquiera de las dos ediciones puede adquirirse para PlayStation 4, Xbox One o PC a través de Steam. Los jugadores que cuenten con la nueva generación de consolas recibirán una actualización gratuita para las versiones nativas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S tras el lanzamiento, aunque aún sin fecha programada.

Aquellos que hagan un pedido anticipado tendrán acceso al juego dos días antes del lanzamiento completo, el 26 de octubre.