Seis pilotos de la parrilla de F1 estarán el GP de China virtual

El Gran Premio virtual de China será la tercera cita del campeonato de Esports organizado para ocupar el hueco de las carreras originales de F1 tras el aplazamiento del inicio de la temporada 2020 por culpa del COVID-19.

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, repetirá después de conseguir la victoria en su debut en la última carrera celebrada en Albert Park con el juego F1 2019.

Al monegasco se unirán Lando Norris (McLaren), el piloto de Alfa Romeo Antonio Giovinazzi, Alexander Albon (Red Bull) y la pareja de Williams de George Russell y Nicholas Latifi.

"Desde la perspectiva de los Esports, el último Gran Premio virtual fue uno de los eventos más exitosos que hemos organizado, por lo que es genial volver y poder continuar creando algo que ha demostrado ser muy popular", dijo Julian Tan, Jefe de Esports de F1.

"Es muy importante para nosotros que podamos ofrecerle a nuestros aficionados algo en estos momentos inciertos, por lo que ver una lista tan impresionante de pilotos que compiten es fantástico. Esperamos que la acción sea tan emocionante y divertida como la última vez".

A la nómina de pilotos de F1 se unirá una serie de nombres, tanto de dentro como de fuera del mundo de las carreras, entre la los que destaca el portero del Real Madrid Thibaut Courtois. El belga ya ha participado en varios eventos de carreras de simulación mientras se encuentra suspendida LaLiga, incluidos los organizados por Veloce Esports y Motorsport Games.

Courtois formará pareja junto a Albon en Red Bull en el GP Virtual, tomando el testigo del jugador de cricket Ben Stokes, quien corrió con el equipo en las dos primeras carreras.

"Estoy muy feliz de competir este domingo en el GP Virtual junto a Alex Albon con Aston Martin Red Bull Racing y ser parte de la familia de Red Bull Esports", comentó Courtois.

"Me han dado algunos consejos y me ayudaron a entrenar en las últimas semanas, así que ahora estoy deseando que llegue la carrera. Me encanta el juego, me he enfrentado a Alex varias veces en la pista y competir contra otros pilotos de F1 es bastante impresionante".

"Entrenado en las últimas semanas me he visto siempre en mitad de la parrilla, ¡así que espero entrar en los puntos!"

El Gran Premio Virtual de China comenzará el domingo a las 19:00 CET.

