Vandoorne y Solberg encabezan los confirmados para la Race of Champions Virtual

La primera ROC virtual se celebrará el domingo 28 de junio, a las 12:00 de México y Colombia y las 14:00 de Argentina. Será retransmitida en directo en el canal de YouTube de Race of Champions y en Facebook.

El evento, que se organiza en colaboración com Motorsport Games, seguirá un formato similar a la Carrera de Campeones real.

Los pilotos se enfrentarán virtualmente en algunos de los escenarios más míticos de la historia de la ROC, como los tramos de tierra y asfalto del trazado original en Gran Canaria y las curvas estrechas del Estadio de Wembley, en Londres.

Los circuitos se han diseñado desde cero en el simulador Assetto Corsa y no se han utilizado en competición nunca antes.

Petter Solberg, campeón del WRC y el World Rallycross, Stoffel Vandoorne, Rene Rast, vigente campeón del DTM, y Benito Guerra, último ganador de la ROC están entre los primeros confirmados.

El resto de pilotos se anunciará en los próximos días.

“Nuestro primer campeón del eROC, Enzo Bonito, y James Baldwin han demostrado que pueden transferir sus habilidades competitivas del mundo virtual al real. Ahora veremos cómo algunos de los mejores pilotos reales se adaptan a competir en la Race of Champions Virtual”, dijo Fredrik Johnsson, presidente de la ROC.

“Hemos visto un espectacular crecimiento de los eSports en los últimos meses de confinamiento. Queremos asegurarnos de que la Race of Champions Virtual es la gran final para este intenso periodo de simracing antes de la primera carrera de la Fórmula 1 2020”.

“Aunque todavía es incierto cuándo será posible organizar eventos con fans de nuevo, queremos que la ROC Virtual sea tan divertida y justa como nuestros eventos reales”.

“Todo el mundo tendrá las mismas oportunidades de ganar, no importa de qué categoría vengan. Recientemente, hemos visto incidentes de alto nivel en el simracing, pero, estad seguros, en el circuito doble de la ROC los pilotos no se podrán golpear unos a otros”.

Solberg añadió: “Es fantástico volver a competir con amigos y gente del motor en la Race of Champions virtual. Le compré un volante a mi hijo Oliver hace dos meses. Él configuró todo, pero parece que lo he estado usando más que él. He mejorado mucho e incluso gané una carrera y logré la pole en Indianápolis”.

“Con toda la experiencia y motivación que todo el mundo tiene ahora en el simracing, creo que será un nuevo nivel de competición. Será una lucha apretada y divertida de ver. Y las celebraciones… nadie supera las celebraciones de la ROC, espero que podamos recrearlas un poco virtualmente”.

Vandoorne, que también competirá en las 24 horas de Le Mans virtuales este fin de semana, añadió: “Después de ganar el campeonato de la Fórmula E Race at Home Challenge, estoy deseando competir contra pilotos de otras categorías en al Race of Champions virtual, antes de reemprender la temporada 6”.