A qué hora y cómo ver la carrera virtual solidaria de Verstappen

Este fin de semana, el Autodromo Internationale Enzo e Dino Ferrari de Imola debía ser escenario del Gran Premio de Emilia Romagna, pero debido a las fuertes lluvias e inundaciones en la zona, la carrera no podrá celebrarse.

Varios lugares de la región italiana se han visto gravemente afectados por el temporal y también se han producido inundaciones en el propio circuito de Imola. La Fórmula 1 llegó a conclusión de que no era posible celebrar con seguridad un gran premio allí este fin de semana y que no sería una buena idea poner una carga adicional sobre las autoridades locales y los servicios de rescate celebrando un gran evento en esa zona del país. Sin embargo, este domingo sí habrá otra carrera: Max Verstappen participará en Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing.

"El miércoles por la tarde saltó la noticia de que el gran premio se cancelaba y entonces al propio Max (Verstappen) se le ocurrió la idea de organizar una carrera de simracing, para que los aficionados todavía tengan algo que ver este fin de semana, pero también para llamar la atención sobre lo que está pasando en Emilia Romagna y apoyar a los afectados por el mal tiempo. Así que esto es realmente una iniciativa de Max", dijo Atze Kerkhof, del equipo Redline al que pertenece Verstappen, a Motorsport.com.

¿Qué pilotos disputarán la carrera virtual del domingo para ayudar a Imola?

"Verstappen participará, por supuesto, y bastantes miembros del Red Bull Junior Team estarán presentes, como Enzo Fittipaldi, Ayumu Iwasa, Arvid Lindblad, Jak Crawford e Isack Hadjar. También competirán pilotos de la Fórmula E, como Antonio Felix da Costa y Oliver Rowland. El tricampeón de Supercars Shane van Gisbergen y Luke Browning también han prometido su participación".

A través de Twitter, también han sido confirmados el piloto de Fórmula 2 Richard Verschoor, el reserva de Aston Martin Felipe Drugovich y el reserva de Alpine Jack Doohan. Se espera una parrilla de entre veinticinco y treinta pilotos. Kerkhof también participará, al igual que otros pilotos del equipo Redline: "Pero también Sebastian Job, que forma parte del equipo Red Bull Racing Esports. Así que será una buena mezcla de pilotos profesionales de eSports y nombres que normalmente compiten en la pista".

¿Con qué plataforma se disputará la carrera virtual del domingo para ayudar a Imola?

Al igual que las anteriores carreras disputadas bajo el estandarte de Real Racers Never Quit, se correrá en la plataforma iRacing. "Haremos cuatro carreras seguidas en el circuito de Imola, con cuatro coches diferentes", explicó Kerkhof sobre el formato del evento del domingo.

"Haremos una carrera con un Fórmula 3, una con un Fórmula Ford, otra con un Mazda MX-5 y una con un Toyota GR86. Max eligió esos coches porque no son demasiado difíciles de dominar en el juego, son divertidos de conducir y pueden ofrecer carreras entretenidas a los espectadores. También podríamos haber optado por un Fórmula 1 o un GT3, pero entonces pasas mucho más tiempo conociendo la versión de videojuego del coche y las carreras también podrían ser menos competitivas. Pero como ante todo queremos que las carreras sean divertidas de ver, por eso Max eligió esos cuatro".

Como se mencionó anteriormente, Verstappen quiere utilizar la carrera virtual para recaudar dinero para las víctimas del mal tiempo en Emilia Romagna. "Apoyaremos la misma acción que AlphaTauri", explicó Kerkhof. "Como saben, ese equipo tiene su sede en Faenza, y ese lugar también se ha visto duramente afectado. Mostraremos un enlace y un código QR en la retransmisión que se puede utilizar para donar dinero al fondo de ayuda. Animaremos a todos los espectadores a hacer una donación".

Organizar un gran evento de eSports profesional no es una hazaña fácil. Kerkhof dijo: "Verstappen.com Racing y Team Redline se han unido para poner en marcha este evento. Y Verstappen.com Racing cuenta a su vez con el apoyo de Red Bull, que ayudó a reunir a algunos de esos pilotos. Así que sí, es mucho trabajo, pero el hecho de que Verstappen.com Racing y Team Redline se hayan unido lo hace mucho más fácil".

¿Qué es Verstappen.com Racing?

Establecido a principios de 2022, Verstappen.com Racing sirve como un paraguas para todas las iniciativas de carreras apoyadas por Verstappen.com, la plataforma oficial de Max Verstappen. Entre ellas se incluye el Team Redline, la formación de simracing para la que el propio Verstappen está activo, así como las actividades de rally de su padre Jos Verstappen, que recientemente consiguió su primera victoria en la modalidad, y la carrera de Thierry Vermeulen, que este año compite en el DTM y en la GT World Challenge Europe Sprint Cup.

"Max creó Verstappen.com Racing hace un año para dar manos y pies a su pasión por las carreras en general", define Kerkhof. "Es un proyecto que está creciendo cada vez más. Esas cosas llevan su tiempo, por supuesto, pero si nos fijamos en cómo le está yendo a Jos [Verstappen] en los rallies, Thierry [Vermeulen] se ha abierto camino hasta el DTM en un par de años y cómo se está desarrollando el equipo Redline, podemos ver que Verstappen.com Racing está creciendo de verdad."

"Así que Max también dedica mucho tiempo y energía a las carreras fuera de la Fórmula 1", dijo Kerkhof. "El hecho de que, tras la cancelación de la carrera en Imola, empezara inmediatamente a pensar en organizar un evento alternativo dice mucho en ese sentido".

La carrera de Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing empieza el domingo a las 7:30 de México, las 8:30 de Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, las 9:30 de Venezuela, Bolivia, Paraguay y Chile, y las 10:30 de Argentina y Uruguay. El evento se puede seguir en directo en el canal de Twitch del equipo Redline.