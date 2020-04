Vettel ya tiene su simulador para sumarse a los Esports

Hasta ahora, el tetracampeón del mundo de F1 ha esquivado involucrarse en los Esports, un escenario dominado por pilotos más jóvenes como Max Verstappen y Lando Norris.

Pero después de haber visto a su propio compañero en Ferrari, Charles Leclerc, introducirse en las carreras de simulación, Vettel adquirió un simulador y se está preparando para comenzar a competir.

Cuando Motorsport.com le preguntó si la presencia de sus rivales le había tentado a competir, Vettel contestó: "Bueno, la verdad es que no tenía ni simulador hasta hace un par de días, por lo que no me sentí tentado porque no tuve la oportunidad".

"Pero he oído muchas cosas al respecto, así que pensé que podría hacerme con uno e intentarlo, aunque tengo que configurarlo correctamente".

"En general, no voy a hacer carrera en el mundo del simracing. Es algo más a probar por diversión".

"Crecí con estas cosas y he jugado a algunos juegos, pero siendo sincero, desde que tuve hijos no está en mi lista. Veremos cuánto tiempo tengo".

"He leído algunas noticias de que algunos han estado compitiendo y también que a Charles le fue bien en su debut, así que eso es bueno para él y para el equipo".

Leclerc se unió a la competición oficial de la F1 de grandes premios virtuales, ganando en su debut en la carrera del circuito de Albert Park en Australia, y también ha puesto en marcha un torneo benéfico.

Aunque Vettel está abierto a las carreras de simulación, prefiere las reales.

"Lo considero un poco más divertido", dijo. "Creo que las carreras todavía tienen que celebrarse en el mundo real. Ahí es donde se concentra la atención".

"El resto es muy divertido. Soy consciente de que algunas personas se lo toman muy en serio y le dedican mucho tiempo, pero también disfruto haciendo otras cosas. Por lo tanto, será una mezcla".

Si quieres más información sobre el mundo de los Esports, entra en Motorsport Games.

Repasa los eventos virtuales que quedan para el mes de abril: