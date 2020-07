El videojuego F12020 ya cuenta con el Mercedes negro

F1 2020 salió a la venta el 7 de julio, dos días después del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

Codemasters no pudo incluir la nueva decoración negra de Mercedes –como parte de su campaña para combatir el racismo– debido a que la presentación se produjo solo una semana antes del lanzamiento del juego.

La última actualización cambiará los tradicionales colores plateados de Mercedes, que se utilizaron durante las pruebas de pretemporada, por la llamativa decoración negra que se estrenó en Austria.

Los detalles negros en la vestimenta y los cascos de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas también están presentes en el juego

Además de los cambios visuales, Mercedes también anunció un nuevo programa de inclusión para abordar la falta de diversidad en el equipo. Solo el 3% de sus trabajadores considera que pertenece a un grupo étnico minoritario.

La actualización está disponible para los jugadores de PC desde este lunes, pero los usuarios de Xbox One y PlayStation 4 tendrán que esperar dos días más.

El parche también incluye una serie de correcciones técnicas, entre las que se incluyen cambios en el modo 'MyTeam' que permite a los jugadores crear, administrar y conducir para un undécimo equipo en la parrilla F1.

Further updates are expected over the next couple of months, amongst those will be additional livery changes such as McLaren’s ‘We Race as One’ rainbow halo design.

The 2020 Formula 2 season will also be added within the next couple of months, with the 2019 season currently representing F1’s main feeder series in the game. For the first time in the franchise, F2 drivers can graduate into F1 during the 10-season career mode and the F1 drivers can change teams or retire.

The game features the original 22-race F1 2020 calendar, and Codemasters has no plans to add the new 2020 calendar – with circuits such as Imola and Mugello – due to the scale and demands of such an update.

