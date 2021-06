Rosberg ahora entiende a Wolff: "Es bastante difícil estar en ese papel"

Lago Rosa (Senegal).- Nico Rosberg vive estos meses un nuevo reto para él a los mandos del nuevo proyecto que lidera en la Extreme E, la primera categoría de SUV 100% eléctricos con mensaje ecológico. El piloto alemán, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016, es el jefe de equipo de Rosberg X Racing, ganador de las dos primeras citas del campeonato.

El campeón del mundo de F1 se mostró entusiasmado después de la victoria de su equipo en el Ocean XPrix del pasado fin de semana e hizo un guiño a su turbulento pasado dentro de la escudería Mercedes del Gran Circo en la rueda de prensa posterior.

"Este campeonato es muy difícil porque nadie entiende bien los coches porque no se prueban entre carreras. Hay que adivinar y averiguar cosas. Como equipo, estamos tratando de llevar un estilo de enfoque de la Fórmula 1 a la Extreme E. Eso nos está ayudando mucho a la hora de rendir al máximo", reconoció.

Además, Rosberg aceptó que en su nuevo rol de jefe de equipo está siendo más consciente ahora de lo que pasaba Toto Wolff, jefe de Mercedes F1, durante los años que él y Lewis Hamilton fueron los pilotos de la estrella plateada.

"Me gusta participar y apoyar en lo que pueda dentro del equipo. Por supuesto, tengo una gran experiencia en el mundo de la competición, aunque siempre tengo que tener cuidado de no intervenir demasiado. Hay una línea muy delgada", apuntó sobre su rol.

"Pero también es un nuevo reto para mí, porque nunca he estado en el lado opuesto de la historia. Ahora miro hacia atrás y cuando solía criticar a Toto, ahora pienso en plan 'Oh, mierda, vale, tal vez no debería haberlo criticado'. En realidad es bastante difícil estar en ese papel".

"También a la hora de interactuar con los pilotos es difícil entender cuál es el camino para ser más útil para ellos y poder apoyarles. Pero al mismo tiempo, es muy, es interesante".

Cuando se le preguntó cómo era trabajar con Rosberg, el tres veces campeón del mundo de rallycross Kristoffersson respondió: "Tengo que decir que es agradable. Me gusta tener charlas con Nico, aportando todas las ideas. A él también le gusta estar en el calor de la competición. Está acostumbrado a ello".

"Creo que también le gusta la posición en la que está ahora y quiere participar. Siempre es bueno tener a alguien con quien discutir diferentes cosas y demás".