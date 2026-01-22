Doriane Pin consigue un ascenso en Mercedes para la F1 2026

La campeona de la F1 Academy 2025, Doriane Pin, ha conseguido un contrato con Mercedes como piloto de desarrollo.

Después de dos temporadas en la categoría femenina y como parte del programa junior de Mercedes, la piloto francesa dará el salto para formar parte de un equipo de pilotos que trabaja en el desarrollo del simulador, junto con otras tareas en la fábrica y en el circuito.

Además del trabajo en el simulador, Pin trabajará con la piloto de F1 Academy 2026 de la escudería de Brackley, que aún no ha sido anunciada.

Poco después de que se hiciera el anuncio, Pin apareció en la alfombra roja de los Autosport Awards 2026, donde compartió su entusiasmo por el nuevo rol.

"Mis dos años como parte del Programa Junior me han ayudado a crecer como piloto y este es un paso siguiente fantástico en mi carrera", dijo Pin en un comunicado de prensa. "Estoy emocionada de seguir trabajando con todos en Brackley y Brixworth y de avanzar hacia oportunidades futuras, tanto dentro como fuera de la pista.

"También quiero agradecer enormemente a todos en la F1 Academy por ayudarme a llegar a esta posición. La categoría brinda una plataforma brillante para las pilotos mujeres, y me siento honrada de estar recogiendo el trofeo de campeona esta noche.

"Mientras continúo mi propio camino en el automovilismo, sé que habrá más mujeres increíbles siguiendo mis pasos y les deseo a todas la mejor de las suertes para la temporada que viene".

El representante del equipo Mercedes, Bradley Lord, agregó: "Estamos encantados de anunciar que Doriane dará el salto al rol de piloto de desarrollo en 2026.

Doriane Pin, Prema Racing Photo by: Hector Vivas / Getty Images

"En sus dos años dentro de nuestro Programa Junior, no solo destacaron su dedicación, velocidad y capacidad de carrera, sino también sus comentarios técnicos, su conocimiento de ingeniería y su habilidad para trabajar de forma efectiva con personal senior.

"Perfeccionar estas habilidades como parte de la caja de herramientas de un piloto es vital para progresar en la escalera del automovilismo y crítico para la trayectoria de desarrollo de un equipo de F1.

"Por lo tanto, este rol es un encaje perfecto; ayudando a Doriane a continuar creciendo y progresando en su camino dentro del automovilismo, a la vez que permite que el equipo se beneficie de su significativa experiencia.

"Su éxito en la F1 Academy, y la oportunidad que presenta la categoría, la han preparado bien para este siguiente paso y estamos entusiasmados por verla afrontarlo con ganas, junto con un programa de competición que será anunciado próximamente".

También se espera que la piloto de 22 años anuncie pronto un contrato para competir esta temporada.