F1 Academy: Todo lo que hay que saber para la temporada 2024

El equipo Alpine de F1 ha anunciado esta semana su apoyo a Abbi Pulling para la temporada 2024 de la F1 Academy como parte de una nueva iniciativa para la serie exclusivamente femenina.

Las 10 escuderías de F1 apoyarán a una piloto de F1 Academy por equipo en 2024, mientras que las cinco pilotos restantes del campeonato contarán con el respaldo de otros socios.

Esta iniciativa se ha puesto en marcha para el segundo año de F1 Academy, que debutó en 2023 tras la desaparición de la W Series.

Así que, con la temporada comenzando en marzo de 2024 en Arabia Saudita, aquí está todo lo que necesitas saber sobre F1 Academy y su próxima campaña 2024:

F1 Academy es un campeonato de monoplazas exclusivamente para mujeres que tiene como objetivo aumentar el desarrollo de las mujeres pilotos en el automovilismo entre las edades de 16 y 25 años. Por lo tanto, trata de facilitar la transición del karting a los monoplazas, con la esperanza de que las pilotos puedan utilizar F1 Academy como trampolín hacia niveles más altos de competición, como la Fórmula 3 y más allá.

La serie se anunció en noviembre de 2022, en un momento en el que el futuro de la W Series -una categoría independiente de monoplazas exclusivamente femenina- parecía incierto, ya que el campeonato tenía problemas financieros y, poco después, entró en concurso de acreedores antes de cerrar.

Esto dejó a F1 Academy como la única serie exclusivamente femenina en el automovilismo, y recibió un importante respaldo de la F1, donde antes de su campaña de debut, Susie Wolff fue nombrada directora general.

Muchas pilotos de la desaparecida W Series se pasaron a F1 Academy, pero no la campeona Jamie Chadwick, que se pasó a Indy NXT, y la parrilla de 15 pilotos se dividió en cinco equipos: Campos Racing, MP Motorsport, ART Grand Prix, Rodin Carlin y Prema Racing, todos ellos con experiencia en F2 o F3.

"Si la F1 Academy no funciona, nada lo hará", advierte Susie Wolff

Una vez completada la parrilla, F1 Academy debutó en el Red Bull Ring, donde rápidamente se vio quién era la piloto más destacada. Marta García ganó dos de las tres carreras del fin de semana inaugural, lo que dio a la española un liderato en el campeonato que nunca perdió.

La piloto de 23 años continuó su dominante fin de semana en Austria con otra victoria en Valencia una semana después, pero se quedó sin ganar en la siguiente prueba, en Barcelona. Sin embargo, fue su regularidad la que la distinguió ese fin de semana, ya que García subió al podio en todas las carreras antes de terminar entre las tres primeras en Zandvoort.

Sus rivales en el campeonato, Lena Buhler y Hamda Al Qubaisi, se mantuvieron a corta distancia, pero García no tardó en volver a la senda de la victoria al imponerse en la primera carrera del fin de semana en Monza.

La piloto de Prema aumentó entonces su ventaja en el campeonato tras el penúltimo fin de semana, ya que García ganó dos carreras en el Circuito Paul Ricard, lo que le dio una cómoda ventaja de cara al final de temporada. García se adjudicó el campeonato con una victoria desde la pole en la primera carrera de Austin en octubre pasado.

Al ganar el título, García no puede volver a F1 Academy en 2024, pero ahora ha conseguido un asiento con Prema en la Fórmula Regional Europea, en el que ya han participado pilotos como Frederik Vesti y Dino Beganovic, que pasaron luego a la F3.

A pesar de la ausencia de García, la F1 Academy subirá de nivel en 2024. Por primera vez, los equipos de F1 apoyarán a una piloto cada una y tendrán un coche vestido con sus colores. Esto forma parte de una colaboración más amplia entre las dos series, ya que el campeonato femenino se disputará exclusivamente en fines de semana de grandes premios de F1 en 2024 como categoría soporte.

A diferencia de 2023, cuando las carreras de F1 Academy se disputaron como eventos de apoyo para eventos de la FRECA, el DTM y el Campeonato Mundial de Resistencia. Por lo tanto, F1 Academy será muy diferente en 2024, ya que la serie intenta aumentar su posición dentro del automovilismo y conseguir que más mujeres jóvenes progresen en la escala de los monoplazas.

Un fin de semana de F1 Academy consta de tres carreras, pero antes hay dos sesiones de entrenamientos de 40 minutos y dos sesiones de clasificación de 15 minutos. La primera sesión clasificatoria es para la carrera uno del fin de semana, y la segunda para la carrera tres, las cualesduran 30 minutos más una vuelta.

Esto se debe a que en la segunda carrera se utiliza el formato de parrilla parcialmente invertida, ya que se invierte el orden de salida de los ocho primeros clasificados de la primera clasificación. Teniendo esto en cuenta, y al tratarse de una sesión más corta, se otorgan menos puntos en la segunda carrera: el ganador obtiene 10 puntos, el segundo ocho y el tercero seis, y el recuento desciende de uno en uno hasta la octava posición final.

Para las carreras primera y tercera, por su parte, se utiliza el mismo sistema de puntos que en la F1, en el que el ganador obtiene 25 puntos y el décimo es la posición final. F1 Academy también ofrece un punto por la vuelta más rápida en una carrera -siempre que el piloto termine dentro de las posiciones puntuables-, mientras que se conceden dos puntos por una pole position. Todo esto significa que hay un máximo de 67 puntos disponibles en un fin de semana de F1 Academy.

La F1 Academy seguirá compitiendo durante siete fines de semana en 2024, pero cinco de los circuitos serán nuevos y sólo Barcelona y Zandvoort permanecerán en el calendario.

La próxima temporada abarcará tres continentes: Asia se unirá a Europa y Norteamérica, donde el calendario incluirá circuitos urbanos y tradicionales. La campaña de 2024 comienza en Yeda, antes de visitar otros circuitos nuevos como Miami, Marina Bay y Losail, previo al final de temporada en Yas Marina.

Esto significa que el Red Bull Ring, Valencia, Monza, Paul Ricard y COTA han sido eliminados del calendario de la F1 Academy.

Aún no se han confirmado muchos asientos para la temporada 2024 de F1 Academy, ya que sólo cuatro han sido anunciados hasta ahora. De las cuatro pilotos que se conocen, dos regresarán a la serie tras competir en su año de debut.

La primera es Pulling, que terminó quinta en la clasificación de 2023 un año después de ser cuarta en la W Series. Bianca Bustamante es la otra piloto que regresa después de terminar séptima en F1 Academy la temporada pasada, que siguió a la 15ª en la clasificación de 2022 en W Series.

Por su parte, Tina Hausmann y Lia Block debutarán en la serie. Hausmann compitió en el campeonato de F4 Italiana en 2023, mientras que Block ha corrido principalmente en Estados Unidos, aunque también ha conducido para Carl Cox Motorsport en Extreme E.

Las cuatro pilotos han recibido el respaldo de un equipo de F1 para la temporada 2024, con 11 plazas en la parrilla aún por anunciar.

Equipos Piloto País Equipo patrocinador Prema Racing Tina Hausmann Suiza Aston Martin Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar MP Motorsport Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Rodin Carlin Abbi Pulling Reino Unido Alpine Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Gran Premio ART Bianca Bustamante Filipinas McLaren Lia Block Estados Unidos Williams Por confirmar Por confirmar Por confirmar Campos Racing Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar Por confirmar

¿Qué coches tiene la F1 Academy en 2024?

Todos los pilotos corren con coches idénticos en la F1 Academy. El coche que utiliza la serie es el Tatuus F4-T421 que tiene 165 caballos de potencia con un motor turboalimentado de 4 cilindros y neumáticos Pirelli.

Es un coche de especificación de Fórmula 4 que debutó en la F4 de Emiratos Árabes Unidos en 2022. Desde entonces, también se ha utilizado en otras series como la F4 Británica, la F4 Italiana y la Fórmula Winter Series en España.

Cómo ver F1 Academy en 2024

Uno de los inconvenientes de la temporada 2023 fue que F1 Academy no se retransmitió en directo hasta el final de temporada, en el que 18 cadenas cubrieron las carreras en Austin. Sin embargo, aún no se han anunciado los detalles de las retransmisiones en directo de la temporada 2024, por lo que aún no se sabe dónde se televisará la próxima temporada de F1 Academy, o si se televisará.