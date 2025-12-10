F1 Academy añade Silverstone y Austin al calendario de siete rondas de 2026

Silverstone y Austin son las dos nuevas incorporaciones al calendario de la F1 Academy de 2026, que consta de 14 carreras repartidas en siete rondas.

La serie femenina de monoplazas dirigida por Susie Wolff mantendrá 14 carreras repartidas en siete fines de semana en su cuarta temporada en 2026, todas ellas en el programa de apoyo del campeonato del mundo de Fórmula 1.

Al igual que en 2025, Shanghai acogerá la carrera inaugural en marzo, mientras que el Gran Premio de Las Vegas de noviembre marcará el final de la temporada.

Silverstone y Austin son nuevas incorporaciones al calendario, ocupando las plazas que anteriormente ocupaban Miami y Singapur.

"Nuestro calendario de F1 Academy para 2026 refleja el impulso que estamos construyendo y la visibilidad que estamos ganando en todo el deporte", dijo Wolff, director general de F1 Academy. "Silverstone y Austin son dos fantásticas adiciones a nuestra lista de 2026, y volver a cinco carreras establecidas nos da nuestro calendario más fuerte hasta ahora, cerrando una vez más en Las Vegas, donde pretendemos terminar la temporada con el mismo estilo y estilo que entregamos este año."

Las Vegas acogerá de nuevo el final de temporada de F1 Academy Foto de: Chris Graythen / Getty Images

La temporada 2025 fue ganada por la piloto de desarrollo de Mercedes Doriane Pin. Los 10 equipos de F1 de 2025 apoyan a un piloto con un coche con decoración similar al de la F1, mientras que el recién llegado Cadillac de 2026 se comprometerá con la serie a partir de 2027.

"En tan solo tres temporadas, F1 Academy ha desarrollado a pilotos fantásticos y ha creado una base de seguidores enorme y apasionada en todo el mundo", dijo el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

"Inspira a mujeres y niñas a considerar un papel en el automovilismo, ya sea dentro o fuera de la pista, eliminando barreras y mostrando lo que se puede hacer. También hemos visto un crecimiento fantástico en la participación de las bases, que es vital para el futuro del deporte."