F1 EN DIRECTO: la carrera sprint y clasificacion del GP China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1 en el Gran Premio de China que se disputa en el circuito de Shanghai.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Vta 8: Leclerc toma el segundo puesto por delante de Hamilton pero Russell se ha escapado a dos segundos.
Sanción a Antonelli por causar la colisión con Hadjar. 10 segundos de penalización
Vta 7: Antonelli adelanta a Piastri
Piastri ha respondido y ya retomó la quinta posición.
Vta 6: Russell de nuevo el líder de la carrera. Leclerc cierra la diferencia con Hamilton. Norris se ha quedado en el cuarto a más de dos segundos.
Vta 5: Antonelli ya es quinto tras adelantar a Piastri.
Vta 4: Hamilton retoma el liderato.
Vta 3: Russell se lanza al ataque de nuevo y toma la cima de la carrera dejando a Hamilton y Leclerc en 2-3.
Anuncian investigación por el contacto entre Antonelli y Hadjar en la curva 6.
Antonelli adelanta a Bearman y Gasly para colocarse en sexto.
Colapinto en la posición 12, Sainz en 14, Alonso en 18 y Pérez en 19
Hamilton retoma la primera plaza seguido por Russell, Leclerc, Norris y Piastri. Antonelli es octavo.
Russell responde a Hamilton y retoma la punta de la carrera.
Hamilton toma el liderato sobre Russell. Leclerc en tercero
Hamilton salta a la segunda posición. Leclerc en cuarto lugar. Russell en primero, pero Antonelli ha caído en el clasificador.
Arrrancaaaaamoooss la sprint en China.
Iniciamos la vuelta de formación.
Estamos a 10 minutos del inicio de la carrera sprint.
En 20 minutos arrancamos la carrera sprint en China, la primera del año .
Ferrari retira el alerón "Macarena" del SF-26 en China y explican la razón
Después de llevarla a China y probarla en la primera sesión de entrenamientos libres, el alerón llamado "Macarena" no se utilizará este fin de semana. El equipo aún necesita tiempo para ponerlo a punto. Hamilton, sin embargo, felicita al equipo: "Bien hecho por traerlo antes de tiempo. El coche estaba fantástico de todos modos"
Tenemos temperaturas bastante bajas. 14 grados en la pista y 12 grados en la temperatura ambiente.
Inicia la formación de parrilla en China para la sprint.
En dos minutos iniciaremos la formación de parrilla.
Williams informa que Alex Albon tendrá que arrancar desde el pit lane luego de que han hecho cambios mayores al setup del monoplaza.
Bienvenidos a un en directo más de la temporada 2026 de la Fórmula 1, el día de hoy con la carrera sprint desde China.
Por: Luis Ramírez