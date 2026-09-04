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GP de Italia

2026 Fórmula 1 GP de Italia

Italy
3 sept 2026 al 6 sept 2026
Autodromo Nazionale Monza, IT

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

 

 

 

Formula 1

¿Hadjar de vuelta a Madrid? Red Bull se muestra pesimista

La participación de Isack Hadjar en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 está lejos de estar garantizada, tal y como ha explicado el director de Red Bull, Laurent Mekies.

¿Hadjar de vuelta a Madrid? Red Bull se muestra pesimista

 

Formula 1

Las novedades técnicas de los equipos de F1 en el GP de Italia

Haas y Red Bull aprovechan Monza para continuar el desarrollo de su monoplaza, mientras que McLaren estrenará oficialmente su nuevo alerón trasero rotativo en carrera. Alpine y Cadillac, con cambios menores.

Las novedades técnicas de los equipos de F1 en el GP de Italia

El gracioso momento de Gasly: 

 

 

 

Está por comenzar la clasificación de la F3. Más temprano, en el entrenamiento, pasó esto con Ugochukwu:

 

 

 

 

Formula 1

Netflix estrena el tráiler del nuevo documental sobre Michael Schumacher y la F1 de 1994

Netflix ha publicado el tráiler de "Schumacher '94 - The Birth of a Legend", un nuevo documental que repasa el primer título de campeón de Fórmula 1 de Michael Schumacher.

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Formula 1

Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Charles Leclerc lideró un 1-2 de Ferrari en la primera práctica del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto fue noveno para Alpine. Checo Pérez le cedió su Cadillac a Colton Herta, pero el estadounidense tuvo problemas con el coche.

Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10

Se termina la sesión, es 1 - 2 de Ferrari 

 

Formula 1

¿Cuántos puntos pierde Alpine sin el podio de Mónaco? Así queda el campeonato de la F1 2026

Pierre Gasly se quedó finalmente sin el podio del Gran Premio de Mónaco, lo que se traduce en una importante pérdida de puntos para el piloto y para Alpine.

¿Cuántos puntos pierde Alpine sin el podio de Mónaco? Así queda el campeonato de la F1 2026

 

 

El tiempo de referencia del FP1 del año pasado fue de 1m20.901s, así que en realidad estamos a solo 2.1 segundos de diferencia 

Tsunoda se enfurece con Paul Aron por su reticencia a subir al Parabolica. El estonio podría recibir una reprimenda por parte de los comisarios... 

 

Antonelli, Norris y Sainz deciden olvidar cómo tomar la primera chicane y se salen todos juntos

 

 

 

 

Leclerc marca ahora un tiempo de 1m23.008s para colocarse en lo más alto de la clasificación, esta vez con neumáticos medios; los dos pilotos de Mercedes utilizaron neumáticos blandos. 

 

Formula 1

La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: "profunda decepción"

Alpine emitió un comunicado luego de que se le quitase el podio a Pierre Gasly en Mónaco tras una apelación de Red Bull y McLaren.

La reacción de Alpine al perder el podio de Gasly en Mónaco: "profunda decepción"

La FP1 se reanuda y ya se ve a muchos pilotos saliendo del pit lane. Los dos Mercedes fueron los primeros en salir a pista, seguidos por Alonso, Ocon y Hulkenberg. 

 

Todos los detalles:

Formula 1

Golpe para Alpine en la F1: Gasly pierde el podio del GP de Mónaco

Alpine se quedó sin el podio para Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco tras perder el proceso de apelación. Es una pésima noticia para el equipo de Enstone en el campeonato de constructores.

Golpe para Alpine en la F1: Gasly pierde el podio del GP de Mónaco

Franco es 5° ahora mismo, recordemos que está estrenando las actualizaciones en su Alpine, las que tuvo Gasly en Zandvoort

 

 

Esto pasa a ser bandera roja

El Cadillac de Herta se queda detenido 

Tenemos bandera amarilla

¡Norris sube al 1°!

 

 

Colapinto es 9° ahora mismo, a +0.922 del mejor tiempo de Lawson 

Leclerc marcó un tiempo de 1m24.482s con el neumático duro para ser el más rápido, que luego fue superado por Lawson con 1m24.383s

Mientras está en marcha la sesión, tenemos un gran escándalo fuera de pista. La FIA le acaba de quitar el podio de Mónaco a Gasly, vuelve a ser de Hadjar 

 

Leclerc está en pista con su diseño en homenaje a Michael Schumacher, saludando al público. Fernando Alonso también luce un diseño de casco inspirado en Adrian Campos este fin de semana. 

Paul Aron sale a la pista luciendo un alerón aerodinámico en su Alpine. 

 

 

¡Semáforo en verde y arranca la sesión!

Hace calor en Monza, 30 °C en el exterior y 49 °C en la pista.

Otro que se vuelve a subir a un F1 es Yuki, sigue Hadjar en recuperación 

 

 

Formula 1

¿Salvaje, triste o simplemente lento? Qué esperan los pilotos de la gestión de la energía en Monza

Mientras la F1 se dirige a Monza, los pilotos esperan que las emociones del Templo de la Velocidad no hayan sido sacrificadas por completo en el altar de la gestión de la energía.

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Recuerden que en esta sesión no tendremos a todos los pilotos titulares:

Ayumu Iwasa - toma el relevo de Max Verstappen en Red Bull
Luke Browning - conduce el Williams de Alex Albon
Paul Aron - entra en Alpine en lugar de Pierre Gasly
Colton Herta - reemplaza a Sergio Pérez en Cadillac

 

Formula 1

Por qué solo Bearman tiene el nuevo motor Ferrari en Haas para el GP de Italia

Esteban Ocon no tiene la unidad de potencia mejorada de Ferrari este fin de semana. El jefe del equipo, Ayao Komatsu, ha explicado por qué.

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Por: Gaby Manzo

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