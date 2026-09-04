2026 Fórmula 1 GP de Italia
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Monza.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
El gracioso momento de Gasly:
Está por comenzar la clasificación de la F3. Más temprano, en el entrenamiento, pasó esto con Ugochukwu:
Ferrari logra el 1-2 en la FP1 para arrancar el GP de Italia y Colapinto se mete en el top 10
Charles Leclerc lideró un 1-2 de Ferrari en la primera práctica del Gran Premio de Italia, donde Franco Colapinto fue noveno para Alpine. Checo Pérez le cedió su Cadillac a Colton Herta, pero el estadounidense tuvo problemas con el coche.
Se termina la sesión, es 1 - 2 de Ferrari
El tiempo de referencia del FP1 del año pasado fue de 1m20.901s, así que en realidad estamos a solo 2.1 segundos de diferencia
Tsunoda se enfurece con Paul Aron por su reticencia a subir al Parabolica. El estonio podría recibir una reprimenda por parte de los comisarios...
Antonelli, Norris y Sainz deciden olvidar cómo tomar la primera chicane y se salen todos juntos
Leclerc marca ahora un tiempo de 1m23.008s para colocarse en lo más alto de la clasificación, esta vez con neumáticos medios; los dos pilotos de Mercedes utilizaron neumáticos blandos.
La FP1 se reanuda y ya se ve a muchos pilotos saliendo del pit lane. Los dos Mercedes fueron los primeros en salir a pista, seguidos por Alonso, Ocon y Hulkenberg.
Franco es 5° ahora mismo, recordemos que está estrenando las actualizaciones en su Alpine, las que tuvo Gasly en Zandvoort
Esto pasa a ser bandera roja
El Cadillac de Herta se queda detenido
Tenemos bandera amarilla
¡Norris sube al 1°!
Colapinto es 9° ahora mismo, a +0.922 del mejor tiempo de Lawson
Leclerc marcó un tiempo de 1m24.482s con el neumático duro para ser el más rápido, que luego fue superado por Lawson con 1m24.383s
Mientras está en marcha la sesión, tenemos un gran escándalo fuera de pista. La FIA le acaba de quitar el podio de Mónaco a Gasly, vuelve a ser de Hadjar
Leclerc está en pista con su diseño en homenaje a Michael Schumacher, saludando al público. Fernando Alonso también luce un diseño de casco inspirado en Adrian Campos este fin de semana.
Paul Aron sale a la pista luciendo un alerón aerodinámico en su Alpine.
¡Semáforo en verde y arranca la sesión!
Hace calor en Monza, 30 °C en el exterior y 49 °C en la pista.
Otro que se vuelve a subir a un F1 es Yuki, sigue Hadjar en recuperación
Recuerden que en esta sesión no tendremos a todos los pilotos titulares:
Ayumu Iwasa - toma el relevo de Max Verstappen en Red Bull
Luke Browning - conduce el Williams de Alex Albon
Paul Aron - entra en Alpine en lugar de Pierre Gasly
Colton Herta - reemplaza a Sergio Pérez en Cadillac
Por: Gaby Manzo