F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del Gran Premio de Austria de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el sábado en la tercera práctica libre y en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
Clasificación en directo
Resumen
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Russell responde a Antonelli en la FP3 de la F1 en Austria; Colapinto es 14° y Checo Pérez 19°
George Russell superó a Kimi Antonelli por apenas 0s038 en la FP3 del Gran Premio de Austria, con Lewis Hamilton a solo una décima de los Mercedes. Franco Colapinto se ubicó 14° y Checo Pérez terminó 19°.
¡Se termina la sesión! Lo siguiente en el menú: clasificación
¡Russsell mejora lo de Antonelli! Por 38 milésimas
Checo es 19°, con Bottas 20°
Alonso logra remontar desde la última posición, pero solo alcanza el puesto 21. Stroll se encuentra a 0,15 segundos de su compañero de equipo
Franco mejora y sube al 13°, a +1.5 del tiempo de referencia de Antonelli
Vuelve el caos, casi toda la parrilla a pista
Sainz no se lo está pasando bien en las dos últimas curvas; se ha salido de la pista varias veces, y la parte delantera parece estar preparándose para una curva completamente diferente.
Hablando de coches con mal comportamiento, Alonso se encuentra actualmente en el último puesto de la tabla de tiempos y no pudo superar su marca anterior en esa tanda
Momento de calma con solo 6 autos en pista
Colapinto vuelve al box, es 15°
Piastri supera a Norris por 0,01 y se coloca quinto, con el británico sexto
Verstappen mejoró su tiempo en aproximadamente 0,06 segundos con respecto a su vuelta anterior y marcó un tiempo de 1:07.746
Russell mejora su posición, a 0,173 segundos del tiempo de Antonelli. Hamilton marcó el mejor tiempo en el primer sector, pero el tráfico influyó en la curva 4; de hecho, perdió tiempo en el segundo sector
Antonelli llega a hacer lo suyo y baja todo a 1:07.533, mejorando por +0.271 lo registrado por Verstappen
Gasly sube al cuarto puesto, a 0,541 segundos de Norris, mientras que Hulkenberg ahora está sexto, con Leclerc intercalado entre él y Bortoleto dentro de los ocho primeros
Norris marca el mejor tiempo con 1:07.832. Reporta problemas con uno de sus espejos retrovisores. Piastri es 2° y Hamilton 3°
Alonso lleva neumáticos medios, y ese Aston Martin parece que no quiere que lo conduzcan en ningún momento. Está a más de un segundo de Pérez
Ahora sí, casi media parrilla en pista
Colapinto, con neumáticos blandos, está marcando algunos sectores morados, aunque Hulkenberg ha salido a la pista y también va rápido.
Colapinto registra un tiempo de 1:09.829, mientras que Hulkenberg le sigue con 1:09.684
Si nos fijamos en las vueltas de Pérez, en este momento no está haciendo nada más allá de las vueltas de instalación... estaba a punto de intentar acelerar, pero se salió de la pista en la curva 1.
Esta vez, ha dado otra vuelta y marca un tiempo de 1:10.944
Colapinto se va a pista con Checo, siguen siendo los únicos aunque Hulkenberg se prepara para salir