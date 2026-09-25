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GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 al 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ

F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

 

 

No tenemos tiempos representativos en este momento

Tenemos VSC, parece ser un test  

Gasly abre la sesión con un tiempo de 1:50.582, que no es especialmente rápido, pero el circuito está algo "verde" en estos momentos. Colapinto marca un tiempo de 1:51.899

Mucha suciedad entre hojas y polvo en pista 

 

 

 

Kimi recibiendo ayuda de su papá para terminar de prepararse. Gasly es el primero en salir a pista 

 

¡Semáforo en verde y esto arranca!

 

 

A Bakú la llaman "La Ciudad de los Vientos", y parece que hoy el viento ha arreciado un poco más, así que ese es otro factor a tener en cuenta.

Ayer hizo un tiempo relativamente tranquilo, así que unas cuantas ráfagas podrían cambiar las referencias de los pilotos 

Suena el himno de la F1, es la última oportunidad para quienes siguen dormidos 

 

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¡Buenas madrugadas, Latinoamérica! Estamos listos para arrancar este viernes que huele a sábado en Bakú, vamos con el último entrenamiento libre y más tarde la clasificación 

Por: Gaby Manzo

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