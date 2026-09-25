2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 EN VIVO: la FP3 y la clasificación del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú
Sigue en vivo todo lo que sucede en la FP3 y en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Bakú
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
No tenemos tiempos representativos en este momento
Tenemos VSC, parece ser un test
Gasly abre la sesión con un tiempo de 1:50.582, que no es especialmente rápido, pero el circuito está algo "verde" en estos momentos. Colapinto marca un tiempo de 1:51.899
Mucha suciedad entre hojas y polvo en pista
Kimi recibiendo ayuda de su papá para terminar de prepararse. Gasly es el primero en salir a pista
¡Semáforo en verde y esto arranca!
A Bakú la llaman "La Ciudad de los Vientos", y parece que hoy el viento ha arreciado un poco más, así que ese es otro factor a tener en cuenta.
Ayer hizo un tiempo relativamente tranquilo, así que unas cuantas ráfagas podrían cambiar las referencias de los pilotos
Suena el himno de la F1, es la última oportunidad para quienes siguen dormidos
Por qué la enorme ventaja de Mercedes el jueves en Bakú puede no reflejar la realidad de la F1
Mercedes insiste en que su gran ventaja durante las sesiones de entrenamientos del jueves no muestra la imagen real del Gran Premio de Azerbaiyán de F1. Varios rivales, sin embargo, han quedado muy impresionados.
¡Buenas madrugadas, Latinoamérica! Estamos listos para arrancar este viernes que huele a sábado en Bakú, vamos con el último entrenamiento libre y más tarde la clasificación
Por: Gaby Manzo