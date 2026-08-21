2026 Fórmula 1 GP de Países Bajos
F1 EN VIVO: la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasifiación sprint para el GP de Países Bajos de F1 que se disputa en Zandvoort con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
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A qué hora y cómo ver la práctica libre y la clasificación sprint del GP de Países Bajos de F1 en Zandvoort
La F1 vuelve a la acción el viernes con el GP de Países Bajos en Zandvoort, donde habrá una práctica libre y la clasificación sprint. Aquí te contamos los horarios y cómo ver la actividad desde Latinoamérica.
Antonelli lidera la FP1 en Países Bajos, Colapinto es 13° con el Alpine ‘viejo’ y Checo Pérez es 21°
Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el más rápido en la única práctica libre del GP de Países Bajos en Zandvoort, seguido de Lando Norris y Lewis Hamilton. Franco Colapinto fue 13° y Checo Pérez finalizó penúltimo.
¡Se termina la sesión!
Leclerc marca un tiempo de 1m13.347s, siendo el más rápido. Sin embargo, Hamilton realiza un rápido primer sector y se coloca en la primera posición con un tiempo de 1m13.139s
¡Colapinto sube al 6° lugar! 1:14.826 para él
Max a la grava, se queja de sobreviraje. Tuvo que corregir la dirección para evitar que la parte trasera se saliera de la pista. Red Bull está revisando el fondo plano del coche en busca de daños
Hamilton se sale de la pista en la curva 11; es fácil que ocurra si no se logra la rotación adecuada al entrar en la curva. Los pilotos prefieren un vértice neutro en ese punto y luego tomar un vértice temprano al entrar en la curva 12.
Sainz sí tiene daños en el suelo, lo que le cuesta "20 puntos de carga aerodinámica", lo que probablemente supone una cantidad considerable de tiempo, quizás alrededor de medio segundo, pero eso depende de la demanda de carga aerodinámica del circuito
Leclerc toma el primer lugar con 1:14.146, fue +0.113 más rápido que Hamilton
Trompo de Antonelli, dice que no sabe "qué demonios" pasó
Verstappen realiza un sector 1 impecable y asciende a la cuarta posición, a tan solo 0,2 segundos del tiempo de referencia de Hamilton
La pista sigue mejorando cada vez más
Norris consigue la segunda posición, a 0,188 s con los neumáticos medios, mientras que Lawson se queda a tan solo 0,3 s del mejor tiempo de Antonelli, y con neumáticos duros
Antonelli ahora marca 1m15.351s, recibiendo un buen rebufo de Sainz al pasar por Luyendykbocht y llegar a la recta de meta
Russell está a 0,557 segundos de Antonelli, y Piastri a cuatro décimas más. Tsunoda está a 0,3 segundos del McLaren.
Antonelli toma la cima con 1:16.112
Hay fans que no pudieron entraron al circuito cuando ya está en marcha la FP1
Se animan varios ya con los medios, Piastri, Antonelli, Russell y Hamilton, precisamente los 4 primeros
Antonelli, Piastri, Hamilton, Ocon y Russell son los siguientes en salir al circuito, también con neumáticos intermedios. Hay que explorar un poco para ver qué tan seca está la pista
Nico Hulkenberg sale primero a pista; el piloto de Audi monta neumáticos intermedios, ya que la pista aún está húmeda. Sin embargo, debería secarse después de unas vueltas.
Tenemos 60% de riesgo de lluvia en esta sesión, según la FIA
Recordemos que tenemos a Yuki de regreso este fin de semana
Yuki Tsunoda revela dónde estaba cuando fue llamado de urgencia para volver a la F1
Tsunoda no se enteró de que competiría en el GP de Países Bajos hasta el martes previo a la carrera.
Reportan algo de caos en los accesos de público al circuito
¡Buenos días a todos! Vuelve la F1 y a lo grande, con fin de semana sprint en Zandvoort
Por: Gaby Manzo