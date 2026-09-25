2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito urbano de Bakú.
Clasificación en directo
Resumen
Texto en vivo
Breve bandera amarilla por Stroll abandonando
Antonelli es 14°
Pasa Verstappen a Hadjar
Franco es 9°, justo detrás de Gasly, a +1.1. Checo es 19°
Así fue el momento de la salida
Verstappen se saca del medio a Leclerc también, son 3° y 4° los de Milton Keynes
¿Piastri será la próxima víctima de Hadjar? "Estos Red Bulls pueden ser un problema, queremos intentar mantenerlos fuera de nuestro alcance", le dice el ingeniero Tom Stallard al australiano
Hadjar ataca y pasa a Leclerc. Los de Red Bull se turnan las vueltas más rápidas hasta ahora. Vuelan, porque tienen alas
Hadjar y Verstappen se deshacen rápidamente de Norris que cae al 6°, una posición adelante de Hamilton
¡Max pasa a Lewis por el 6° lugar!
Salida muy limpia, prácticamente sin cambios ni incidentes. Antonelli es 17°
¡¡ARRANCARON Y PIASTRI TOMA EL SEGUNDO LUGAR!! FRANCO 9°
Medios para: Russell, Norris, Gasly, Verstappen, Colapinto, Sainz, Lindblad, Antonelli, Bortoleto, Hulkenberg, Bottas, Pérez.
Blandos para: Leclerc, Piastri, Hadjar, Hamilton, Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Alonso, Stroll.
Duros para: ¡nadie!
Arranca la vuelta de formación
Franco sale con medios, Checo también
Suena el himno de la F1, en 5 minutos tenemos carrera
¡La parrilla de salida!
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Tiempo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
1'42.526
|210.783
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.837
1'43.363
|209.076
|3
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.838
1'43.364
|209.074
|4
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.974
1'43.500
|208.799
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+1.146
1'43.672
|208.453
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+1.332
1'43.858
|208.080
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.521
1'44.047
|207.702
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+1.555
1'44.081
|207.634
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+2.437
1'44.963
|205.889
|10
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|
+2.249
1'44.775
|206.259
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+2.334
1'44.860
|206.091
|12
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.475
1'45.001
|205.815
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.490
1'45.016
|205.785
|14
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.040
1'44.566
|206.671
|15
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.580
1'45.106
|205.609
|16
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
+2.978
1'45.504
|204.833
|17
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+3.273
1'45.799
|204.262
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+3.394
1'45.920
|204.029
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+5.764
1'48.290
|199.564
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+4.132
1'46.658
|202.617
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+4.067
1'46.593
|202.741
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+4.811
1'47.337
|201.335
|Ver los resultados completos
Se termina la ceremonia del himno, en menos de 12 minutos tenemos carrera
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¡Buenas madrugadas, Latinoamérica! Estamos listos, despiertos y activos para contarles todos los detalles de lo que pase hoy en carrera
Por: Gaby Manzo