Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 al 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Clasificación en directo

Resumen

Texto en vivo

Breve bandera amarilla por Stroll abandonando

Antonelli es 14°

Pasa Verstappen a Hadjar

Franco es 9°, justo detrás de Gasly, a +1.1. Checo es 19°

Así fue el momento de la salida 

 

Verstappen se saca del medio a Leclerc también, son 3° y 4° los de Milton Keynes

¿Piastri será la próxima víctima de Hadjar? "Estos Red Bulls pueden ser un problema, queremos intentar mantenerlos fuera de nuestro alcance", le dice el ingeniero Tom Stallard al australiano

Hadjar ataca y pasa a Leclerc. Los de Red Bull se turnan las vueltas más rápidas hasta ahora. Vuelan, porque tienen alas

 

 

Hadjar y Verstappen se deshacen rápidamente de Norris que cae al 6°, una posición adelante de Hamilton

¡Max pasa a Lewis por el 6° lugar!

Salida muy limpia, prácticamente sin cambios ni incidentes. Antonelli es 17°

¡¡ARRANCARON Y PIASTRI TOMA EL SEGUNDO LUGAR!! FRANCO 9°
 

Medios para: Russell, Norris, Gasly, Verstappen, Colapinto, Sainz, Lindblad, Antonelli, Bortoleto, Hulkenberg, Bottas, Pérez.

Blandos para: Leclerc, Piastri, Hadjar, Hamilton, Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Alonso, Stroll.

Duros para: ¡nadie!

Arranca la vuelta de formación 

 

 

Franco sale con medios, Checo también

Suena el himno de la F1, en 5 minutos tenemos carrera

¡La parrilla de salida!

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

1'42.526

   210.783
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.837

1'43.363

   209.076
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.838

1'43.364

   209.074
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.974

1'43.500

   208.799
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+1.146

1'43.672

   208.453
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+1.332

1'43.858

   208.080
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.521

1'44.047

   207.702
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+1.555

1'44.081

   207.634
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.437

1'44.963

   205.889
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.249

1'44.775

   206.259
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+2.334

1'44.860

   206.091
12 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.475

1'45.001

   205.815
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.490

1'45.016

   205.785
14 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.040

1'44.566

   206.671
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.580

1'45.106

   205.609
16 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+2.978

1'45.504

   204.833
17 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+3.273

1'45.799

   204.262
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+3.394

1'45.920

   204.029
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.764

1'48.290

   199.564
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+4.132

1'46.658

   202.617
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+4.067

1'46.593

   202.741
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.811

1'47.337

   201.335
Ver los resultados completos

Se termina la ceremonia del himno, en menos de 12 minutos tenemos carrera 

 

 

 

 

Formula 1

Cómo ha estado funcionando la importante mejora de McLaren en Bakú

A pesar de un discreto resultado en la clasificación de Azerbaiyán, McLaren está realmente satisfecho con sus últimas actualizaciones.

Cómo ha estado funcionando la importante mejora de McLaren en Bakú

 

 

 

Formula 1

Por qué Verstappen cree que Bakú era la mejor oportunidad de Red Bull para ganar

Max Verstappen siente que Mercedes se volverá aún más fuerte con su actualización de Malasia. Por lo tanto, consideraba Bakú como la mejor oportunidad de Red Bull para ganar, pero ese reto se ha vuelto mucho mayor tras un problema de motor en la clasificación.

Por qué Verstappen cree que Bakú era la mejor oportunidad de Red Bull para ganar

 

 

 

Formula 1

Zak Brown: La puerta de McLaren sigue "muy abierta" para Verstappen

Zak Brown mantiene abierta la puerta a un futuro en conjunto con Max Verstappen. El jefe de McLaren revela qué es lo que más le ha impresionado de Verstappen

Zak Brown: La puerta de McLaren sigue "muy abierta" para Verstappen

 

El orden de salida de hoy no será exactamente el mismo que viste ayer al terminar la clasificación:

Formula 1

Cambia la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: Colapinto avanza por sanción a Sainz en Bakú

La parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán cambió tras la clasificación por una sanción aplicada a Carlos Sainz en Bakú.

Cambia la parrilla de salida del GP de Azerbaiyán: Colapinto avanza por sanción a Sainz en Bakú

 

Formula 1

¿Cuál es la estrategia de carrera ideal para el GP de Azerbaiyán y por qué el neumático de salida es clave?

Con una degradación mínima en el circuito de Bakú, la estrategia debería converger en una sola parada. Sin embargo, más que la táctica de carrera, lo interesante será la elección del neumático en la salida.

¿Cuál es la estrategia de carrera ideal para el GP de Azerbaiyán y por qué el neumático de salida es clave?

 

Hoy no tuvimos vuelta al circuito en el desfile, solo entrevistas

 

 

Formula 1

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del sábado del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

La competencia del sábado promete ser una batalla intensa para George Russell en su búsqueda por recortar puntos a Andrea Kimi Antonelli. Franco Colapinto en la lucha por el top 10 y Sergio Pérez con potencial desde el fondo de la parrilla.

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del sábado del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

¡Buenas madrugadas, Latinoamérica! Estamos listos, despiertos y activos para contarles todos los detalles de lo que pase hoy en carrera

Por: Gaby Manzo

Publicado: