Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Cómo Tsunoda se sacrificó para ayudar a Verstappen a ganar la pole en Abu Dhabi

Tsunoda dio remolque a Verstappen en clasificación y está dispuesto a sacrificar su carrera para ayudar al piloto líder de Red Bull a ganar el mundial

Benjamin Vinel Filip Cleeren
Publicado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda ha explicado cómo le dio a Max Verstappen, su compañero de equipo en la lucha por el título de Fórmula 1, la pole position del Gran Premio de Abu Dabi, y también sacrificará su carrera.

Después de que su suelo resultara dañado en una colisión en el pitlane con Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, en los Entrenamientos Libres 3, Tsunoda volvió a una especificación más antigua y apenas pasó a la Q3.

El piloto japonés fue 15º en la Q1, sólo 0.008s por delante de Lewis Hamilton, y 10º en la Q2, sólo 0.007s más rápido que Oliver Bearman, ya que los 15 primeros coches se clasificaron en un margen de 0.367s.

"Después de la colisión con Antonelli, tuve que volver al suelo, lo que, para ser sincero, me costó la clasificación", comentó Tsunoda. "Así que esperaba que fuera difícil pasar a la Q3.

"Obviamente, pasar a la Q3 y ayudar a Max era el plan básico. Pero al mismo tiempo, estaba un poco preocupado por eso, con esa especificación. Pero al final lo conseguí".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Esto allanó el camino para su papel de asistente en la Q3, cuando le dio a Verstappen un remolque en ambas tandas del holandés, lo que ayudó a este último a establecer la pole por dos décimas sobre sus rivales por el título Lando Norris y Oscar Piastri.

Tsunoda se sinceró sobre la presión que eso representaba. "Porque no podía estar muy cerca en la curva 5, no podía estar muy lejos", explicó. "Así que fue muy estresante, para ser sincero. Pero al menos pude hacerlo, y me hicieron algunos cumplidos. Lo aceptaré".

"Yuki estuvo increíble, el rebufo funcionó a la perfección", dijo Helmut Marko, asesor de Red Bull, a ServusTV. "Así que las cosas ya pintan mejor otra vez".

Habiendo perdido su volante de Red Bull para 2026 al ser degradado a un papel de prueba y reserva con el equipo, Tsunoda ya no tiene nada que perder y jugará un papel táctico en el desarrollo de las paradas en boxes.

Esto evoca recuerdos de Sergio Pérez, quien, en 2021, vio retrasada su primera parada en boxes para poder obstaculizar al líder virtual de la carrera, Lewis Hamilton, lo que le costó al piloto de Mercedes siete segundos con respecto a Verstappen.

"Haré todo lo que pueda para ayudarle", afirmó Tsunoda. "Lo más probable es que probablemente comprometa mi estrategia, pero con su posición, cómo terminó, todavía hay una oportunidad de conseguir un campeonato. Así que haré todo lo que pueda".

