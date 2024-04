Las 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Japón 2024 de F1

¿Era previsible el resultado final del Gran Premio de Japón? En última instancia, sí, pero la forma en que se desarrolló la carrera de Fórmula 1 de este año en Suzuka no fue del todo típica gracias a la variación en las estrategias por parte de los competidores

Max Verstappen logró su tercera victoria y se embarca en una marcha aparentemente inevitable hacia su cuarto título, pero la acción por detrás resultó intrigante, ya que las paradas en boxes definieron la acción del fin de semana.

Con poco más de seis meses entre la carrera del año pasado en Japón y la ronda de este año, era una oportunidad inmejorable para determinar los progresos realizados por los equipos desde finales de 2023. Entre otras historias, también hubo un exitoso regreso a casa, facturas de reparación cada vez más elevadas en una esquina del paddock y discusiones sobre el regreso a la parrilla de uno de los favoritos de hace unos años.

Aquí están las cosas clave que aprendimos del fin de semana del GP de Japón de este año.

1. Verstappen apenas sudó mientras Red Bull recuperó la forma

Tres victorias de cuatro y esta vez Verstappen lo hizo parecer fácil Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

'Sólo' 12 segundos separaron a Verstappen y Sergio Pérez en la bandera a cuadros en Suzuka. Después de un fin de semana fallido en Australia, la escuadra de Milton Keynes reanudó su dominio sobre el orden de 2024 con una carrera controlada en la carrera de casa de Honda, su proveedor de trenes motrices. Ambos pilotos siguieron la misma estrategia, optando por abrir la carrera con dos tandas de neumáticos medios antes de terminar con los duros.

Aunque el desgaste de los neumáticos fue elevado, ambos pilotos gestionaron bien sus carreras. Pérez admitió que tal vez había consumido demasiado neumático en los dos primeros stints con el neumático amarillo, pero esto no resultó demasiado perjudicial para su suerte en el transcurso de la carrera. Después de fallar en Australia, cuando Red Bull tuvo problemas para hacer frente al alto nivel de graining que prevaleció durante todo el gran premio, una carrera de degradación sigue siendo el pan de cada día del equipo.

El único momento de conflicto menor, si se le puede llamar así generosamente, fue la nota de Verstappen por radio sobre el nivel del alerón delantero. Su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, había sugerido que llevar menos alerón delantero ayudaría a su RB20 a contrarrestar el sobreviraje cuando el combustible empezara a consumirse, pero Verstappen quería más alerón en la salida. El líder del campeonato admitió entonces que podría haber estado equivocado en sus estimaciones, a lo que Lambiase respondió secamente que "no voy a decir que te lo dije, pero lo entiendo"

"Tuvimos... no una discusión, pero me dijo: '¿estás seguro de que quieres hacer esto?' ¡Estaba bastante seguro y resultó que estaba equivocado!", reveló Verstappen tras la carrera. "Pero él tenía razón".

2. Hay mérito en la variedad estratégica mientras se produce la batalla táctica

Leclerc hizo funcionar un plan de una sola parada para escalar en el orden Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Los altos niveles de degradación de los neumáticos en el técnico trazado de Suzuka rara vez permiten una carrera a una sola parada, especialmente cuando la temperatura inicial de la pista era de 40ºC, lo que provocó una degradación térmica temprana. Sin embargo, los tres compuestos de neumáticos fueron opciones legítimas en determinadas situaciones; ocho pilotos optaron por empezar con los blandos para conseguir un avance de posición temprano en pista, aunque muchos de ellos cambiaron de compuestos durante la bandera roja para conseguir algo más duradero.

A pesar de que rara vez pareció estar en duda que Red Bull se llevaría un cómodo 1-2, la acción por detrás se definió por las tácticas de parada en boxes; los undercuts tempranos ofrecieron muchas recompensas instantáneas en posición en pista, pero con el riesgo de que los coches que paraban más tarde pudieran anular su ventaja más adelante. Lando Norris lo comprobó, ya que pareció estar en la lucha por el podio en los primeros compases del Gran Premio antes de que los Ferrari comenzaran su réplica.

La estrategia más convencional de dos paradas de los Red Bull y Carlos Sainz pareció ser la más efectiva en la parte delantera, pero Charles Leclerc luchó por el podio con una sola parada. También se emplearon tres paradas, aunque con poco éxito, pero la naturaleza de los ciclos de paradas en boxes aseguró que la carrera nunca fuera un encuentro unidimensional.

3. El progreso de 23 segundos de Ferrari respecto a Red Bull en seis meses

Progreso para Ferrari, pero sigue habiendo una gran diferencia con Red Bull Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc fue el piloto de Ferrari mejor clasificado en la carrera del año pasado cuando terminó 44 segundos por debajo del ganador Verstappen en cuarto lugar. Sainz tomó esa posta este año para llevar su SF-24 a casa en el podio, a 21 segundos del mismo ganador. Esa es una ganancia bastante embriagadora de 23 segundos hacia Red Bull en los seis meses que pasaron entre las dos ediciones recientes del Gran Premio de Japón, una que subraya el sorprendente progreso que Ferrari ha hecho.

Que Leclerc pudiera ejecutar una estrategia a una parada podría haber parecido fuera de su alcance la temporada pasada, cuando los problemas de gestión de los neumáticos asolaban semanalmente a los coches rojos. El trabajo que se está llevando a cabo en Maranello para vencer a Red Bull no está ni mucho menos hecho en ese frente, pero al menos ha convergido hacia su equipo rival.

Las inconsistencias en la clasificación, sobre todo en el lado del garaje de Leclerc, marcan el más reciente dolor de cabeza. El monegasco está luchando para identificar el método correcto de preparación de los neumáticos con el nuevo coche y sólo consiguió el octavo puesto en la parrilla de Japón, pero seguramente empezará a mejorar en ese aspecto.

4. El difícil fin de semana de Mercedes aporta pistas de los problemas del W15

Hamilton, frustrado tras el GP de Japón. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Después de persistir con un concepto de coche similar entre 2022 y 2023, Mercedes ha tenido que aprender un guión completamente nuevo con su W15 esta temporada. Empezar de cero nunca es fácil, pero la escudería de Brackley parece haber hecho algunos avances en Suzuka, aunque su rendimiento no se haya dado cuenta del todo durante el fin de semana.

La debilidad en las curvas de alta velocidad parece ser el principal escollo, como demostró hace unas semanas en el sector inicial de Yeda. Las tandas con poco combustible, según George Russell , son las que más ponen de manifiesto esta debilidad. La correlación entre el túnel de viento del equipo y el mundo real parece divergir en esas situaciones de alta velocidad, algo que el equipo debe superar cuando vuelva a hacer números.

Toto Wolff desveló más detalles sobre las peculiaridades del W15 tras el Gran Premio de Japón, desveló más detalles sobre las peculiaridades del W15 tras el Gran Premio de Japón, explicando que el coche produce la carga aerodinámica esperada en esas curvas, pero no parece aportar más tiempo por vuelta . "Estamos midiendo la carga aerodinámica con nuestros sensores y las pestañas de presión, y nos dice que tenemos 70 puntos más de carga aerodinámica en una curva en particular en Melbourne que el año pasado", reveló el austriaco. "Pero, en el tiempo por vuelta, no es ni un kilómetro por hora más rápido. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿dónde está la limitación?".

Mercedes jugó con la configuración de la suspensión durante el fin de semana para tratar de provocar que el coche se beneficiara de ese mayor nivel de carga aerodinámica, y puede que tenga que investigar más a fondo la conducción del W15 para obtener más avances.

5. Suzuka mostró el abismo entre Alonso y Stroll en Aston Martin

Stroll fue completamente superado por Alonso en Japón. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Creo que ha sido mi mejor fin de semana, o dentro de los cinco primeros, para mí. Creo que P5 en la clasificación, esa vuelta, y P6 en la carrera está completamente fuera de posición".

Fernando Alonso , en su haber, no se niega a sí mismo los elogios. Puede parecer incongruente reconocer un sexto puesto como una de sus mejores carreras, teniendo en cuenta que cuenta con 32 victorias en grandes premios, pero subraya los grandes esfuerzos que el veterano español demostró durante todo el fin de semana del GP de Japón. Un stint estelar con los neumáticos blandos al principio de la carrera podría haber sido difícil de sobrellevar para un piloto menor, pero él se lo puso mucho más fácil durante el resto de la carrera.

Luego estuvo su defensa de Piastri, donde renunció voluntariamente al DRS en la recta principal para contrarrestarlo con el despliegue de energía tras haber cargado su batería durante el resto de la vuelta. Cuando Russell se puso a jugar detrás de ellos, Alonso echó a Piastri a los tiburones y los dejó a los dos para consolidar su posición en la carrera.

En un circuito que realmente premia al piloto, la actuación de Alonso contrastó con la de Lance Stroll . El canadiense se deshizo en reproches por radio sobre la velocidad en línea recta de su Aston Martin , después de que un buen comienzo inicial de su último stint con blandos se diluyera a medida que los neumáticos perdían vida. Tal vez no era el neumático adecuado en ese momento, pero si Stroll no hubiera estado tan fuera de ritmo durante el fin de semana, Aston Martin podría no haber necesitado experimentar con su estrategia.

6. Las facturas de reparación de Williams siguen aumentando

Chasis número tres, por favor' - Albon ha dañado dos chasis en otros tantos eventos para Williams Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Después de que Alex Albon estrellara su Williams contra el muro durante la sesión FP1 de Melbourne, Williams envió su chasis de vuelta al Reino Unido para repararlo y lo embaló de nuevo para que Logan Sargeant lo utilizara en la ronda de Japón. Podía estar ligeramente magullado, pero no tenía nada malo; al menos, hasta que Sargeant lo puso contra la barrera de neumáticos en la curva Dunlop en Suzuka. Es cierto que tuvo suerte de no tener que volver a quedarse fuera, ya que Williams pudo repararlo en el garaje.

James Vowles se arrugó más cuando Albon apareció contra el muro en la curva 3 en la primera vuelta de la carrera. El ceño a menudo fruncido dese arrugó más cuando Albon apareció contra el muro en la curva 3 en la primera vuelta de la carrera. Daniel Ricciardo había intentado compensar una salida lenta de la curva 2 y miró a su izquierda para evaluar una amenaza de Stroll, pero no miró el otro retrovisor y empujó a Albon fuera del circuito para dejar a ambos fuera de combate.

Williams tendrá que enviar ese coche de vuelta a su fábrica y repararlo para China , ya que el chasis de repuesto no estará terminado hasta Miami como muy pronto. Mientras tanto, Sargeant tuvo que seguir con piezas viejas después de su accidente en la FP1 y tuvo una carrera relativamente discreta hasta que fue a parar a la trampa de grava en la curva Degner 2, pero tuvo suerte de no estamparlo contra el muro de nuevo. Esto nos recuerda a lo sucedido con Mick Schumacher en 2022, cuando una serie de accidentes acabaron con el presupuesto de reparaciones de Haas para la temporada. Puede que Williams no pueda permitirse ejercer demasiada paciencia.

7. Tsunoda sigue dejando en evidencia a Ricciardo

Tsunoda es el hombre del momento para RB, y eso es una pésima noticia para Ricciardo Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda nunca había puntuado en el GP de Japón, pero ha puesto fin a esa racha en la edición de este año con una conducción sobresaliente que lo ha llevado a la 10ª posición. Una serie de brillantes adelantamientos por el exterior de la curva 6 demostraron ser la bandera de su progreso, asegurando que era capaz de convertir su ya buena décima posición en la parrilla en un valioso punto.

A ello contribuyó el rápido trabajo del personal de boxes de RB , que lo llevó desde la retaguardia de un abarrotado mediocampo hasta la parte delantera del grupo con un gran pitstop. Tras entrar en el box por detrás de pilotos como Kevin Magnussen Valtteri Bottas y Sargeant, Tsunoda salió por delante de ellos y luego alcanzó a Nico Hulkenberg

Hace dos semanas, el director de Red Bull, Christian Horner, eludió una pregunta sobre Tsunoda y aprovechó la oportunidad para deshacerse en elogios hacia Sainz. Los elogios al español fueron muy merecidos, pero Red Bull no debería ignorar los progresos que Tsunoda ha hecho esta temporada. Y, con cada punto que anota el japonés, está clavando un clavo más en el ataúd de Ricciardo con Red Bull, ya que el australiano se aleja cada vez más de una posible convocatoria para el equipo principal de la compañía.

8. McLaren vuelve a reorganizar su equipo técnico con la marcha de Sánchez

La nueva cúpula de McLaren presentada el año pasado ya sufre cambios Foto: McLaren

En su intento por volver a estar al frente de la F1 de forma regular tras más de una década de ausencia, McLaren realizó una serie de contrataciones a lo largo de 2023 para reforzar su equipo técnico. Rob Marshall llegó a Woking procedente de Red Bull, mientras que el ex de Ferrari David Sánchez fue contratado para dirigir el departamento de rendimiento y concepto de ingeniería de McLaren. El fichaje del francés se cerró en febrero del año pasado.

Tras asumir su nuevo cargo a principios de 2024, Sánchez ha dejado el equipo después de sólo tres meses. El director del equipo, Andrea Stella, había asumido su papel de forma interina durante la pasada temporada, y volverá a hacerlo hasta que se encuentre un sustituto adecuado.

Al parecer, en los 11 meses transcurridos entre su contratación y su incorporación, la especificación del puesto de Sánchez se alejó significativamente de lo que había sido en un principio durante la continua evolución de McLaren. "Se hizo evidente que el papel, las responsabilidades y las ambiciones asociadas con el puesto de David no se alineaban con nuestras expectativas originales cuando aceptó unirse a nosotros en febrero de 2023", reveló Stella en un comunicado de McLaren.

"Reconociendo esta falta de alineación, tanto David como yo acordamos que lo mejor sería separarnos ahora, para permitirle perseguir otras oportunidades que aprovechen mejor toda la escala y amplitud de su notable conjunto de habilidades."

9. ¿Sebastian Vettel está jugando con la idea de volver?

¿Le apetece a Vettel volver a la F1? Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El tetracampeón de F1 Sebastian Vettel ha estado dando vueltas en los medios de comunicación del Reino Unido en las últimas semanas después de una prueba con el coche 963 LMDh de Porsche, y esto parece sugerir que el alemán podría estar en la senda del regreso en algún tipo de competición. Tras colgar el casco a finales de 2022 después de dos años con Aston Martin, Vettel se ha dedicado discretamente a sus intereses medioambientales, haciendo una aparición en el GP de Japón del año pasado para construir colmenas de abejas con los pilotos.

Aparte de eso, sus únicas hazañas relacionadas con el automovilismo se han centrado en la promoción de su campaña Race Without Trace, que aboga por la introducción de combustibles más sostenibles y neutros en carbono en las principales categorías de competición. En declaraciones a RTL el mes pasado, Vettel declaró que "todavía tengo algunos planes, espero que en el contexto de la Fórmula 1 y también este año. Queda por ver si eso sucederá". Eso no significa necesariamente que esté a la caza de un asiento en la F1, sobre todo porque a continuación declaró: "No sabía si llegaría a un punto en el que diría: 'Quiero volver'. De momento, tampoco he llegado a ese punto".

Pero Vettel sigue en estrecho contacto con el jefe de Mercedes, Wolff. El equipo aún no ha decidido quién será el sustituto de Lewis Hamilton , que irá a Ferrari el año que viene, y está evaluando al joven Andrea Kimi Antonelli en una serie de pruebas para determinar si el italiano puede dar el salto a 2025. Sainz también es una opción, pero puede que no quiera esperar a que se decida el destino de Antonelli. Vettel puede esperar, sin embargo - y si decide que le gustaría volver, quizás puede lanzar su sombrero en el anillo de Mercedes....

10. El regreso a China podría ir contra la corriente

Cuando la F1 corrió por última vez en China, Verstappen sólo tenía cinco victorias a su nombre Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Han pasado cinco años desde que China formó parte del calendario de F1, una pausa forzada por el COVID-19. El circuito de Shanghái es uno de los más populares entre los pilotos, pero ha sido reasfaltado desde su última carrera en 2019.

Los entrenamientos serán limitados, ya que China acogerá un fin de semana con carrera sprint, lo que dará a los equipos pocas oportunidades de olfatear las peculiaridades de la nueva superficie de la pista. Pirelli ha optado por los neumáticos C2-C3-C4 y, si las condiciones no son especialmente calurosas en Shanghái, el graining podría volver a hacer acto de presencia después de haber demostrado ser un importante punto de interés en Australia.

"En el pasado no tuvimos graining severo, pero sí ligero. Así que sí, podría ser una posibilidad", dijo el ingeniero jefe de Pirelli, Simone Berra. "Espero algo de graining, especialmente en el C3 y el C4; para el C2 espero más resistencia en comparación con el C3 y el C4, así que deberíamos estar cubiertos. Digamos, en ese caso, (habrá) un alto índice de desgaste en caso de graining".

Esto podría dar a Ferrari la oportunidad de doblar su cuenta de victorias si Red Bull no consiga dar pasos significativos respecto a sus falencias en Melbourne, pero se sabrá más cuando Pirelli evalúe el circuito esta semana.