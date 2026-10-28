Fórmula 1 GP de México

Los 10 momentos que han marcado las 300 carreras de Sergio Pérez en la F1

Checo Pérez celebrará este fin de semana su arrancada 300 y te presentamos los momentos que han definido parte de su carrera en estos 15 años de trayectoria.

Luis Ramírez

Publicado: 28 oct 2026, 13:08

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sergio Pérez se unirá este fin de semana al exclusivo club de los pilotos con al menos 300 carreras en la parrilla de la Fórmula 1, una cifra alcanzada por leyendas como Michael Schumacher, Jenson Button o Rubens Barrichello. A lo largo de este tiempo, el piloto mexicano ha atravesado por diversos momentos clave que marcaron su historia en el Gran Circo.

1. El debut de Checo Pérez en Australia 2011: sorpresa y descalificación

Sergio Pérez, Sauber C30 Ferrari

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

La llegada de Sergio Pérez a la Fórmula 1 tuvo un significado muy especial, ya que puso fin a 30 años de ausencia de un piloto mexicano en la máxima categoría. Sin embargo, la historia de su ascenso no fue sencilla: a principios de 2010, sus posibilidades de conseguir un asiento se complicaban por un inicio irregular en la GP2 Series.

Todo cambió con su triunfo en la carrera feature de Mónaco, victoria que le abrió las puertas de Sauber bajo la recomendación de Maurizio Arrivabene. El directivo, que en ese momento lideraba la Ferrari Driver Academy antes de asumir la jefatura de Maranello, lo fichó como uno de los primeros talentos de la academia junto a Jules Bianchi.

Su debut oficial llegó en el Gran Premio de Australia 2011 con la escudería Sauber, dirigida en aquel entonces por Monisha Kaltenborn y Peter Sauber. El tapatío sorprendió a todos con su impecable gestión de neumáticos, llevando a su monoplaza desde la posición 13 de la parrilla hasta el séptimo lugar para sumar sus primeros puntos.

Sin embargo, en la revisión posterior, los comisarios técnicos determinaron que el alerón trasero de ambos Sauber infringía el reglamento al exceder por 2 mm el límite de montaje, lo que derivó en la descalificación de ambos autos. De esta manera, los primeros puntos oficiales del mexicano tuvieron que esperar hasta el Gran Premio de España de ese mismo año.

2. El primer podio en Malasia 2012: el duelo épico contra Fernando Alonso

Podio: ganador de la carrera Fernando Alonso, Scuderia Ferrari, segundo lugar Sergio Pérez, Sauber F

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah

Apenas un año después de su debut, Checo Pérez se sacudió uno de los estigmas más pesados que cargaba sobre sus hombros: la etiqueta de pay driver. El 25 de marzo de 2012, el tapatío se ganó el respeto absoluto de sus rivales al llevar al Sauber C31 a liderar varias vueltas en el Gran Premio de Malasia.

Bajo condiciones de pista extremadamente complicadas por una intensa lluvia que puso a prueba el talento de la parrilla, el mexicano se mantuvo en un mano a mano constante persiguiendo a Fernando Alonso —entonces piloto de Ferrari— en la contienda directa por la victoria. En el tramo final, Pérez cometió un pequeño error y tuvo una leve salida de pista en la penúltima curva que le hizo perder el rastro de su rival. A pesar de ello, el segundo lugar significó el primer podio para México en la F1 tras 41 años de espera.

3. El podio en Monza 2012: el día que Niki Lauda se rindió ante Pérez

Sergio Pérez, Sauber celebra segundo lugar con el equipo

Photo by: Mandoga Media

Que un tricampeón del mundo como Niki Lauda se quite la gorra en señal de respeto tiene un valor enorme, y Sergio Pérez fue uno de los pocos pilotos que motivó al austriaco a rendirle semejante honor.

El 9 de septiembre de 2012, el mexicano alcanzó su segundo podio en el Gran Premio de Italia, una pista que ya había presenciado sus grandes remontadas durante su paso por la Fórmula 3 Británica. En el Gran Circo, llevó a su Sauber-Ferrari desde el puesto 12 hasta la segunda posición. Una vez más, con su sello característico de gran gestor de neumáticos, emprendió una persecución sobre Fernando Alonso a quien terminó rebasando a siete giros del final.

El ganador de aquella competencia fue Lewis Hamilton, competidor de McLaren en ese momento. En la zona de podio, Lauda se acercó al tapatío y le dijo: "Me quito el sombrero, hiciste un trabajo increíble, incluso sorprendiste a Alonso".

4. El paso de Checo Pérez por McLaren en 2013: un duro aprendizaje

Sergio Pérez, McLaren MP4-28

Photo by: Hazrin Yeob Men Shah

Su brillante actuación en Monza fue el impulso definitivo que le permitió firmar con McLaren. La icónica casa de Woking atravesaba por una profunda reestructuración ante la partida de Lewis Hamilton rumbo a Mercedes. Aunque Pérez tenía opciones de firmar con Ferrari, esa oportunidad requería esperar hasta el año 2014. Ante la falta de certezas por parte de la escudería de Maranello, el mexicano optó por fichar con el equipo británico.

Sin embargo, la temporada 2013 no resultó como ambas partes esperaban. Los desacuerdos técnicos y las crecientes tensiones internas, sumados a un monoplaza que nunca logró adaptarse a las nuevas gomas Pirelli, jugaron en contra del tapatío, quien no pudo brillar como lo hizo en Sauber.

Pérez finalizó undécimo en el campeonato con 49 puntos, mientras que su compañero Jenson Button concluyó con 73. Por primera vez en años, la campaña terminó sin podios para Woking.

"Desafortunadamente, por varias razones, la temporada no salió como esperábamos y terminamos sin podio", declaró el mexicano tiempo después sobre una etapa que, en su momento, muchos analistas consideraron apresuradamente como la pérdida de su última oportunidad en un equipo de primera línea.

5. El resurgimiento en Force India y los podios históricos

Podio: tercer lugar Sergio Pérez, Force India

Photo by: Sutton Images

El anuncio de su salida de McLaren llegó en la fase final del calendario 2013, dejándolo con muy poco margen de maniobra para asegurar un asiento en la parrilla. Entre sus escasas opciones destacaba Force India, una escudería que venía de finalizar sexta en el campeonato justo por detrás de McLaren y que destacaba por su gran constancia.

La química entre el piloto mexicano, el empresario Vijay Mallya y todo el grupo de trabajo fue inmediata. El 6 de abril de 2014, apenas en su tercera carrera con el equipo, Checo consiguió el primer podio de la escudería desde 2009 al cruzar la meta en tercer lugar en el Gran Premio de Bahréin, resistiendo los embates finales de Daniel Ricciardo y su Red Bull.

La alianza fructificó de forma extraordinaria y juntos consiguieron un total de cinco podios: Bahréin 2014, Rusia 2015, Mónaco 2016, Europa (Bakú) 2016 y Azerbaiyán 2018. Además, impulsaron a la escudería a lograr dos históricos cuartos lugares consecutivos en el Campeonato de Constructores entre 2016 y 2017.

6. La batalla legal por Force India que salvó cientos de empleos

Sergio Pérez, Force India VJM11

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Los severos problemas financieros y legales que afrontaba Vijay Mallya en India por préstamos bancarios afectaron gravemente a Force India durante la temporada 2018. En medio de esa incertidumbre, Checo Pérez tomó la decisión de iniciar un proceso legal que llevó al equipo a un concurso de acreedores tras el Gran Premio de Hungría. Esto facilitó la venta de la estructura a un consorcio liderado por el empresario canadiense Lawrence Stroll, rebautizando la escudería como Racing Point.

"Me pidieron que tomara ese camino para salvar 400 empleos en la fábrica. Esa era la perspectiva general. Fue una posición sumamente difícil estar en medio y no poder concentrarme únicamente en manejar", explicó el piloto sobre la maniobra que terminó salvando a la fábrica de la quiebra absoluta.

7. La victoria en el GP de Sakhir 2020 y el llamado de Red Bull

Podio: ganador Sergio Pérez, Racing Point con una bandera de México

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

En la Fórmula 1 nada es seguro y Sergio Pérez lo comprobó de nuevo en 2020. Un contrato firmado por tres años con Lawrence Stroll para encabezar la transición hacia Aston Martin se rompió cuando Sebastian Vettel quedó libre tras salir de Ferrari. El empresario canadiense decidió no hacer efectivo el acuerdo con el tapatío, dejándolo sin asiento para la temporada 2021 de forma imprevista.

A pesar de ello, la campaña 2020 de Pérez estaba siendo la mejor de su vida. Peleaba en el top 5 del Campeonato de Pilotos gracias al brillante rendimiento del monoplaza que competía por el tercer puesto de constructores. Sin embargo, su futuro en la categoría parecía sentenciado.

Cuando las opciones se agotaban, una actuación magistral en el Gran Premio de Sakhir cambió su historia. Red Bull evaluaba la continuidad de Alex Albon y esa carrera despejó todas las dudas. El mexicano cayó al último lugar tras un incidente en la primera vuelta con Charles Leclerc y Max Verstappen, pero concretó una remontada épica. Aprovechando los errores de Mercedes en boxes y una pinchadura de George Russell, Checo logró la primera victoria de su carrera y el primer triunfo de la estructura de Stroll. Al ver el adelantamiento de Pérez sobre Albon en pista, Christian Horner entendió que había encontrado al hombre ideal para el segundo asiento.

8. El Gran Premio de Abu Dhabi 2021: la consagración como "Ministro de Defensa"

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 lucha por la posición en pista con Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Red Bull Content Pool

La llegada de Sergio Pérez a Red Bull le dio al equipo el escudero que tanto necesitaba para acompañar a Max Verstappen. El mexicano se adaptó rápido, ganando en Azerbaiyán y sumando podios de forma constante en Turquía, Estados Unidos y México durante la recta final del torneo.

Su prueba de fuego definitiva se dio en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde demostró una vez más su maestría en la gestión de neumáticos. Rodando con gomas usadas de 21 vueltas de desgaste, recibió la misión de contener a Lewis Hamilton para permitir que Verstappen recortara una diferencia de nueve segundos. Su impecable y agresiva defensa le valió el reconocimiento inmediato del neerlandés, quien exclamó por la radio la célebre frase: "Checo es una leyenda".

9. La temporada 2024: crisis interna y la salida de Red Bull

Sergio Pérez, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Tras haber conquistado triunfos emblemáticos como el Gran Premio de Mónaco, la temporada 2024 arrancó con la promesa de pelear de nuevo por ambos campeonatos. Sin embargo, las severas fricciones internas en la cúpula de Red Bull y las complicaciones para adaptar el monoplaza a su estilo de manejo derivaron en una marcada baja de rendimiento.

Aunque las partes habían acordado una renovación de contrato por dos temporadas más para extender su vínculo hasta 2026, la parte media del campeonato confirmó el declive. El tapatío no volvió a meterse en el top 5 de las carreras y en el tramo final solo sumó un top 10 en Las Vegas. Esto aceleró la ruptura del contrato, anunciándose su salida definitiva del equipo de Milton Keynes en diciembre.

10. El retorno con Cadillac F1: la carrera 300 y el futuro en 2027

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De forma inesperada, el bajo rendimiento de Liam Lawson y Yuki Tsunoda al volante del segundo coche de Red Bull a finales de 2024 revalorizó la trayectoria de Sergio Pérez, colocándolo en el radar del nuevo proyecto de Cadillac. La escudería estadounidense buscaba un piloto experimentado capaz de liderar el desarrollo técnico de un equipo naciente, un rol que el tapatío ya conocía tras sus años en Sauber y Force India.

Como era de esperarse, la primera temporada en la F1 ha sido sumamente compleja para la estructura americana. No obstante, actuaciones destacadas como su ingreso al top 10 en Mónaco —que habría significado el primer punto de la escudería de no ser por una sanción posterior— y varios duelos en los que superó a su compañero Valtteri Bottas, le han valido a Checo Pérez la confianza para asegurar su continuidad. De esta forma, el mexicano no solo celebra sus 300 Grandes Premios, sino que ya alista su segunda temporada con Cadillac de cara al campeonato 2027.

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