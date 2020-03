Hace 7 años, Hamilton corría por primera vez con Mercedes

Hace exactamente siete años, comenzó una de las asociaciones más exitosas en la historia de la Fórmula 1. Fue el 17 de marzo de 2013, el día del Gran Premio de Australia, que Lewis Hamilton estaba compitiendo en su primera carrera en un Mercedes. Desde entonces, los números hablan por sí mismos, entre ellos los cinco títulos ganados en siete temporadas con las flechas de plata.

"Es el comienzo de una nueva temporada y el comienzo de una nueva aventura para mí con Mercedes. No puedo esperar a llegar a Melbourne, salir a la pista y saber hasta dónde estamos parados", decía un Hamilton emocionado por debutar con el equipo en sustitución de Michael Schumacher, quien un año antes había dejado la escuadra tras haber compartido cartel con Nico Rosberg, quien sí se mantuvo como co-equipero del inglés.

La situación empezó optimista para él al ubicarse en el cuarto sitio en la primera práctica libre, pero en las dos siguientes quedó fuera de los cinco primeros. En el momento de la calificación logró un tercer sitio, justo por detrás de los Red Bull de Sebastian Vettel y Mark Webber, y por delante de los Ferrari de Felipe Massa y Fernando Alonso.

En carrera el resultado no fue un podio, sino un quinto sitio, nada mal si se compara la desgracia que vivió McLaren, en donde Jenson Button apenas alcanzó el décimo sitio, mientras que su reemplazo en Woking, Sergio Pérez fue décimo quinto.

"Es bueno probar que la gente se equivoca", dijo el ahora seis veces campeón del mundo tras esa carreras. "Todos, especialmente los ex pilotos, han dicho que fue la peor decisión de la historia, diciendo: 'No va a terminar en ningún sitio; ellos no van a estar en ningún lado (al hablar de su cambio a Mercedes)".

"Hemos hecho un buen trabajo - terminamos en quinto lugar. Tenemos mucho en lo que trabajar, pero nosotros nunca salimos y dijimos: 'Vamos a patear el trasero de todos'. Tampoco dijimos que seríamos una mierda. El equipo lo ha hecho bien, así que estoy muy orgulloso de ellos. También estoy orgulloso de mi decisión", finalizó Hamilton ese día.

Motorsport.com ha creado una galería especial con estos impresionantes números del dúo Lewis Hamilton - Mercedes. Ver abajo:

Galería Lista Carreras disputadas: 140 1 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Vueltas completadas: 8151 2 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Victorias: 63 3 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Segundos Lugares: 23 4 / 11 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Terceros Lugares: 16 5 / 11 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Total de Podios: 102 6 / 11 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pole Positions: 62 7 / 11 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Vueltas más rápidas: 35 8 / 11 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Puntos sumados: 2518 9 / 11 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Títulos mundiales de constructores: 6 10 / 11 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Títulos mundiales de pilotos: 5 11 / 11 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

VÍDEO: A queda de braço das equipes no cancelamento do GP da Austrália