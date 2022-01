La investigación de Abu Dhabi debe dar respuestas claras, dice McLaren

Luego del controvertido reinicio a una vuelta del final tras un período de coche de seguridad en el final de la temporada de F1 del año pasado, el organismo rector del automovilismo deportivo ha iniciado una investigación detallada.

Pero en medio de algunas preocupaciones de que la FIA podría tratar de esconder bajo la alfombra los errores que se cometieron, Brown cree que es importante para la credibilidad del deporte que los aficionados reciban una respuesta adecuada sobre lo que realmente sucedió y por qué se tomaron algunas decisiones.

Aunque cree que la F1 pasará rápidamente de la controversia de Abu Dhabi una vez que la nueva temporada 2022 comience en Bahréin, también cree que la FIA tiene la responsabilidad de tratar la investigación de Abu Dhabi con la seriedad que merece.

Preguntado por Motorsport.com sobre el daño potencial que se ha hecho a la imagen de la F1 por lo ocurrido en Abu Dhabi, Brown dijo: "Creo que con todas las controversias en el deporte, con el tiempo, tan pronto como la próxima temporada comienza, las heridas comienzan a sanar".

"Pero creo que la FIA tiene que salir con un "aquí está lo que pasó, aquí está cómo y por qué creemos que pasó. Esto es lo que estuvo bien, esto es lo que estuvo mal, y lo que sea que vayan a sacar en el informe, y luego mostrar que han tomado medidas para asegurarse de que no vuelva a suceder".

La FIA ha culpado de la magnitud de la controversia de Abu Dhabi a los aficionados y a los medios de comunicación que "malinterpretaron" la situación, pero está claro que hay quienes siguen descontentos con la forma en que el director de carrera de la F1, Michael Masi, aplicó las normas del coche de seguridad.

Mientras que algunos han llegado a sugerir que hubo una conspiración detrás de las decisiones de Masi para ayudar a animar la batalla por el campeonato, Brown no está convencido de que hubiera algo específicamente perverso.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"No creo que haya sido una decisión malintencionada", dijo. "Así que para aquellos que puedan tener la opinión de que el deporte es corrupto, etc. No estoy de acuerdo con eso".

"¿Creo que se podría haber tomado una decisión diferente? Sí, probablemente. Pero quiero esperar a ver lo que dice la FIA".

"Creo que todos hemos visto en el deporte que los árbitros toman decisiones con las que la gente no está de acuerdo. A veces tienen razón, a veces se equivocan. Se vuelve muy emocionante. Pero entonces empieza la (nueva) temporada y pronto se convierte en algo que, aunque nunca se olvida, es cosa del pasado".

Brown también cree que la FIA tiene que revisar su gestión de la F1 en general, porque piensa que hay que hacer cambios en una serie de cuestiones, y no sólo en las reglas del coche de seguridad.

"Asumo que van a llegar a una conclusión que determine una forma de tomar mejores decisiones en el futuro", añadió. "Y eso es lo que más me preocupa, porque el resultado de Abu Dhabi no nos afectó. Me preocupa más seguir adelante".

"(Mira) las sanciones a los pilotos. Lando (Norris) estuvo a un incidente de perder su licencia (el año pasado), lo que fue una locura, porque no puedo pensar en ninguna ocasión en la que Lando condujera de forma peligrosa".

"Escribimos a la FIA y a la F1 cuando faltaban siete carreras para el final y dijimos que Lando está a un empujón y sacar a Pérez de la pista y sin tocarlo de perder su licencia. Para mí, los puntos del carné deberían ser por conducción peligrosa, no por incidentes de carrera. Así que estoy más interesado en que todo eso se aclare porque estábamos corriendo y preocupados por Lando".

"Mientras todo el mundo, entiendo, está centrado en Abu Dhabi, yo miro a los dos últimos años y digo que tenemos que limpiar todo esto".