Fórmula 1

La actualización fue un fiasco: el jefe técnico de Mercedes admite problemas con el W17

El jefe técnico James Allison reconoce que la actualización tardía de temporada de Mercedes trajo consigo algunas debilidades inesperadas que hicieron que el W17 fuera difícil de controlar

Sönke Brederlow

Publicado: 18 nov 2026, 14:12

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George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes tuvo un inicio de ensueño en la temporada 2026: el equipo logró ganar las primeras seis carreras del año y construir una ventaja dominante que, a la postre, le valió tanto el título de pilotos como el de constructores. Sin embargo, la superioridad de rendimiento del W17 se ha reducido de forma considerable en el tramo reciente.

En las últimas cinco carreras, las Flechas Plateadas solo pudieron volver a triunfar en una ocasión gracias a Kimi Antonelli, mientras que sobre todo Red Bull y McLaren se convirtieron en una competencia seria. No obstante, según el director técnico de Mercedes, James Allison, esto no se debe únicamente a que los demás equipos hayan recortado terreno.

En el programa NU Silver Arrows Radio Show, Allison confesó que el propio equipo perjudicó la manejabilidad de su monoplaza por el camino de desarrollo que tomaron. Al referirse a la pérdida de ventaja, el jefe técnico apuntó al paquete aerodinámico más reciente de la escudería, que se utiliza desde la carrera en Sepang.

El director técnico admite: "No esperábamos estos problemas"

"Nuestro último paso de desarrollo, nuestra llamada 'Actualización 18', que llevamos a la pista en Sepang y posteriormente complementamos en América con el alerón delantero... nos aportó más carga aerodinámica, pero volvió más difícil de manejar el auto", señaló Allison.

En palabras sencillas: en lugar de representar un paso adelante limpio en términos de tiempo por vuelta, las nuevas piezas provocaron efectos secundarios imprevistos. "Hay áreas en las que el paquete nos costó algo de rendimiento, algo con lo que no contábamos", explicó el británico.

La confesión de Allison en torno a la "Actualización 18" también arroja nueva luz sobre por qué el W17 parecía tan intocable en las primeras citas del campeonato. Y es que el reglamento de la Fórmula 1 de este año establece una drástica reducción de peso de 30 kilogramos, bajando el peso mínimo de los monoplazas a 768 kilogramos.

La competencia baja de peso y cierra la brecha

Mientras otros constructores batallaban para cumplir con esa reducción de peso, Mercedes alcanzó el objetivo técnico desde el primer momento. "Probablemente también fuimos el único auto en el límite de peso al comienzo del año", opinó Allison respecto a sus rivales.

"Todos nuestros competidores en la lucha por el campeonato todavía tenían que quitarse algo de peso de encima. Eso les dio un tiempo por vuelta del que nosotros ya no disponíamos, porque ya estábamos ligeros y en el límite mínimo". A medida que los rivales fueron eliminando ese sobrepeso a lo largo de la temporada, la parrilla se apretó.

Este efecto se vio aún más acentuado por la fallida "Actualización 18" de Mercedes, lo que dificultó mucho más exprimir todo el potencial del W17. Al menos, las Flechas Plateadas han logrado controlar en gran medida sus problemas de balance gracias a un nuevo alerón delantero.

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