Fórmula 1 GP de México

El desafío de la altitud: las actualizaciones técnicas de los equipos para el GP de México

Solo una parte de la parrilla presentó actualizaciones para el Gran Premio de México 2026.

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 17:25

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

El Gran Premio de México es una de las carreras más exigentes en términos de enfriamiento debido a la altitud, 2,240 metros a los que se encuentra ubicada la Ciudad de México y el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que ha llevado a que seis equipos introdujeran mejoras enfocadas en este tema para ayudar a las unidades de potencia y el sistema de frenado.

Con un aire más enrarecido que compromete la refrigeración de los motores y los frenos, la prioridad de la mayoría de las estructuras se centró en la disipación térmica. Sumado a esto, en el 2026 existen dudas sobre la respuesta de la unidad de potencia ante la eliminación de la recuperación de energía de los gases de los escapes.

McLaren introdujo branquias de refrigeración más amplias y extendidas hacia la sección delantera para proteger su unidad de potencia. Por su parte, Red Bull Racing respondió con un paquete de dos piezas: incrementó las salidas de aire en la cubierta del motor y revisó la superficie del sidepod junto al fondo plano para optimizar el flujo hacia los radiadores y ganar carga local.

Ferrari siguió una línea similar al ensanchar la salida trasera de la cubierta del motor e incorporar paneles de branquias adicionales en la zona superior de los sidepods para maximizar el flujo térmico. En tanto, Racing Bulls implementó una apertura posterior más grande en la zona del motor y añadió opciones de branquias delanteras para mitigar las condiciones extremas del circuito capitalino.

Audi apostó por el rendimiento aerodinámico al actualizar la geometría del deflector en el conducto de freno trasero, buscando un incremento directo de la carga en el eje posterior.

Alpine recortó y rediseñó la aletilla del tubo de escape para adaptar la zaga a las condiciones ambientales del trazado.

Mercedes, Williams, Aston Martin, Haas y Cadillac optaron por no presentar novedades técnicas para este evento y han adaptado paquetes antiguos a las configuraciones requeridas para el circuito mexicano.

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