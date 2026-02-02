Tanto Esteban Ocon como Oliver Bearman se muestran pesimistas respecto a los adelantamientos con los monoplazas de Fórmula 1 de 2026 tras el test de pretemporada en Barcelona.

Los pilotos de Haas rodaron en pista durante tres días, el máximo permitido, en el shakedown de la F1 la semana pasada y completaron casi 400 vueltas según datos no oficiales.

Eso fue suficiente para tener una primera toma de contacto con el nuevo VF-26, que cumple con los reglamentos renovados de chasis y motor de la F1 para la próxima temporada, con una aerodinámica simplificada, con la que la carga aerodinámica se reduce entre un 15 y un 30% y la resistencia al avance se recorta hasta en un 40%.

Sin embargo, los adelantamientos podrían resultar incluso más complicados que en el pasado, según las primeras impresiones obtenidas en pista en Cataluña, incluso con el nuevo Modo de Adelantamiento que reemplaza al DRS, y que consiste en un aumento de potencia eléctrica para los pilotos que se encuentren a menos de un segundo de un rival.

"He estado siguiendo a algunos autos", dijo Ocon. "Parece que se pierde bastante carga delantera, quizá un poco más que antes, pero tenemos que verlo. Y el Modo de Adelantamiento, sí, jugué con él.

"No quiero sacar conclusiones demasiado pronto sobre cómo va a funcionar porque, obviamente, necesita ajustes, optimización, etc., para que funcione de manera perfecta. Pero por ahora, parece que es difícil adelantar. Esa es mi primera impresión, aunque espero que se vuelva más fácil".

Oliver Bearman, Haas Photo by: Formula 1

Su compañero de equipo en su segundo año, Bearman, coincidió, señalando un "cambio bastante grande en el balance del auto" cuando se rueda en aire sucio justo detrás de otro auto.

"En términos de seguir a otros autos, adelantar y todo eso, la verdad es que no tuve una sensación muy clara, por supuesto, no es una prioridad", comentó el británico de 20 años. "Pude dar algunas vueltas cerca de otros autos.

"Debo decir que fue un poco más desafiante seguirlos, teniendo en cuenta relativamente las pocas vueltas que di. Se percibía un cambio bastante grande en el balance en comparación con el aire limpio, que parecía mayor que en la generación anterior de autos. Pero, de nuevo, es muy pronto.

"En realidad no llegué a usar el Modo de Adelantamiento, aunque sí pude probarlo en aire limpio. Obviamente tenemos que ver la diferencia en la refrigeración y todas esas cosas. Así que pude probarlo, pero no pude utilizarlo para adelantar a alguien, si se entiende a qué me refiero".