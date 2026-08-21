Adiós, Zandvoort: por qué extrañaremos el GP de los Países Bajos del calendario

Por última vez, los monoplazas de Fórmula 1 correrán este fin de semana por las dunas de Zandvoort, mientras el circuito costero se prepara para acoger su último Gran Premio de los Países Bajos. Tras su reincorporación al calendario en 2021, el circuito anunció su salida a finales de 2024.

Antes de que ondee la bandera a cuadros por última vez, nuestros redactores repasan algunos de sus mejores recuerdos de Zandvoort, entre los que se incluyen la acción en pista, el entorno costero y el animado público vestido de naranja.

La primera discoteca que no cierra nunca de la F1

Para mí, la edición de 2021 sigue siendo la experiencia más memorable en Zandvoort. Nadie había pensado que fuera posible volver a las dunas holandesas después de que la máxima categoría del automovilismo abandonara los Países Bajos tras la carrera de 1985. Por eso resultó casi surrealista ver cómo el circo de la F1 volvía a posarse en el Circuito de Zandvoort.

Además, en aquel momento aún estaban vigentes las restricciones por la COVID, lo que convirtió al Gran Premio de los Países Bajos en uno de los primeros grandes eventos deportivos del país tras un periodo en el que los organizadores habían tenido muy poco margen para celebrar nada a tal escala.

Y por último, pero no por ello menos importante: era 2021, el año de una de las luchas por el título más intensas de la historia de la F1.

Aquel domingo concreto de agosto, todos esos ingredientes se dieron cita, especialmente en la parrilla de salida. Tras sonar el himno nacional y mientras los pilotos regresaban a sus coches para concentrarse, se podía sentir cómo la tensión iba en aumento entre todos los presentes.

¿Y qué mejor manera de resumir el festival de cuatro días que es el GP de los Países Bajos? En el momento en que Verstappen se puso el casco, el DJ decidió volver a poner a todo volumen "Super Max" por los altavoces —probablemente por quincuagésima vez ese día—.

A eso hay que añadir que los adelantamientos resultaban difíciles con los monoplazas de 2021, lo que significaba que todo dependía de la salida, mientras que todo el ejército naranja había acudido en masa para apoyar a un solo hombre. La presión sobre los hombros de Verstappen era inmensa.

Para deleite de los organizadores, el holandés logró soportar toda esa presión y dio al evento el ganador soñado.

Cuando el entonces director del equipo Red Bull, Christian Horner, abandonó el circuito el domingo por la noche, resumió acertadamente el fin de semana: "Es como si hubiera estado en una discoteca sin parar durante cuatro días". Con la línea de meta ya a la vista, esa edición de 2021 sigue siendo, con diferencia, la más memorable.

- Ronald Vording

La sorprendente estancia junto al mar

Recuerdo que me sorprendió mucho la noticia de que el circuito de Zandvoort iba a incorporarse al calendario de la F1. Aunque ya se llevaba tiempo rumoreando la posibilidad de un Gran P o de los Países Bajos —mientras el "efecto Verstappen" hacía latir con fuerza los corazones en los Países Bajos y la nación recuperaba el entusiasmo por la F1—, Zandvoort llevaba fuera del calendario desde finales de 1985 y parecía demasiado… digamos, desalineado con la visión del campeonato de contar con circuitos en el desierto en los que no se escatimaran gastos y de aprovecharse de los fondos de inversión pública masivos de los países en desarrollo. La yuxtaposición de la incorporación de Doha y Yeda al calendario al mismo tiempo que una pequeña localidad costera resultaba evidente; sería como si Bognor Regis encontrara de repente los fondos para acoger una carrera...

Pero Zandvoort se comprometió a hacer que su carrera fuera diferente, a pesar de lo reducido del espacio del que disponía. El uso de los peraltes fue una solución inteligente y ofreció un perfil muy diferente en las curvas 3 y 14. Eso, sumado al ambiente festivo que los aficionados llevaron al circuito, aportó personalidad y ruido envueltos en un velo humeante con tintes anaranjados.

Cuando cubrí la carrera con mi antiguo colega Matt Kew en 2023, dimos con un auténtico golpe de suerte al encontrar un Airbnb en el propio Zandvoort. Se tardaba media hora a paso ligero en llegar desde el apartamento hasta el circuito, lo cual resultaba muy práctico hasta que el sábado por la mañana se desató un aguacero. Pasamos el resto del día con la ropa un poco húmeda, ya que el paraguas que nos proporcionaron ofrecía poca protección o respiro...

Como ya he insinuado, resultaba un poco incongruente visitar un circuito de carreras, terminar la jornada laboral y luego caminar cinco minutos hasta un restaurante de la playa para cenar algo. Sin embargo, eso lo hizo aún más agradable; uno valora los circuitos que ofrecen algo un poco diferente, y Zandvoort sin duda lo hizo.

Ver los coches desde el borde de la pista fue igualmente memorable. Ver a los pilotos rozar la línea exterior en la curva 3 peraltada y acercarse muchísimo al muro fue una experiencia nueva, y bajar un poco más para ver cómo rozaban el suelo en los giros cerrados de las curvas 5 y 6 demostró lo mucho que tenían que esforzarse en cada vuelta; en realidad no había ningún momento en el que pudieran relajarse, y solo se consigue una vuelta satisfactoria si el piloto está realmente en el ritmo.

Las carreras en sí han sido regulares, probablemente como cabría esperar de un circuito técnico y estrecho, aunque en ocasiones han superado esas expectativas dependiendo del tiempo y las circunstancias. La pérdida de la F1, pues, es la ganancia de la Fórmula E, y creo que los monoplazas Gen4 destacarán en su estancia junto al mar.

La última victoria de Didier Pironi

Mis primeros recuerdos de ver por televisión las carreras de Gran son de la temporada de 1982. Las diversas tragedias que se produjeron en aquella época se me escapaban un poco a mí, que entonces tenía nueve años, pero durante las primeras carreras me cautivaba la imagen —la mayoría de las veces, al parecer— de los dos Ferrari en cabeza mientras Murray Walker comentaba con entusiasmo desde la cabina.

Al haber crecido en East Yorkshire, los circuitos de Gran Premio en territorio británico me quedaban geográficamente bastante lejos. Así que, cuando comenzó la retransmisión televisiva de la prueba de los Países Bajos —con Murray animando el ambiente sobre una toma aérea del circuito entre las dunas—, resultaba fascinante imaginar ese Zandvoort, a la vez cautivadoramente exótico y, sin embargo, perfectamente accesible.

Las escapadas de verano en aquella época implicaban, como era natural, zambullirse sin contemplaciones en las gélidas aguas del mar del Norte en balnearios azotados por el viento como Bridlington o, en ocasiones muy especiales, Scarborough. ¡Y pensar que ese exclusivo destino de Gran Premio se encontraba justo al otro lado de aquel horizonte gris!

Esta fue, como se vio después, la última victoria de Didier Pironi con Ferrari antes del accidente que puso fin a su carrera, y mi recuerdo de la carrera es el de él llevando su Ferrari a su habitual posición de cabeza desde el principio y rodando sin oposición a partir de entonces. Volver a ver la retransmisión de la BBC de la carrera en YouTube confirmó esa impresión. Es un microcosmos de la temporada de 1982: los Renault, rápidos pero frágiles; los coches con motor turbo dominando en cuanto a tiempos por vuelta, pero que a menudo se apagaban envueltos en nubes de humo; y la clasificación del campeonato no tal y como la recordamos (John Watson lideraba en ese momento).

Los ojos más veteranos y cínicos se fijan en los detalles: los coches con efecto suelo balanceándose como delfines, la escasa presencia de gráficos en pantalla, comentaristas que probablemente ni siquiera están junto a la pista y que tienen que rellenar grandes cantidades de tiempo ante la ausencia de cualquier batalla en pista que describir. Pero en aquel momento parecía muy emocionante.

El jueves siguiente, mientras leía *Autosport* en la tienda de mis padres, Nigel Roebuck parecía estar de acuerdo.

"Después de algunas de las paradas del reciente calendario del campeonato del mundo", escribió, "Zandvoort volvía a parecer una auténtica carrera de Gran Premio, una oportunidad para que los coches y los pilotos volvieran a estirar las piernas, a salir de la segunda marcha. Y quizá nuestro disfrute del circuito se viera realzado por el hecho de que, hasta hace unas semanas, parecía haberse unido a Spa, Clermont-Ferrand y Nürburgring, encerrados en la bóveda de la historia del automovilismo. Ir allí, a mitad de temporada, fue como encontrar una botella de Latour en la estantería de un supermercado".

Dado que mis padres son metodistas, a Nigel no le habría dado suerte buscar vino de calidad en las estanterías de su quiosco. Pero ahora que Zandvoort por fin se abre paso hacia el baúl de la historia 44 años después, quizá sea lo más adecuado que celebremos su paso brindando con una copa de algo bueno.

- Stuart Codling

El ciclismo por diversión, la comida frita y la Fórmula 1

Como miembro del equipo editorial de Motorsport Network, las oportunidades de asistir a los fines de semana de carrera son escasas y espaciadas, lo que significa que, la mayoría de las veces, si voy a un Gran Premio es como aficionado que paga su entrada. Y fue como aficionado como llegué a Zandvoort el año pasado. Sin embargo, como me gusta complicarme la vida, decidí ir en bicicleta hasta la carrera… desde Londres.

Durante tres días y casi 300 km, mi grupo de inadaptados y yo atravesamos los parajes salvajes del este de Londres, las llanuras de East Anglia y las llanuras de los Países Bajos (occidentales). Hubo piernas doloridas, pinchazos y unos cuantos aguaceros monumentales. Pero, armados con una bolsa llena de stroopwafels y repuestos de energía gracias a una parada en mi tienda de sándwiches favorita (Baker’ & ’ Moore, en Róterdam), nos fuimos acercando poco a poco al circuito costero. En la recta final, nos unimos a cientos de ciclistas más que iban por el mismo camino y, tras aparcar apresuradamente en el primer aparcamiento para bicicletas que encontramos, llegamos al circuito justo cuando daba comienzo la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3).

Una vez allí, me dejé llevar por el ambiente del circuito. Claro que la ausencia de merchandising de Max Verstappen entre mi grupo destacaba en nuestra tribuna naranja , pero para la quinta repetición, nosotros también estábamos gritando "duh duh duh duh" a todo pulmón. La acción en pista también fue sorprendentemente buena ese año, conun Lando Norris que se quedó tirado en plena carrera justo delante de nosotros, e Isack Hadjar logrando un glorioso primer podio.

Pero al final del fin de semana, lo que más se me quedó grabado fue la pasión de los aficionados, la diversión contagiosa en las gradas y el fácil acceso a unas patatas fritas con mayonesa o a un "kaassouffle met broodje" (soufflé de queso con panecillo). Zandvoort, te echaremos mucho de menos.

- Owen Bellwood

Pionero de las carreras modernas de F1

Hay muchas razones por las que el estrecho y anticuado circuito de Zandvoort no debería funcionar para la F1, pero hay 300 000 razones por las que sí lo hizo. La ferviente afición de Max Verstappen convirtió el tranquilo complejo turístico de playa en una "discoteca", en palabras del exdirectivo de Red Bull, Christian Horner.

Ese apoyo no ha tenido parangón desde que Verstappen irrumpió en escena siendo aún un adolescente, pero la forma en que los organizadores de Zandvoort lograron reunir a esos aficionados en el circuito de la vieja escuela y mantenerlos entretenidos merece un elogio.

El Gran Premio de los Países Bajos ha marcado tendencia al convertir un fin de semana de Gran en un festival que dura todo el fin de semana, y aunque algunos de los aspectos logísticos siguen siendo complicados para un circuito tan pequeño, la gran dependencia del evento respecto a los trenes y las bicicletas para que los aficionados entren y salgan del circuito es un caso de estudio para otros promotores del calendario.

Ese ambiente electrizante ha convertido a Zandvoort en una carrera a la que da gusto acudir, aunque el espectáculo en pista no siempre haya estado a la altura.

- Filip Cleeren

Fotos del GP de Holanda - Viernes