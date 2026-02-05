Adrian Newey sobre el Aston Martin 2026: "Nunca considero agresivos mis diseños"

Adrian Newey, de Aston Martin, no siente que su llamativo AMR26 sea "agresivo", a pesar de que su primer diseño para su nuevo equipo de Fórmula 1 haya captado la atención de sus rivales en Barcelona.

Tras un estreno retrasado, el AMR26 salió del garaje en el penúltimo día del shakedown de Barcelona luciendo una cubierta del motor y unos pontones laterales únicos, además de una geometría de suspensión radical.

George Russell, de Mercedes, calificó la creación de Newey como "espectacular" y dijo que Aston Martin presentó "el diseño de auto más destacado". El jefe del equipo Williams, James Vowles, también quedó impresionado por lo que había hecho el gurú del diseño.

"Es realmente impresionante", dijo Vowles. "Adrian es simplemente un diseñador creativo. Y es muy impresionante lo que ha hecho con los triángulos de suspensión en lugares en los que no creo que deban estar. Pero ahí están.

"Lo verán en nuestro triángulo delantero. Es ligeramente diferente, pero el camino que tomó Adrian es el camino de Adrian. Muy impresionante, muy creativo, muy extremo. No me gustaría ser el diseñador de ese auto. Digámoslo así".

Adrian Newey Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas en el sitio web de Aston Martin, Newey no siente que haya hecho otra cosa que no sea interpretar el radicalmente diferente reglamento de 2026 de la manera que considera más adecuada.

"Analizamos muy de cerca el reglamento y lo que creemos que queremos lograr desde el punto de vista del campo de flujo para adaptarnos a él, y a partir de ahí empezamos a desarrollar una geometría que intenta crear los campos de flujo que queremos. Es un enfoque completamente integral", explicó.

"Nunca considero ninguno de mis diseños como agresivo. Simplemente me pongo a trabajar y persigo lo que sentimos que es la dirección correcta.

"La dirección que tomamos ciertamente puede interpretarse como agresiva. Tiene bastantes características que no necesariamente se han hecho antes. ¿Eso lo hace agresivo? Posiblemente. Posiblemente no".

Pero Newey afirma que todavía no está claro si la interpretación de su equipo ha sido la correcta, ya que admitió que el retraso de cuatro meses de Aston Martin para poner en funcionamiento su nuevo túnel de viento significó que el desarrollo del coche de 2026 del equipo de Silverstone tuviera que seguir un "cronograma comprimido".

"A decir verdad, con un conjunto de reglamentos completamente nuevo, nadie está nunca seguro de cuál es la filosofía correcta", advirtió.

"Desde luego, nosotros no estamos seguros de cuál es la mejor interpretación del reglamento y, por lo tanto, cuál es la mejor filosofía a seguir.

"Debido a nuestro cronograma comprimido, decidimos tomar una dirección en particular y es la que hemos seguido. Si eso demuestra ser lo correcto o no, solo el tiempo lo dirá. Pero tenés que elegir tu camino y seguir adelante".

Lance Stroll, Aston Martin Photo by: Aston Martin Racing

Al detallar algunas de sus decisiones de diseño, agregó: "Todo comienza con el empaquetado general del coche: dónde se distribuye el auto a lo largo de la distancia entre ejes, dónde se ubican las masas principales. Luego se trabaja en la suspensión delantera y trasera; ambas tienen su propio papel muy importante en esa manipulación del campo de flujo.

"Tenés el alerón delantero y la forma del morro, que este año son algo diferentes. Después seguís avanzando hacia los pontones laterales y el tratamiento en la parte trasera del auto, que sin duda es distinto a lo que habíamos hecho anteriormente.

"El coche está empaquetado de manera muy ajustada. Mucho más ajustada de lo que creo que se había intentado antes en Aston Martin. Esto requirió una relación de trabajo muy estrecha con los diseñadores mecánicos para lograr las formas aerodinámicas que queríamos.

"Pero tengo que decir que todos los diseñadores mecánicos aquí realmente adoptaron esa filosofía. No les facilitó la vida, más bien todo lo contrario, pero realmente estuvieron a la altura del desafío".