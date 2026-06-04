Adrian Newey regresará al paddock de la F1 en Mónaco tras meses de ausencia

La mano de Adrian Newey ha guiado el diseño de coches que han ganado 14 campeonatos de pilotos de Fórmula 1, y muchos más que estuvieron tentadoramente cerca de lograrlo.

El año pasado añadió el papel de director del equipo a su cartera en Aston Martin, apenas unos meses después de unirse al equipo como 'socio técnico gerente', un puesto que le dio participación accionarial en la organización.

No es de extrañar, entonces, que sus movimientos se hayan convertido en objeto de un interés.

No se ha visto a Newey en el paddock de F1 desde que cumplió sus primeras funciones oficiales como director del equipo en el GP de Australia, apertura de la temporada 2026; durante el cual, a lo largo de dos conferencias de prensa, hizo una serie de revelaciones explosivas sobre el estado de desarrollo del motor Honda de Aston Martin. Desde entonces se entiende que ha optado por permanecer en la fábrica, dedicando todas sus energías a depurar el problemático AMR26.

En el paddock se ha rumoreado ampliamente que ha estado sufriendo una enfermedad relacionada con el estrés, y el Daily Mail informó que había sido hospitalizado con neumonía, a lo que la respuesta del equipo fue: "No comentamos sobre asuntos personales relacionados con los miembros de nuestro equipo."

Pero se entiende que Newey asistirá al GP de Mónaco este fin de semana y se espera que llegue el jueves por la noche.

"Creo que lo veremos este fin de semana", dijo el jefe de operaciones en pista Mike Krack en su habitual sesión informativa con los medios previa al fin de semana.

"Así que es bueno, porque tiene mucha experiencia aquí. Muchas victorias aquí, así que creo que sin duda hay uno o dos consejos que podemos recibir y que nos harán progresar. Así que lo esperamos con ganas."

Aston Martin dijo al comienzo de la temporada que Newey no asistiría a todas las carreras, y que las funciones en pista del director del equipo serían desempeñadas por otros, principalmente Krack, que anteriormente ha ocupado ese puesto.

Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Principal Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Persisten los rumores de que Jonathan Wheatley, el veterano director deportivo de Red Bull que se trasladó a Audi como director del equipo la temporada pasada antes de marcharse abruptamente antes del GP de Japón de este año, está en la terna para el puesto.

Una asistencia esporádica a los grandes premios encaja plenamente con la política de Newey durante las últimas temporadas después de presentar su dimisión en Red Bull. El año pasado Mónaco fue una de las pocas rondas que visitó en persona.

Para personas de relevancia, este es uno de los eventos más fáciles de atender, ya que el cercano aeropuerto de Niza tiene una terminal dedicada a la aviación privada y traslados directos en helicóptero a Mónaco.

La reaparición de Newey no coincidirá con grandes mejoras técnicas del coche, que el equipo ha retrasado hasta el verano europeo. En su lugar, tendrá que centrarse en optimizar lo que tiene y adaptarse a los desafíos únicos de Mónaco: los baches y la cercanía de las barreras.

La confianza y la concentración del piloto son clave aquí y, desde el GP de Miami, Honda se ha estado centrando en la facilidad de conducción de su motor, que, junto con la calidad de cambio de la caja de cambios interna de Aston Martin, es un motivo de irritación de larga data.

El ingeniero jefe Shintaro Orihara confirmó en Mónaco que esto sigue siendo un trabajo en curso: "En cuanto a la facilidad de conducción, hemos hecho algunas pruebas en el banco para mejorar la precisión de nuestro par motor.

"Hay algunos puntos de mejora y encontramos señales positivas en Canadá, pero aún así también encontramos margen de mejora para Mónaco. Así que hemos estado en Sakura [la base de I+D de Honda] en el banco para encontrar una manera de mejorar la precisión de la entrega de nuestro par motor."

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