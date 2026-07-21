¿ADUO injusto? Wolff admite que Mercedes tiene el motor más potente, Red Bull está de acuerdo

Toto Wolff admitió que Mercedes cuenta con la unidad de potencia más potente de la Fórmula 1, lo que ha despertado el interés de Red Bull, ahora que el control del ADUO vuelve a ser el centro de atención.

Uno de los principales temas candentes de la nueva era de la F1 ha sido el ADUO, cuando la FIA reveló que Red Bull-Ford Powertrains se consideraba el referente en la parrilla y no Mercedes. Al haber basado su evaluación exclusivamente en el motor V6, en contra de lo que prefería hacer cuando se estaban elaborando las normas, la FIA se vio obligada por Red Bull a revisar sus resultados.

Aunque Red Bull ha aceptado que no podrá cambiar los resultados, sigue insistiendo en que Mercedes cuenta con la unidad de potencia más potente y ha expresado su preocupación por verse en una situación de desventaja frente a rivales que pueden mejorar algunos elementos, mientras que, en teoría, estos no elevarán el nivel de sus V6 para mantener a Red Bull en lo más alto del ADUO.

Tras el Gran Premio de Bélgica surgió una nueva intriga en esta saga cuando el jefe de Mercedes, Wolff, declaró abiertamente que su equipo cuenta con la unidad de potencia más potente al referirse a sus continuos problemas de fiabilidad.

"Tuvimos un problema en todos los motores Mercedes: nos faltaba potencia en las rectas y eso le perjudicó gravemente a él [George Russell]; la culpa es nuestra al 100 %", declaró Wolff a Sky Sports F1 sobre el problema de velocidad en recta de Russell en el circuito de , que provocó un contacto con Lewis Hamilton y su abandono en la carrera de Spa.

"Estamos dando lo mejor de nosotros mismos como equipo; contamos con la unidad de potencia más potente y con un coche sólido capaz de ganar; todo el mundo se entrega al máximo para minimizar los errores y, aun así, estos ocurren porque somos humanos.

"Le fallamos a Kimi [Antonelli] en Silverstone, donde George consiguió un podio que quizá fue mejor de lo que el resultado debería haber sido; y luego uno se retiró en Montreal y el otro en Barcelona; esa es, en parte, la historia de nuestra temporada hasta ahora. Es un deporte técnico, un deporte mecánico".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Al conocer la declaración de Wolff, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, se mostró totalmente de acuerdo, al tiempo que insinuó que el segundo periodo de ADUO concluirá tras el GP de Hungría del próximo fin de semana.

"Toto tiene razón. Yo también creo que tienen la unidad de potencia más potente", afirmó Mekies tras el GP de Bélgica. "Y, sin duda, este fin de semana han vuelto a tener una ventaja aerodinámica considerable en las rectas.

"Pero no es el primer fin de semana. Tienen ventaja en las rectas la mayoría de los fines de semana. Y este fin de semana, un poco más debido a las características del circuito. Así que ya veremos qué pasa. Como has dicho, el segundo periodo de ADUO finaliza en Budapest dentro de una semana. Ya veremos qué ocurre".

Mucho ruido y pocas nueces

En el primer periodo de ADUO , los sistemas de propulsión Red Bull-Ford se situaron en lo más alto de la clasificación de potencia de los V6, con Mercedes a la zaga en un margen de entre el 2 % y el 4 %, lo que significa que tiene derecho a una mejora adicional este año y a otra más la próxima temporada. Se consideró que Ferrari, Audi y Honda estaban a más del 4 % de distancia y, por tanto, podrían acceder a dos actualizaciones esta temporada y a otras dos el año que viene.

El segundo periodo ADUO comenzó en el GP de Mónaco y concluye en el GP de Hungría la próxima semana, lo que significa que, en teoría, los resultados se darán a conocer como máximo dos semanas después. Sin embargo, los resultados del primer periodo ADUO aún no se han publicado oficialmente debido a la revisión de Red Bull.

Por lo tanto, todas las miradas se centrarán en la FIA y en la " " tras el Gran Premio de Hungría para conocer los resultados del segundo periodo ADUO y saber si se han introducido cambios que puedan situar a Mercedes en lo más alto de la clasificación. Si ese fuera el caso, la unidad de potencia de Red Bull aún tendría que estar al menos un 2 % por debajo de la de Mercedes para poder optar a las oportunidades de mejora.

Información adicional de Ronald Vording

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