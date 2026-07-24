En la Fórmula 1, se suele decir que nada es imposible de mejorar, solo que no se ha mejorado. Incluso un piloto ganador de un Gran Premio puede tener motivos para creer que podría haberlo hecho mejor.

Esa es una lección que Kimi Antonelli está aprendiendo de su equipo y de su familia, tras haber recibido dos advertencias por salirse de los límites de la pista en su camino hacia la victoria en el Gran Premio de Bélgica del pasado fin de semana. Y, tal y como reveló Antonelli, las palabras de su padre fueron bastante más severas que los tonos tranquilizadores del ingeniero de Mercedes, Peter Bonnington, durante la carrera.

"Supongo que ya sabes que a veces me gusta aprovechar el circuito un poco más de la cuenta", declaró a los medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, antes del Gran Premio de Hungría. "Es algo en lo que estoy intentando trabajar. Si echo la vista atrás a Spa, las dos veces que me salí de los límites de la pista fueron una auténtica estupidez; me dije: “¿Pero qué demonios estoy haciendo?”

"A veces, en una carrera, puede que tenga que recurrir a ellos. Pero si lo hago cuando no es necesario, entonces podría meterme en problemas.

"Así que, sin duda, es algo en lo que estoy trabajando. Mi padre, desde luego, fue uno de los primeros en decírmelo tras la carrera [en Bélgica].

"Me dijo: “Enhorabuena, pero…” —siempre hay un “pero”, ya sabes—; me dijo: “Si te veo traspasando los límites de la pista sin motivo, te voy a estirar el cuello como a un pollo”".

Kimi Antonelli se salió de los límites de la pista en Spa Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Está en la naturaleza de los pilotos de carreras traspasar los límites de lo posible o aceptable, de ahí la existencia de sanciones por sobrepasar los límites de la pista. En algunas curvas es posible ganar tiempo en la vuelta tomando un atajo por el bordillo interior o pasando por encima del bordillo de salida.

Esto último es lo más habitual, sobre todo si a la curva le sigue una recta larga, ya que los pilotos intentan mantener una velocidad elevada en la curva; sin embargo, esta práctica está mal vista por razones de seguridad. Salirse de la pista aumenta el riesgo de accidente y puede arrastrar grava y restos de la superficie de la pista.

Superar los límites de la pista durante la clasificación supone que se anule el tiempo del piloto, mientras que si lo hace cuatro veces durante una carrera, se le impone una penalización de cinco segundos.

Esto ya le ha ocurrido a Antonelli dos veces este año. En Barcelona no tuvo ningún efecto en el resultado porque Antonelli se retiró debido a un problema técnico, y la penalización se aplicó tras la carrera (lo cual ya de por sí fue polémico, ya que el sistema de detección de la FIA " " no detectó inicialmente la cuarta infracción).

En la carrera sprint de Miami, esto le costó puntos a Antonelli porque, tras haber terminado cuarto en pista, fue relegado al sexto puesto al aplicársele la penalización. Afortunadamente para él, las carreras sprint otorgan menos puntos de todos modos.

Cabe destacar que, desde Barcelona, Bonnington se ha esforzado por encontrar un equilibrio entre animar a Antonelli a darlo todo cuando es necesario y advertirle con antelación sobre los límites de la pista —por lo general, tras dos "avisos" en lugar de tres, momento en el que el riesgo de recibir una sanción se vuelve crítico—.

"Contar con un gran equipo a mi alrededor, con una gran familia a mi lado, me ha ayudado a lo largo de este viaje hasta ahora y sigue haciéndolo", afirmó Antonelli.

"Mi padre es como mi pilar, porque compartimos muchas cosas, y siempre me gusta escuchar su punto de vista después de las sesiones, después de una carrera, después de la clasificación, porque así es como lo hemos hecho desde que corríamos de karts.

"Además, tener a alguien como él a mi lado en este camino, sobre todo en un año como este, es muy importante para contar con el apoyo familiar, especialmente de alguien que me conoce mejor que nadie. Así que, sin duda, sigue desempeñando un papel fundamental".

Fotos del GP de Hungría – Jueves