Los aficionados de la F1 celebran a Pierre Gasly tras una pole position "increíble" en el GP de Italia
Pierre Gasly consiguió su primera pole position en Fórmula 1 en Monza
Pierre Gasly, de Alpine, consiguió la primera pole position de su carrera en el Gran Premio de Italia, superando al piloto de Mercedes George Russell por el primer puesto por solo 0.060 segundos en Monza.
En el primer año del nuevo reglamento técnico de 2026, la temporada ha estado determinada en gran medida por la pareja puntera de Mercedes formada por Russell y el actual líder del campeonato Kimi Antonelli.
El resultado de Gasly en Monza generó un apoyo inmediato y abrumador en las redes sociales. Los aficionados celebraron el momento histórico para el francés, que logró su primera victoria en un gran premio en el mismo circuito en 2020.
"No me lo puedo creer. Sin banderas rojas, sin choques, sin penalizaciones. Simplemente más rápido que todos los demás. ¡Allez Gasly!" comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Le gustó a Pierre Gasly."
"No pensé que pudiera alegrarme tanto por alguien fuera de mi equipo (Ferrari). Fue una vuelta simplemente increíble la que consiguió. Felicitaciones, Pierre", decía otro comentario, y otra persona publicó: "Ni siquiera soy fan de Alpine esta temporada, pero Dios mío, eso fue rendimiento máximo de Gasly. Si gana mañana, sería histórico."
Pierre Gasly, Alpine
Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images
La pole position llegó después de que Gasly perdiera su tercer puesto en el Gran Premio de Mónaco tras una decisión del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA. "Pierde la P3 en Mónaco. Gana la pole en Monza. VALIÓ LA PENA", comentó un aficionado, mientras que otro añadió: "Gasly se enteró de que le habían quitado el podio y decidió conseguir otro."
Otra persona publicó: "Qué manera de reivindicarse después de perder un podio en Mónaco. Me alegro por él."
Otras reacciones incluyeron: "Mañana todos somos aficionados de Alpine. Pierre Gasly, te tomaste personalmente ese podio revocado", y "Ha sido discretamente constante durante años, aunque el Alpine es mediocre. Si lo vuelven a poner en cualquiera de los coches rápidos, creo que pondría en aprietos a cualquiera de los pilotos."
Comparte o guarda esta historia
La alegría de Briatore en Monza: “Qué resultado tan increíble para Pierre, Franco y todo Alpine”
Cómo el consejo de Leclerc a Gasly se volvió en su contra en la clasificación de Monza
Gasly puso a Francia en la pole en la F1 por primera vez en casi 30 años
Alpine explica la clave para la pole de Gasly en Monza y el mejor sábado de Colapinto en F1
Gasly se muestra eufórico tras lograr su primera pole en F1 en Monza
Colapinto quiere entender por qué no pudo seguir a Gasly en Monza: “Estaba muy cerca en la Q1”
Últimas noticias
La alegría de Briatore en Monza: “Qué resultado tan increíble para Pierre, Franco y todo Alpine”
Así vivimos la clasificación del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Cómo el consejo de Leclerc a Gasly se volvió en su contra en la clasificación de Monza
Así está el duelo entre compañeros en 2026 tras la clasificación del GP de Italia de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados