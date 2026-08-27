Los aficionados divididos por los mensajes de radio de Hamilton a Ferrari en Zandvoort

Los aficionados a la Fórmula 1 han dado su opinión sobre los mensajes de radio "desafiantes" de Lewis Hamilton durante el Gran Premio de los Países Bajos, celebrado en Zandvoort.

El siete veces campeón expresó su frustración al equipo Ferrari cuando sintió que su compañero, Charles Leclerc, lo estaba frenando, a pesar de que el piloto monegasco seguía una estrategia diferente.

Más tarde, preguntó si lo estaban utilizando como "conejillo de indias" cuando quería entrar a boxes para cambiar sus neumáticos duros, pero el equipo lo mantenía en pista.

Aunque Hamilton se ha disculpado posteriormente por sus comentarios, admitiendo que no mostró su mejor versión durante la carrera, los aficionados reaccionaron a la situación en las redes sociales.

"El muro de boxes de Ferrari es el que debería disculparse; deberían haberle dicho claramente a Charles que entrara a boxes o intercambiara posición con Lewis una vuelta antes", comentó un aficionado en Reddit, mientras que otro añadió: "Llevo diciendo esto desde Hungría: Ferrari quiere ser justo con sus pilotos, pero deben darse cuenta de que en cada carrera tienen que priorizar a aquel que tenga una mejor estrategia".

"¿Para qué molestarse en tener a los pilotos con estrategias diferentes si no vas a usar órdenes de equipo para maximizar los resultados...? Maldito Ferrari. Es como si quisieran hacernos creer que juegan al ajedrez en 3D, cuando el problema es que se han presentado con fichas de damas", escribió otro aficionado.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"Me encanta el Lewis desafiante", publicó otra persona, mientras que otro comentarista opinó que Hamilton debería haberse guardado esos comentarios para una conversación privada tras la carrera: "Me disgusta ver cómo se difunden estas críticas. Es una falta de respeto hacia su equipo. El equipo que le proporciona el segundo mejor coche de la parrilla. Guárdatelo para hablar cara a cara, cuando las cámaras no te estén enfocando, Lewis".

En su mensaje a los aficionados tras la carrera, Hamilton asumió la responsabilidad de sus comentarios: "He vuelto a escuchar algunas de mis declaraciones por radio y televisión. En el fragor del momento, la frustración puede aflorar, sobre todo cuando te importa tanto algo como a mí. Pero esa no fue mi mejor versión.

"Asumo la responsabilidad y mejoraré. Esa pasión nace de creer en este equipo, en las personas que lo integran y en lo que estamos construyendo juntos. La dirección está clara. La confianza existe. Y la lucha sigue totalmente en pie".