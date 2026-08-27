Los fans de la F1 reaccionan a la renovación de Franco Colapinto en Alpine para 2027
Franco Colapinto ha asegurado una extensión de contrato con Alpine para la temporada 2027 de Fórmula 1, lo que provocó reacciones mayormente positivas de aficionados fuera de Argentina.
Los fans de la Fórmula 1 han compartido sus opiniones sobre la extensión de contrato de Franco Colapinto con Alpine.
El argentino ha asegurado oficialmente su futuro en la F1 con Alpine, firmando una extensión de contrato para seguir junto a Pierre Gasly durante la temporada 2027. Colapinto ha impresionado al equipo de Enstone desde que ascendió desde un puesto de piloto de reserva para reemplazar a Jack Doohan durante la temporada 2025.
Después de las primeras 12 rondas de la temporada 2026, Colapinto ocupa el 12º lugar en el campeonato de pilotos con 19 puntos. En comparación, Gasly está 10º con 44 puntos.
Esto llega después de que Max Verstappen firmara una extensión de contrato que lo mantendrá en Red Bull hasta finales de 2030 y de que Williams asegurara extensiones de contrato con sus pilotos actuales, Alex Albon y Carlos Sainz.
Aunque circularon numerosos rumores sobre movimientos de pilotos por el paddock, la serie de anuncios de extensiones de contrato ha acallado múltiples rumores de la llamada silly season, en referencia a los rumores que se escuchan en esta época del año.
"La silly season ahora es la temporada seria. ¡Me alegro por él de todos modos!" publicó un fan en Reddit, mientras que otro añadió: "Esta temporada es tan sensata que resulta absurda."
Watch: El anuncio de la renovación de Franco Colapinto en Alpine para 2027
"Muy bueno verlo. Colapinto ha mejorado significativamente en su tiempo con Alpine y la mayoría de las veces sigue muy de cerca a Pierre, lo cual no es nada fácil. ¡¡Vamos Franco!!" escribió otro fan.
"Aunque le quitó el asiento a un compatriota australiano, he llegado a apreciar bastante su personalidad, y también es bastante rápido en algunos momentos. Tengo ganas de verlo en la pista el año que viene," publicó otra persona, mientras que otro añadió: "Decisión sensata. Creo que está haciendo un buen trabajo. Además, aporta buen dinero de patrocinadores y es muy apreciado en su país natal, así que ¿por qué despedirlo?"
Otras reacciones incluyeron: "A este paso, el único cambio en la parrilla podría ser Ocon," y "El tipo ha estado aguantando muy bien. Bien merecido. Me alegro por él."
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