Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Los aficionados se vuelven locos al ver a Daniel Ricciardo apoyando a Liam Lawson en Austin

El piloto de Racing Bulls Liam Lawson se subió al escenario para una inusual actuación musical en vivo en Austin antes del Gran Premio de Estados Unidos

Lydia Mee Filip Cleeren

Publicado: 23 oct 2026, 19:01

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Daniel Ricciardo Embajador Global de Ford Racing (1)

Liam Lawson tenía algunas caras conocidas entre el público cuando subió al escenario en Austin el jueves por la noche.

El neozelandés encabezó Garage Sessions con Liam Lawson and Friends como parte de Esses Bazaar ATX, celebrado en Inn Cahoots en East Sixth Street antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

Daniel Ricciardo, a quien Lawson sustituyó en RB en 2024, estuvo allí para verlo junto con su actual compañero de equipo Arvid Lindblad y su excompañero Isack Hadjar.

Lawson actuó junto a su hermano Marcus y dos amigos de la infancia, Thomas y Harrison, en la que fue su primera actuación pública desde que tenía 11 años.

"Estoy sintiendo muchas cosas. Quiero decir, estoy emocionado... Es una oportunidad genial de hacer esto con mi hermano y un par de amigos con los que crecí tocando", dijo el joven de 24 años a los medios en Austin antes de la actuación.

"Para ser sincero, no hemos hecho esto en unos 10 años. Y, obviamente, nunca actuamos de verdad, pero crecimos tocando juntos cuando éramos muy jóvenes. Así que es una oportunidad genial. Pero no, estoy ca***do de miedo, seguro."

Cuando se le preguntó si había más presión por la actuación en vivo que por un gran premio, Lawson añadió: "Oh, Dios mío, como 10 veces más presión por esto. Me subiría encantado a un coche de Formula 1 y entraría en la Q3 antes que hacer esto."

Racing Bulls compartió una foto de Lawson y Ricciardo en el evento, junto con varios vídeos de la actuación. "Racing Bulls dándole a la gente lo que quiere", comentó un fan, mientras que otro añadió: "A Australasia le encanta verlo."

"OH DIOS MÍO, ESTOY TOTALMENTE TRANQUILO Y SERENO CON ESTO (estoy gritando al 110%)", publicó otro fan.

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá lugar el 25 de octubre en el Circuit of the Americas.

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