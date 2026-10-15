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"Extremadamente agotador": por qué Lando Norris está desesperado con el actual McLaren

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri consideran que el actual McLaren MCL40 es difícil de manejar: por qué el equipo no podrá solucionar la causa principal de este problema hasta 2027

Haydn Cobb Sönke Brederlow

Publicado: 15 oct 2026, 12:35

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri se han quejado este año de que el McLaren MCL40 es un coche difícil de manejar. El director del equipo, Andrea Stella, ha admitido ahora que no se puede mejorar el comportamiento en pista sin "cambios fundamentales", y precisamente estos no serán posibles hasta la temporada 2027.

Es cierto que este año todos los pilotos de Fórmula 1 han tenido que adaptarse a la nueva generación de monoplazas y motores para sacar el máximo rendimiento, a menudo con técnicas de conducción antinaturales o poco habituales que nunca habían tenido que emplear en toda su carrera hasta ahora.

Sin embargo, McLaren lleva toda la temporada luchando contra un problema más profundo relacionado con el comportamiento en carretera: mientras Norris y Piastri intentan adaptar su estilo de conducción a los híbridos V6 turbo con un mayor porcentaje de propulsión eléctrica, la complicación adicional en el manejo frena enormemente el progreso general del equipo en comparación con la competencia.

El problema parece afectar más a Piastri que a su compañero de equipo, debido a su estilo de conducción natural. McLaren no podrá resolver del todo esta cuestión hasta que se puedan introducir cambios técnicos profundos con un coche completamente nuevo para 2027.

"No espero que las próximas actualizaciones mejoren esta característica", afirma Stella, moderando las expectativas. "Creo que necesitamos algo más fundamental que simplemente añadir más carga aerodinámica al coche, como ocurrirá en las próximas carreras".

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"Sin cambios fundamentales en otros aspectos que abordaremos a largo plazo —y, como muy pronto, con el MCL41 para 2027—, esto no va a cambiar". Tras la carrera de Singapur, Norris profundizó en el tema y explicó que tenía que obligar a su McLaren a hacer lo que él quería, en lugar de encontrar un equilibrio con el que se sintiera cómodo.

Lando Norris "no puede hacer magia"

"El coche va al límite en cada una de las curvas", afirma Norris. "Tienes que moverlo con una precisión milimétrica dentro de un margen exacto y forzar el coche en absolutamente todos los aspectos. No puedes dejarle ningún trabajo al coche. No puedes dejar que ni el eje delantero ni el trasero trabajen por sí solos".

Hay que forzar tanto la parte delantera como la trasera. "Hay que conducir de una forma que exige muchísima concentración y habilidad", subraya el piloto de McLaren. "Es absolutamente agotador y desgastante mentalmente, porque tienes que trabajar muy duro al volante".

"Es sencillamente demasiado difícil, y eso hace imposible encadenar vueltas limpias en la clasificación. Eso solo demuestra lo bien que hicimos nuestro trabajo cuando conseguimos la pole y logramos cosas así, y lo gratificante que fue".

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Por el momento, McLaren "no es lo suficientemente rápido", advierte Norris. "Es demasiado difícil y no se puede hacer magia. Tienes que forzar el coche y no puedes dejarlo a su aire, porque por sí solo no hace nada. Y eso no es en absoluto lo que se espera de un coche de carreras".

Oscar Piastri tiene especial dificultad con el McLaren MCL40

Según Stella, esta "intensidad" al volante es una característica que ya ha marcado a McLaren durante toda la temporada. Norris y Piastri han tenido que aprender a lidiar con ella. Al australiano, que por naturaleza conduce con movimientos de volante más suaves y delicados, le ha costado más adaptarse.

"El hecho de que el coche exija un esfuerzo enorme para lograr buenos tiempos por vuelta y requiera una intensidad en los movimientos del volante muy superior a la del año pasado fue algo que los pilotos tuvieron que comprender primero", explica Stella.

"Esa es también una de las razones por las que Oscar ha perdido en algunos momentos parte de su competitividad frente a Lando. Nos sentábamos aquí y discutíamos: ¿qué le pasa a Oscar? Siempre he dicho que se debía a una causa técnica".

"Oscar simplemente tenía que entender cómo debía forzar el coche para conseguir ciertas cosas y que conducir rápido no significa necesariamente conducir limpio, por así decirlo". El jefe de equipo sale así en defensa de su piloto, que ya tampoco tiene opciones de ganar el título mundial.

"Cuando antes lo veíamos rápido, era extremadamente limpio", afirma Stella. "En los datos se podía ver que era extremadamente constante y rápido. Con este coche, todas esas cosas ya no se dan con tanta frecuencia, por lo que supone un trabajo inmenso para los pilotos".

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