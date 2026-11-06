Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Alan Permane firma un nuevo acuerdo con Racing Bulls F1

Permane seguirá siendo el jefe de equipo de Racing Bulls hasta 2031

Benjamin Vinel

Publicado: 6 nov 2026, 12:02

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Red Bull le ha dado a Alan Permane un nuevo contrato como jefe de equipo de la escudería de Fórmula 1 RB.

Permane mantendrá las riendas del equipo con sede en Faenza hasta el final de la temporada 2031.

Un pilar de la actual escudería Alpine, donde trabajó de 1989 a 2023 en diversas funciones, incluidas las de ingeniero de carrera y director deportivo, Permane se unió a Racing Bulls (entonces conocida como RB) antes de la campaña 2024 como director de carreras, antes de ser ascendido al cargo de jefe de equipo cuando el titular Laurent Mekies sustituyó a Christian Horner en Red Bull.

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, dijo: “Alan está haciendo un trabajo tremendo, y el progreso que ha logrado el equipo es un reflejo directo de su experiencia, compromiso y mentalidad competitiva. Aporta claridad, serenidad y una profunda comprensión de lo que se necesita para rendir en la Fórmula 1, a la vez que crea un entorno en el que la gente puede dar lo mejor de sí de forma constante.

“Los resultados que Visa Cash App Racing Bulls ha logrado en las últimas temporadas subrayan la fortaleza del equipo y el trabajo que se está realizando en toda la organización. Alan ha desempeñado un papel clave en ese progreso, y estamos muy contentos de que siga liderando el equipo mientras buscamos aprovechar este impulso en los próximos años.

“Junto con Peter Bayer como codirector ejecutivo comercial, Alan forma un equipo de liderazgo fuerte y experimentado. Se complementan excepcionalmente bien, aportando distintas fortalezas y perspectivas a la organización. Estoy encantado de que contemos con esta estabilidad y continuidad, que proporciona una plataforma clara para el desarrollo futuro del equipo y sus ambiciones a largo plazo”.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Alan Permane, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls, Peter Bayer, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Permane añadió: “Estoy inmensamente orgulloso de continuar este viaje con VCARB, y me gustaría dar las gracias a todos en Red Bull por la confianza y el apoyo que me han brindado. Lo que hace especial a este equipo es el espíritu compartido de todos; a pie de pista, en Faenza y en Milton Keynes, y es un privilegio liderar cada día a un grupo tan talentoso y comprometido.

“Luchar por el quinto puesto en el campeonato es algo de lo que todos deberíamos estar muy orgullosos, pero es el resultado de años de arduo trabajo de mucha gente, y aún no hemos terminado. Tenemos a las personas adecuadas, la cultura adecuada y una idea clara de adónde queremos ir, y me entusiasma seguir empujando juntos”.

El equipo italiano ha logrado un progreso constante bajo Permane, tras sumar 46 puntos en 2024, 92 el año pasado y ya 108 en lo que va de esta temporada, con la escudería prácticamente segura de asegurarse el quinto puesto en el campeonato de constructores, su mejor resultado desde que fue fundada como Minardi en 1985.

Preguntado por el progreso de Racing Bulls en Bakú, Permane dijo a Sky Sports F1: “Lo que hemos hecho durante el año es que simplemente hemos puesto carga en el coche. Simplemente hemos añadido apoyo aerodinámico y, cada vez que hemos traído una mejora, ha funcionado”.

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