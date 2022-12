Albon: 2022 fue mi año más fuerte en Fórmula 1

Cargar reproductor de audio

Albon fue descartado por Red Bull Racing después de un 2020 difícil en el que tuvo problemas para igualar a su compañero de equipo Max Verstappen.

El piloto anglo-tailandés pasó 2021 compitiendo en el DTM antes de unirse a Williams como sustituto de George Russell para esta temporada.

Llegó a los puntos en tres ocasiones, obteniendo el noveno puesto en Melbourne y terminando 10º tanto en Miami como en Spa.

"Creo que ha sido complicado en algunos aspectos", dijo Albon cuando Motorsport.com le preguntó sobre su año.

"Personalmente creo que ha sido un año muy positivo. Creo que ha sido mi año más fuerte en la F1. No he hecho muchos años, pero de los tres, es el más fuerte".

"Y siento que me he desarrollado como piloto, que es realmente lo principal. Y siento que, con la experiencia que he adquirido en los últimos años, he sido capaz de aplicarla de la forma adecuada".

"Siento además que he sacado el máximo provecho de ello. Creo que es difícil, porque al final del día creo que es difícil para (los de afuera) juzgar cómo ha ido. Pero personalmente, al volante, las sensaciones son muy positivas".

Albon dice que ha recuperado la confianza que perdió durante su difícil período con Red Bull.

"Creo que sí. Creo que lo principal es la confianza con el coche, más que nada es la confianza al volante, siento que he recuperado eso, que es lo más importante porque, obviamente, tienes que conducir rápido".

Alex Albon, Williams FW44 Foto: Williams F1

"Siento que este año he estado en control del coche, siento que he sido capaz de llevarlo al límite. Y eso fue algo que me costó un poco en 2020, empezar a perder esa autoridad sobre el coche, y ser capaz de conseguir lo que quiero de él".

"Fui un poco reactivo en ese sentido en 2020, dejando que el coche hiciera lo suyo y reaccionando a ello".

"Mientras que este año, siento que fui capaz de poner el coche donde quería. Y no quiero decir que sea más estable, porque no lo es, es menos estable. Pero sí, la verdad es que me sentí bien tan pronto como lo conduje por primera vez".

"Y se trata de construir a partir de ahí. Y cada carrera que ha pasado siento que tengo más confianza. Y, por supuesto, los buenos resultados han ayudado".

Albon dice que una buena primera carrera en Bahréin, donde pasó a la Q2 y se clasificó 14º, lo ayudó a arrancar su temporada con Williams.

"Siento que Bahréin fue un gran punto de inflexión. Después de un año fuera y tener esa sensación de un poco de ansiedad en la que sólo quieres salir y conseguir algunas buenas actuaciones al principio de la temporada para calmar los nervios".

"En Bahréin entramos en la Q2 en la primera sesión. Y eso fue un comienzo de año realmente bueno. Significó mucho, en primer lugar, después de todos los dolores de cabeza de un año fuera".

"Pero empezar de inmediato, y sentir que el equipo te apoya, fue un gran apoyo con el resultado en sí, porque fue un resultado muy inesperado en ese momento".

"Empezó la temporada muy bien. Enseguida tienes confianza. Y a partir de ahí, a crecer".